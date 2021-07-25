«Какие ко мне вопросы?» Юлия Ефимова конфликтует с тренером сборной на ОИ-2020

Шестикратная чемпионка мира, трёхкратный призёр Олимпиад россиянка Юлия Ефимова стартовала на Играх-2020 в Токио. По результатам предварительных заплывов на дистанции 100 м брассом она прошла в полуфинал. Правда, с результатом, который вряд ли даёт медальные надежды. И не упустила случая в очередной раз уколоть тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Чепиком. К чему приведёт этот конфликт?

«Надо было пораньше приезжать»

Ефимова на Олимпиаде в Токио выступит только на одной дистанции — 100 м брассом. В предварительном заплыве Юлия показала восьмое время среди всех участниц — 1.06,21. Она уступила не только основным претенденткам на медаль, которые легко выплыли из 1.06, но и другой россиянке, 16-летней Евгении Чикуновой.

После заплыва Ефимова усомнилась в том, что тренерский штаб сборной России правильно провёл акклиматизационный сбор во Владивостоке, на который сама Юлия не полетела.

«А что, это помогло нашей команде? — сказала она «Р-Спорту». — Я думаю, что надо было пораньше в Олимпийскую деревню приезжать. Я приехала максимально заранее и акклиматизировалась достаточно быстро».

В общем, тот же вопрос можно и самой Ефимовой адресовать. Ей самой ранний заезд в Токио помог? Она демонстративно показывает, что хоть и в сборной России, но как-то в стороне.

«У нас общения тренер-спортсмен нет»

У Ефимовой возник конфликт с главным тренером сборной России Сергеем Чепиком. По приезде в столицу Японии оба перестали скрывать, что даже не разговаривают друг с другом.

«Я просто не понимаю, как можно меня спрашивать (О 200-метровке. — Прим. «Чемпионата»). Мне десять раз сказали через интервью, что окончательное решение принято: я не плыву 200. Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы. У меня есть своя дистанция, я к ней готовилась. Я буду показывать максимальный результат, буду работать, стараться, просто так без борьбы не сдамся», — рассказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», — добавила спортсменка.

Если внимательно прочитать её слова, то получается, что напрямую Ефимова так и не услышала ни от кого, что дистанцию 200 м в Токио она не поплывёт. Только через интервью. Хотя правильно она говорит — зачем спрашивать про 200 м, если на чемпионате России Юлия отбор не прошла?

«Это не наше желание»

Чепик подтвердил, что общения с Ефимовой нет. И даже объяснил, по какой причине. Если вкратце — она не приезжает на сборы национальной команды, живёт в США, всегда тренируется отдельно.

«Юля давно уехала в Америку. Вот с теми спортсменами, кто тренируется с нами, в России, естественно, мы общаемся. Можем и поскандалить, и посмеяться. Ведём себя как нормальные люди. С ней мы редко общаемся. Последнее время практически вообще не говорили. Но мы бы с удовольствием это делали! Это не наше желание! Я часто пишу её тренеру-отцу, когда хочу что-то узнать.

Мы всегда открыты для диалога! Мы приглашали Юлю на наши сборы во время пандемии. Мы с июня плавали и тренировались без перерыва. Другой вопрос, что мы не могли проводить сборы за границей. Отказывалась ли от приглашений Ефимова? Наверное, да. Потому что мы не всегда получали ответ», — сказал главный тренер.

Как ни крути, а это ненормальная ситуация, когда главная звезда сборной России по плаванию не общается с главным тренером. И дело не в том, что Чепик не тренирует Ефимову — главный тренер национальной команды редко когда сам активно работает, это больше менеджерская должность. А в том, что конфликты внутри команды никогда ни к чему хорошему не приводят. И это непременно скажется на итоговом результате.