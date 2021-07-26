Олимпиада-2020. Третий день. Принципиальная битва России и США в волейболе. LIVE

Здравствуйте, дорогие любители спорта! В Токио начинается третий медальный день летних Олимпийских игр — 2020. 26 июля на олимпийских аренах японской столицы будет разыгран 21 комплект наград. Определятся олимпийские чемпионы в фехтовании, плавании, дзюдо, спортивной гимнастике, тхэквондо, стрельбе, триатлоне, стрельбе из лука, скейтбординге, велоспорте, гребном слаломе, тяжёлой атлетике и настольном теннисе. Все события третьего дня Олимпиады доступны в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Российская пловчиха Юлия Ефимова (1:06.34) заняла третье место в заплыве на 100 м брассом в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова заняла четвёртое место (1:06.47).
Выиграла заплыв американка Лидия Элис Якоби (1:05.72). Второй стала шведка Софи Ханссон (1:05.81).
По итогам двух заплывов Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады с пятым и шестым результатом соответственно.
Российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде. Самые интересные события развернутся в фехтовании, плавании и тхэквондо. Превью дня — в нашем материале.
Российский пловец Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 м в вольном стиле и вышел в финал Олимпийских игр в Токио. Россиянин показал результат 1:45.45. Вторым финишировал румын Давид Попович (1:45.68). Замкнул тройку бразилец Фернандо Муленберг Шеффер (1:45.71).
Таким образом, Малютин вышел в финал Олимпиады.
Доброе утро! Сегодня российские болельщики вправе возлагать серьёзные надежды на гимнастов в мужском командном многоборье, саблисток Софью Великую и Софью Позднякову, тхэквондиста Максима Храмцова и дзюдоиста Мусу Могушкова.
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