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Олимпиада-2021 в Токио – онлайн-трансляция соревнований 26 июля 2021: плавание, дзюдо, волейбол, спортивная гимнастика

Олимпиада-2020. Третий день. Принципиальная битва России и США в волейболе. LIVE
Андрей Гуров Алексей Фалько
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Софья Великая, сборная России по фехтованию
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На кону 21 комплект наград. Российские спортсмены претендует на несколько золотых сразу! Всё самое важное и интересное в онлайн-режиме.
Олимпиада-2020 в Токио. Медальный зачёт
Полное расписание Олимпийских игр-2020

Здравствуйте, дорогие любители спорта! В Токио начинается третий медальный день летних Олимпийских игр — 2020. 26 июля на олимпийских аренах японской столицы будет разыгран 21 комплект наград. Определятся олимпийские чемпионы в фехтовании, плавании, дзюдо, спортивной гимнастике, тхэквондо, стрельбе, триатлоне, стрельбе из лука, скейтбординге, велоспорте, гребном слаломе, тяжёлой атлетике и настольном теннисе. Все события третьего дня Олимпиады доступны в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Live Павел Панышев

Российская пловчиха Юлия Ефимова (1:06.34) заняла третье место в заплыве на 100 м брассом в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова заняла четвёртое место (1:06.47).

Выиграла заплыв американка Лидия Элис Якоби (1:05.72). Второй стала шведка Софи Ханссон (1:05.81).

По итогам двух заплывов Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады с пятым и шестым результатом соответственно.

Новость по теме
Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в заплыве на 100 м брассом
05:02 Павел Панышев

Российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде. Самые интересные события развернутся в фехтовании, плавании и тхэквондо. Превью дня — в нашем материале.

Россия на Олимпиаде-2020. Третий день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции Россия на Олимпиаде-2020. Третий день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции
05:01 Павел Панышев

Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м в вольном стиле и вышел в финал Олимпийских игр в Токио. Россиянин показал результат 1:45.45. Вторым финишировал румын Давид Попович (1:45.68). Замкнул тройку бразилец Фернандо Муленберг Шеффер (1:45.71).

Таким образом, Малютин вышел в финал Олимпиады.

Новость по теме
Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м вольным стилем и вышел в финал
05:00 Павел Панышев

Доброе утро! Сегодня российские болельщики вправе возлагать серьёзные надежды на гимнастов в мужском командном многоборье, саблисток Софью Великую и Софью Позднякову, тхэквондиста Максима Храмцова и дзюдоиста Мусу Могушкова.

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Новости. Олимпиада 2020
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