«Ты фехтовать будешь или нет?» Как драматично россиянки добывали медали Олимпиады

Первые два дня фехтовального турнира на Олимпиаде в Токио приносят российским болельщикам неоднозначные эмоции. Мы с нетерпением ждали защиты титула от Инны Дериглазовой и безумно болели за опытную Ларису Коробейникову. В итоге у России есть две медали.

Вот только в целом болельщикам и радостно, и грустно.

Расчёт на медали

Первый день фехтовального турнира на Олимпиаде в Токио сложился для россиян неудачно. Большинство наших атлетов вылетели уже на первых стадиях, а до полуфиналов добралась только сенсационная Айзанат Муртазаева. Но и она не смогла зацепиться за медаль.

Шпажистки и саблисты нас совсем не порадовали. Оставалось надеяться, что во второй турнирный день нашим фехтовальщикам хоть как-то удастся исправить ситуацию. Тем более наши шпажисты и рапиристки были на это вполне способны. Уже за своим вторым олимпийским золотом пошла Инна Дериглазова. Болельщики рассчитывали, что по одной медали у мужчин и женщин россияне взять точно должны. И две награды-то мы взяли. Но заработать их смогли только наши неземные рапиристки.

Шпажисты без наград

Российские шпажисты начали покидать турнир уже после первых поединков. Павел Сухов вылетел в 1/32 от швейцарского чемпиона мира Беньямина Штеффена, Сергей Ходос же проиграл в 1/16 призёру Олимпиады — 2016 итальянцу Андреа Сантарелли. Отстаивать честь российских шпажистов осталось только Сергею Биде. Серебряный призёр последнего чемпионата мира суперуверенно пошёл по сетке, обыграв американца Яссера Рамиреса и японца Коки Кано. Однако четвертьфинальный бой сложился для Сергея очень непросто. Весь поединок Бида и Ромен Каннон шли укол в укол. Но после счёта 12:12 француз рванул в бой и вышиб россиянина с турнира.

Теперь надежда только на медаль в командном первенстве.

Сенсация от 34-летней Коробейниковой

К счастью, наши рапиристки стартовали куда увереннее. Все россиянки дошли как минимум до 1/8 финала. Раньше всех вылетела Аделина Загидуллина. Фехтовальщица уверенно разобралась с колумбийкой Саскией Гарсией, но обойти опытную канадку Келли Райан не смогла.

Настоящую сенсацию сотворила Лариса Коробейникова. 34-летняя рапиристка брала командное серебро Олимпиады в Лондоне, многократно становилась победителем и призёром чемпионатов мира в команде. Однако личные медали фехтовальщица завоёвывала только на чемпионатах Европы, и то выше третьего места не поднималась. На Олимпиаде в Токио от Коробейниковой сюрпризов никто не ждал. А зря! В первом поединке Лариса разгромила туниску Инес Бубакри. В 1/8 разобралась с серебряным призёром чемпионата мира, француженкой Изаорой Тибюс. А в четвертьфинале отомстила за Аделину Загидуллину, выставив с турнира канадку Келли Райан. Начало боя у россиянки выдалось непростым. Спортсменка горела 8:11, но потом взяла себя в руки и нанесла сопернице восемь уколов подряд.

Особенно тяжело пришлось рапиристке в полуфинале. С самого начала боя американка Ли Кифер начала доминировать. При счёте 6:11 Коробейникова почувствовала дискомфорт в ноге и заменила рапиру. А тренер злился на спортсменку и кричал: «Ты фехтовать будешь или нет?». К сожалению, перевернуть ход поединка Лариса так и не смогла. Кифер обыграла Коробейникову в первом же сете. У россиянки остался шанс только на бронзу.

За медаль Лариса сражалась с итальянской чемпионкой мира Аличе Вольпи. С первых же секунд боя лидерство захватила соперница. Но так быстро россиянка сдаваться не собиралась. Коробейникова ловко сравняла счёт до 5:5, и дальше рапиристки шли укол в укол. Затем Лариса перехватила инициативу в свои руки и пошла в отрыв. Напряжение сохранялось до конца боя. В конце поединка Вольпи сравняла счёт, но в драматичной развязке последний укол оказался за Коробейниковой.

Лариса — бронзовый призёр Олимпиады! После окончания боя рапиристка разрыдалась. Это её первая крупная медаль в личном первенстве!

Дериглазова была королевой, но проиграла решающий поединок

К Играм в Токио Дериглазова подошла единоличным лидером женской рапиры. Инна шесть раз становилась чемпионкой мира и уже выигрывала золото Олимпиады. В Японию россиянка приехала с одной целью — защитить свой титул.

За фехтованием Дериглазовой следить было одно удовольствие. В каждом поединке Инна чувствовала себя королевой. Девушка смело бросалась в бой и разделывалась с соперницами, будто с неопытными школьницами. Все свои поединки фехтовальщица доводила до 15 уколов, завершив их досрочно. От рапиры Дериглазовой пострадали полячка Мартина Елинская, венгерка Фанни Крейс, кореянка Чон Хи Сук и итальянка Аличе Вольпи. Путь до финала для Инны был лёгкой прогулкой.

В решающем бою Дериглазова столкнулась с чемпионкой мира в команде Ли Кифер, которая не пустила в финал Ларису Коробейникову. С первых минут в поединке повела американка. Инне приходилось выполнять роль догоняющей. Россиянка была будто сама не своя. А Ли не давала ей расслабляться ни на секунду. Кифер вела на протяжении всего боя. Сравнять Дериглазова смогла только в конце поединка — 12:12. Но вскоре американка дожала и оставила Инну лишь с серебром.

Россиянка была главной звездой рапиры с 2015 года, но проиграла один из главных боёв в своей жизни. Безумно обидно за нашу фехтовальщицу!