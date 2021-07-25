«Заплакал прямо после гонга». Как Ломаченко отомстил россиянину за единственное поражение

В последнее время в профессиональном боксе всё чаще наблюдается явление, когда молодые и перспективные бойцы пренебрегают любительской карьерой и сходу штурмуют вершины в профи. Но, невзирая на это, даже сейчас в обойме элитных боксёров множество тех, кто носил статус звезды и в любителях.

Одним из таких является двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по любителям и экс-чемпион мира в трёх весовых категориях в профи Василий Ломаченко. В разгар Олимпиады в Токио вспоминаем о триумфе украинца на играх в Пекине.

Предыстория

3 ноября 2007 года. Чикаго, штат Иллинойс. Последний день чемпионата мира по боксу. На пьедестале почёта стоят четыре спортсмена. В разгаре церемония награждения боксёров в весовой категории до 57 кг. Кроме победителя, внимание на себя обращает ещё совсем юный парнишка, который с серебряной медалью на шее льёт слёзы. Это 19-летний Василий Ломаченко.

До слёз его довёл россиянин Альберт Селимов, которому он проиграл в финале. Результат упорного и очень близкого противостояния с боксёром из Каспийска вызывает вопросы. Многие считают, что Ломаченко засудили. Впрочем, результата это уже не меняет. Василию досталось серебро. Но, наверное, для него самым обидным было даже не это. Горечь поражения утраивается из-за того, что оно стало первым в безупречной любительской карьере парня. Первым за почти 300 боёв и при этом таким спорным.

«Я доминировал весь бой, чаще наносил точные удары, но рефери этого будто не замечали и поставили 16:11 в пользу россиянина. Узнав о таком решении, я заплакал прямо после гонга. Это было моё первое поражение на ринге в официальных поединках», — вспоминал позже Ломаченко.

Как бы то ни было, зацикливаться на той неудаче было нельзя. Василий добыл Олимпийскую лицензию и в 2008 году, уже в 20-летнем возрасте, готовился поехать на игры в Пекин. Конечно, при всём своём таланте и уже хорошем опыте, он был одним из главных фаворитов турнира. Но в число его конкурентов входил хозяин игр Ли Ян и, конечно же, чемпион мира Селимов. Встреча с Альбертом была практически неизбежной.

Второй бой с Селимовым

Какова же была радость многих участников в весовой категории до 57 кг, когда жребий свёл одних из главных фаворитов турнира в первом же бою. Ломаченко и Селимов должны были встретиться уже в 1/16 финала. Можно лишь представить, с каким желанием выходил на ринг украинец, ведь, по его мнению, в их первом бою Альберт не победил, но идеальную статистику поединков в любителях ему подпортил. Так что в противостоянии уже было много личного.

Ломаченко, как он делает сейчас и в профессионалах, потратил первую минуту на то, чтобы присмотреться к противнику. После соперники перешли к активным действиям. Но судьи не считали попаданий. Лишь ближе к концу первой двухминутки (тогда регламент предусматривал бой в 4 раунда по 2 минуты) Селимов сначала классно и чисто пробил на встречу, а затем отметился ещё одним точным ударом, поведя со счётом 2:0. Украинские болельщики напряжённо затаили дыхание.

Фото: Nick Laham/Getty Images

Вторую двухминутку Ломаченко начал уже активно, но Селимов здорово работал на встречу и к середине раунда вёл со счётом 5:1. С учётом правил подсчёта очков, казалось, что Альберт на полпути к победе. Но Василий не паниковал. В концовке отрезка он прибавил, да так, что доносил до противника целые серии ударов. В результате к перерыву он вырвался вперёд – 7:5.

В третьем раунде Ломаченко, чувствуя, что инициатива полностью в его руках, начал работать раскованно и очень легко. К середине отрезка он уже вёл со счётом 10:5. Напомним, что к середине второго раунда Василий проигрывал 1:5. При таком тотальном превосходстве украинец уже начал давить на Селимова психологически. Аккерманец сам ушёл в угол ринга и начал приглашать Альберта работать первым номером. Но пробить крепкий блок противника россиянину не удавалось. В конце третьего раунда почти всем стало очевидно, что Селимов проиграет. Ломаченко выиграл сумасшедший размен, в ходе которого нанёс три чистых удара – 13:5.

Ощущая полный контроль над схваткой, Ломаченко в четвёртом раунде отдал инициативу сопернику. Василий прекрасно понимал, что не пропустит восемь чистых ударов от Селимова и спокойно доработал бой. Волевая победа с двукратным преимуществом 14:7 фактически стала началом рождения новой звезды. Проиграй украинец тот бой, ещё неизвестно, как бы сложилась вся его карьера. Но аккерманец настроился и добыл важнейшую победу в принципиальной схватке. Месть своему первому обидчику в карьере удалась на славу.

Что было дальше?

Дальше Ломаченко ждала схватка с крепким узбеком Баходийроном Султоновым. Призёр предыдущих Олимпийских игр, как ожидалось, должен был составить конкуренцию Василию. Но аккерманец был безжалостен и разобрал противника – 13:1. В четвертьфинале Ломаченко не оставил шансов хозяину Олимпийских игр, опытному и очень техничному Ли Яну – 12:3. И это при том, что на пекинской Олимпиаде местных спортсменов судили, скажем так, не совсем объективно.

В полуфинале Василий победил бронзового призёра чемпионата мира — 2007 из Турции Якупа Кылыча – 10:1. Таким образом, за три поединка Ломаченко пропустил лишь пять чистых ударов. Меньше, чем за четыре раунда с Селимовым.

В финале Василия ждал представитель Франции Хедафи Джелхир. Он решил не церемониться с молодым соперником и с ходу пошёл вперёд. Ломаченко присматривался к оппоненту и даже позволил ему повести в счёте. Но, потратив на сканирование противника буквально 40 секунд, аккерманец взвинтил темп, да так, что Джелхир просто не поспевал за ним. Василий обрушил на Хедафи град ударов и за минуту дважды заставил рефери отсчитать французу нокдаун. Решающая атака пришлась на конец первого отрезка. Джелхир сам ушёл к канатам, где Ломаченко разбил его защиту и наносил боковые по уже фактически не защищающемуся боксёру. Рефери остановил схватку, к этому моменту счёт был 9:1 в пользу Василия. Пожалуй, это был один из самых эпичных «финишей» боксёрских поединков в истории Олимпийских игр.

Таким образом, украинец стал Олимпийским чемпионом, да ещё и завоевал приз Вела Баркера, присуждаемый лучшему боксёру Игр. Так на спортивном небосводе зажглась новая звезда. Ломаченко стал первым украинским боксёром со времён Владимира Кличко, которому удалось завоевать золото Олимпиады. Уже сразу после Пекина Василия стали сватать в профессионалы, но с переходом он не спешил. После игр 2008 года он выиграл два чемпионата мира и завоевал золото Олимпиады в Лондоне.

Более того, какое-то время Ломаченко боксировал в полупрофессиональной лиге WSB. Там, к слову, жребий его снова свёл с Селимовым. И Василий вновь доказал, что поражение в Чикаго от Альберта было не самым справедливым. Селимов, защищавший к тому времени цвета команды Азербайджана, снова проиграл.

Как бы то ни было, именно Селимов, представлявший в 2007 году цвета России, стал единственным боксёром, которому удалось побить Ломаченко в любителях. В профессионалы Василий перешёл с рекордом в 396 побед и тем самым одним поражением.