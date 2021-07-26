Олимпиада-2020. Третий день. Принципиальная битва России и США в волейболе. LIVE

Российская пловчиха Юлия Ефимова (1:06.34) заняла третье место в заплыве на 100 м брассом в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова заняла четвёртое место (1:06.47).



Выиграла заплыв американка Лидия Элис Якоби (1:05.72). Второй стала шведка Софи Ханссон (1:05.81).



По итогам двух заплывов Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады с пятым и шестым результатом соответственно.

Новость по теме Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в заплыве на 100 м брассом