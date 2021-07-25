«Играли всем сердцем». Россия мощно зарубилась с США на Олимпиаде в Токио!

Женская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела обидное поражение от США на Олимпиаде в Токио.



Состав США пестрит громкими именами представительниц женской НБА: Стефани Долсон («Чикаго Скай»), Аллиша Грэй («Даллас Уингз»), Келси Плам и Джеки Янг (обе «Лас-Вегас Эйсес»). Янг заменила баскетболистку «Сиэтл Сторм» Кэти Лу Самуэльсон, у которой на этой неделе был обнаружен коронавирус. Однако ростер американок от этого менее именитым не стал.

США считались абсолютными фаворитами олимпийского турнира как по версии букмекеров, так и по мнению официального рейтинга ФИБА. Последний выглядит очень странно, поскольку Россия там находится на явно заниженном шестом месте.

Да, наша команда не состоит из игроков женской НБА, но подбор исполнителей тоже солидный. Юлия Козик («Динамо» Курск), Анастасия Логунова (МБА), Евгения Фролкина («Динамо» Курск) и Ольга Фролкина («Динамо» Курск) выступают в клубах женской Евролиги.

Российские девушки немного сыграннее и сплочённее по сравнению с американками, что проявлялось на площадке в течение большей части матча. 2/3 игрового времени подопечные Александра Дирацуяна лидировали. Казалось, что дело идёт к громкой сенсации, однако на финишном отрезке американки чудом спаслись — везение в этот день было на стороне «звёздно-полосатых».

16:20 — Россия проигрывает США, но за это поражение точно не стыдно. «Играли всем сердцем» — так охарактеризовали проигрыш наших баскетболисток в соцсетях РФБ. Поспорить с этим трудно. Россия действительно мощно зарубилась с США на Олимпиаде. Не хватило немного везения и психологической устойчивости в концовке, но при этом получен ценный опыт. Не исключено, что с теми же американками наша команда ещё встретится в игре, где на кону будут стоять медали.

Определённые уроки из этого поражения можно и нужно извлечь. Завтра Россия проведёт на групповом этапе два матча с Румынией и Францией. Первое место в группе наверняка останется за США (4-0). Второе по силам забрать нашим баскетболисткам, которые идут в таблице вслед за американками с балансом 3-1.