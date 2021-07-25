Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-2020: женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила США

«Играли всем сердцем». Россия мощно зарубилась с США на Олимпиаде в Токио!
Андрей Буров
Комментарии
Наши баскетболистки доставили именитым американкам очень много проблем. «Звёздно-полосатые» чудом спаслись в концовке.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела обидное поражение от США на Олимпиаде в Токио.

Состав США пестрит громкими именами представительниц женской НБА: Стефани Долсон («Чикаго Скай»), Аллиша Грэй («Даллас Уингз»), Келси Плам и Джеки Янг (обе «Лас-Вегас Эйсес»). Янг заменила баскетболистку «Сиэтл Сторм» Кэти Лу Самуэльсон, у которой на этой неделе был обнаружен коронавирус. Однако ростер американок от этого менее именитым не стал.

Россию недооценивали, но наши девушки разобрали двух фаворитов Олимпиады. Это было круто! Россию недооценивали, но наши девушки разобрали двух фаворитов Олимпиады. Это было круто!

США считались абсолютными фаворитами олимпийского турнира как по версии букмекеров, так и по мнению официального рейтинга ФИБА. Последний выглядит очень странно, поскольку Россия там находится на явно заниженном шестом месте.

Да, наша команда не состоит из игроков женской НБА, но подбор исполнителей тоже солидный. Юлия Козик («Динамо» Курск), Анастасия Логунова (МБА), Евгения Фролкина («Динамо» Курск) и Ольга Фролкина («Динамо» Курск) выступают в клубах женской Евролиги.

Фантастика! Россия оставила без чемпионата мира и довела до слёз великую Испанию Фантастика! Россия оставила без чемпионата мира и довела до слёз великую Испанию

Российские девушки немного сыграннее и сплочённее по сравнению с американками, что проявлялось на площадке в течение большей части матча. 2/3 игрового времени подопечные Александра Дирацуяна лидировали. Казалось, что дело идёт к громкой сенсации, однако на финишном отрезке американки чудом спаслись — везение в этот день было на стороне «звёздно-полосатых».

16:20 — Россия проигрывает США, но за это поражение точно не стыдно. «Играли всем сердцем» — так охарактеризовали проигрыш наших баскетболисток в соцсетях РФБ. Поспорить с этим трудно. Россия действительно мощно зарубилась с США на Олимпиаде. Не хватило немного везения и психологической устойчивости в концовке, но при этом получен ценный опыт. Не исключено, что с теми же американками наша команда ещё встретится в игре, где на кону будут стоять медали.

Россия выбила Испанию, но на ЧМ может поехать соперник! Это будет верхом несправедливости Россия выбила Испанию, но на ЧМ может поехать соперник! Это будет верхом несправедливости

Определённые уроки из этого поражения можно и нужно извлечь. Завтра Россия проведёт на групповом этапе два матча с Румынией и Францией. Первое место в группе наверняка останется за США (4-0). Второе по силам забрать нашим баскетболисткам, которые идут в таблице вслед за американками с балансом 3-1.

Поделиться
Теги Олимпиада 2020 Баскетбол 3x3 ОИ-2020 •••

Заглавное фото: Christian Petersen/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021