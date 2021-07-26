«Важно было выиграть быстро». Павлюченкова на Олимпиаде разгромила уже вторую соперницу

Анастасия Павлюченкова разгромила на Олимпиаде уже вторую соперницу подряд. После успеха в матче с Сарой Эррани (6:0, 6:1) Настя отдала немке Анне-Лене Фридзам всего два гейма и единственной из наших теннисисток пробилась в 3-й круг одиночного разряда.

После первого круга олимпийского теннисного турнира в Токио у сборной России в женском одиночном разряде была только одна потеря — Вероника Кудерметова проиграла 7-му номеру посева и двукратной победительнице «Шлемов» Гарбинье Мугурусе из Испании. А вот Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова успешно преодолели стартовый барьер. Причём Веснина, которая попала в заявку в последний момент из-за снятия Дарьи Касаткиной, выбила из сетки знаменосца сборной Латвии и чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко. Напомним, Веснина в этом году вернулась из декретного отпуска и играет пока в основном только в паре.

Для Анастасии Павлюченковой первый матч на турнире с итальянкой Сарой Эррани сложился очень непросто, несмотря на разгромный счёт в пользу нашей теннисистки — 6:0, 6:1. Россиянка боролась не столько с соперницей, сколько с ужасными погодными условиями. В этот день в Токио стояла безветренная удушающая жара с высокой влажностью. В середине второго сета Павлюченкова получила тепловой удар, и ей пришлось вызвать на корт врача. «Такие вещи, как тепловой удар, я не могу контролировать, не ожидала такой жары. Когда тренируешься, всё же есть время на отдых, а тут игра без перерывов. Я даже расстроилась, потому что играла хорошо, было бы обидно не закончить матч. Вела с запасом, но во втором сете плохо себя почувствовала при счёте 3:0. От жары даже в какой-то момент появились проблемы с дыханием. Захотелось побыстрее закончить матч, а это тоже опасно — форсировать игру. Хорошо, что всё закончилось в мою пользу. В Рио было жарко, но терпимо. А здесь нереальная влажность и температура за 30. У меня до сих пор болит голова, вздулись вены в висках. Врачи сказали лежать, отдыхать ноги кверху и терпеть», — рассказала Анастасия после победы над Эррани.

Во втором круге Анастасии в соперницы досталась немка Анна-Лена Фридзам. До этого девушки встречались один раз – в финале турнира в Линце-2015 победила россиянка. На этот раз погодные условия были немного другими. В Токио с утра было облачно, небольшой ветерок. Павлюченкова провела весь матч в своём агрессивном атакующем стиле, она имела преимущество и на подаче, и на приёме. Анастасия задавила соперницу темпом, а немка ничего не могла ей противопоставить. В итоге за 56 минут Павлюченкова одержала уверенную победу — 6:1, 6:1 и стала первой теннисисткой на турнире, пробившейся в 1/8 финала.

По словам Павлюченковой, в матче с Фридзам она опять чувствовала себя неважно — она продолжает бороться с последствиями теплового удара, полученного в субботу: «Важно было выиграть быстро, потому что я, к сожалению, не на 100% восстановилась после той игры. Вчера на тренировке было реально не очень, я поиграла 30 минут, опять сжало виски, закружилась голова. Из-за этого я переживала, была неуверенность, не знала, смогу ли полностью выложиться. Но здесь Олимпиада, я хочу выигрывать каждый матч и идти за медалью. Помогло, что погода сегодня была получше. Перед матчем я подходила и к нашему, и к японскому врачу, они сказали, что волшебной таблетки нет. Надо держать себя максимально в холоде и пить побольше воды», — передаёт «РИА Новости» слова Анастасии.

В следующем круге Павлюченкова поборется во вторник за место в 1/4 финала с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая сенсационно выбила на старте 1-ю ракетку мира Эшли Барти. К сожалению, второй круг в одиночном разряде оказался последним для Елены Весниной и Екатерины Александровой. Веснина проиграла итальянке Камиле Джорджи — 3:6, 1:6, а Александрова — аргентинке Наде Подороске — 1:6, 3:6. Так в одиночной сетке Олимпиады в Токио осталась лишь одна россиянка. Но Веснина ещё продолжает борьбу на турнире в парном разряде вместе с Кудерметовой.