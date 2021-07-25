США проиграли на Олимпиаде впервые за 17 лет. И потеряли мировую гегемонию в баскетболе

Поражение от Франции уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Более того, катастрофа американцев наверняка только начинается.

Сборная США стартовала на Олимпийских играх в Токио. К сожалению всех американских болельщиков, стартовала с поражения. В первом матче группового этапа подопечные Грега Поповича со счётом 76:83 уступили сборной Франции, ведя в ходе встречи с двузначным преимуществом. Кажется, с каждым днём американская команда действительно становится всё ближе и ближе к первому в историю олимпийскому провалу. Шанс остаться без медалей очень реальный.

Сегодняшняя встреча стала первой серьёзной проверкой для нынешнего состава сборной США. Подготовка к поездке на Олимпиаду для американцев прошла крайне напряжённо. В товарищеских матчах они сенсационно уступили Нигерии и Австралии, а после этого руководство команды было вынуждено сделать несколько замен в и без того ослабленном составе. У Брэдли Била был обнаружен коронавирус, Кевин Лав всё-таки не сумел восстановиться после травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона. Равноценной замены игрокам не нашлось, и освободившееся место в сборной заняли молодой Келдон Джонсон и Джавэйл Макги.

За несколько дней до старта соревнований США чудом удалось избежать ещё одной серьёзной кадровой потери. Зак Лавин, отправленный на карантин после товарищеского матча с Испанией, отбыл самоизоляцию и присоединился к команде. В сегодняшней встрече он вышел в стартовой пятёрке вместе с Кевином Дюрантом, Дрэймондом Грином, Дэмьеном Лиллардом и Бэмом Адебайо.

Первая половина матча прошла под диктовку сборной США. Американцы вышли вперёд в середине первой четверти и до большого перерыва не уступали в счёте. Франция отчаянно сопротивлялось, но у подопечных Венсана Колле «не летело» из-за дуги – за первые 20 минут они реализовали 1 из 11 дальних бросков. За минуту до конца второго отрезка американцы увеличили отрыв до 10 очков, но спустя 30 секунд Руди Гобер оформил данк после подбора в нападении – 37:45.

Однако в третьей четверти ситуация перевернулась с ног на голову. От двузначного преимущества американцев не осталось и следа, за весь отрезок они набрали всего 11 очков (против 25 очков соперника). К заключительной десятиминутке сборная Франции подошла с преимуществом в 6 очков. Американской команде удалось отбиться, но за 4 минуты до конца встречи с ней начало твориться что-то страшное. Две потери и неспортивный фол Лилларда, череда персональных фолов, ни одного реализованного броска с игры. Как итог – пропущенный рывок 2:16 и поражение в первом матче на Олимпийских играх.

Самым результативным игроком встречи стал французский атакующий защитник «Бостон Селтикс» Эван Фурнье. Он записал на свой счёт 28 очков, 4 подбора и 1 ассист. 14 очков + 9 подборов набрал Руди Гобер. В составе сборной США лучшим стал изрядно вымотанный после финала НБА Джру Холидэй – 18 очков, 7 подборов и 4 передачи. Дабл-дабл из 12 и 10 подборов оформил Бэм Адебайо.

В следующем матче американцы встретятся со сборной Ирана, в заключительной встрече группового этапа – с Чехией. Само собой, шансов на выход из группы они не лишились, и наверняка пройдут дальше по турниру. Но готовность американского коллектива отнюдь не обнадёживает. Окончательно собраться после смазанной подготовки к олимпийскому сезону подопечные Поповича так и не смогли. Как же плохи дела сборной США. Уже очевидно, что американцы потеряли мировую гегемонию в баскетболе и ЧМ-2019 не был случайностью. Обыграть их может любая сборная, которая раньше считалась топовой, но не претендовала на золото Игр. Возможно, даже середняки доставят команде Поповича неприятности. Поражение от Франции уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, хотя это первый проигрыш Штатов на Играх за 17 лет – с Афин в 2004 году. Более того, катастрофа Штатов наверняка только начинается. Команда выглядит совершенно неготовой к международному турниру.

Кевин Дюрант и Дэмьен Лиллард, будучи номинальными лидерами сборной, пока даже близко не показывают ожидаемый уровень. На кого в этой ситуации надеяться сборной США – непонятно.

При этом на турнире выступает много достаточно сильных команд – Австралия, Испания и даже Словения во главе с Лукой Дончичем. И пока американцы не производят должного впечатления, соперники могут воспользоваться своим шансом. Как будут решаться существующие в стане «Дрим-Тим» проблемы в ходе турнира и решатся ли они вообще, покажет время. Но вполне возможно, что в этом году нас будет ждать новый олимпийский чемпион. И первые Игры, где у США нет медалей в баскетболе.