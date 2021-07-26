«Эта бронза для нас словно золото!» Как прошла самая успешная Олимпиада для сборной России

В Лондоне наши баскетболисты разбирались с топами и входили в мировую элиту. Как же сейчас не хватает таких ощущений!

Стартовал баскетбольный турнир на Олимпийских играх в Токио. Как и четыре года назад, он проходит без участия сборной России. Наши баскетболисты провалили квалификацию и не сумели отобраться на Игры.

В последний раз россияне выступали на Олимпиаде в 2012 году — тогда они произвели фурор, заняв третье место. Этот результат стал лучшим в истории российской команды на Олимпийских играх и останется таковым как минимум на ближайшие четыре года.

Один лишь список заявленных на ОИ-2012 игроков может вызвать ностальгические чувства у российских любителей баскетбола. На тех Играх нашу сборную представляли Семён Антонов, Евгений Воронов, Сергей Карасёв, Александр Каун, Андрей Кириленко, Тимофей Мозгов, Сергей Моня, Антон Понкрашов, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, Виктор Хряпа и Алексей Швед. Главным тренером команды оставался Дэвид Блатт, который, как оказалось спустя 3 месяца, дорабатывал свой последний сезон во главе российской сборной.

Путь на Олимпиаду-2012 сборная России начала с квалификации. На Евробаскете в 2011 году наша команда стала третьей и не завоевала прямой путёвки на Игры, но получила право побороться за поездку в Лондон в отборочном турнире в Венесуэле. В квалификации российские баскетболисты не подвели и не проиграли ни одного матча. Спустя чуть больше трёх недель они стартовали на Играх.

В Лондоне соперниками россиян по группе стали Бразилия, Испания, Австралия, Великобритания и Китай. Наши баскетболисты выиграли 4 из 5 матчей, уступив только Австралии с незначительной разницей (80:82), и заняли первое место, обойдя по дополнительным показателям Бразилию.

В плей-офф первым соперником России стала сборная Литвы. Тогда состав литовцев был не менее звёздным, чем сейчас — Йонас Валанчюнас, Мантас Калниетис, Линас Клейза, Дарюс Сонгайла, Шарунас Ясикявичус. Российские баскетболисты оставили именитых литовцев вне борьбы за медали. Наша сборная одержала победу со счётом 83:74. Самыми результативными на площадке были Андрей Кириленко (19) и Тимофей Мозгов (17). Это была впечатляющая победа — от того состава сборной России ждали определённых успехов на турнире, но не глобальных. Точно не медаль. В итоге российская команда набрала на Играх такой ход, что даже начались разговоры о способности как минимум навязать достойную борьбу несокрушимой «Дрим-Тим» сборной. Но встретиться с американцами, пробившимися в финал турнира по другой половине сетки, российской команде было не суждено.

Всему виной — поражение от сборной Испании в полуфинале. В групповом этапе российская команда одолела испанцев со счётом 77:74. Причём в ходе встречи россияне уступали с разницей «-18», начав с катастрофических 2:20. После проваленной первой четверти на скамейку отправился Алексей Швед и команду на себе потащил Антон Понкрашов. К большому перерыву преимущество испанцев сократилось до восьми очков, но в третьем отрезке тогдашние чемпионы Европы реабилитировались за счёт неоднозначных судейских решений. Исход встречи решался в напряжённой концовке. За минуту до конца встречи Виталий Фридзон сравнял счёт, забросив трёхочковый с угла. После этого Тимофей Мозгов вколотил эффектный данк, однако уже в следующем эпизоде сфолил на Пау Газоле. Звезда испанской сборной реализовал только один штрафной бросок. После тайм-аута последовал фол на Фридзоне, и он поставил точку в матче с линии. Так наши баскетболисты обеспечили себе первое место в группе, но обыграть Испанию во второй раз, уже в полуфинальной стадии, им всё-таки не удалось.

Первую четверть команды начали очень осторожно, набрав всего 21 очко на двоих. Однако на большой перерыв сборная России ушла с двузначным преимуществом. В первой половине до главных скореров испанской сборной — братьев Газолей, которые сыграют на Олимпиаде и в этом году, — попросту не доходил мяч. Россияне отлично отоборонялись, «краска» была просто зацементирована. Но ещё на 20 минут нашей команде сил не хватило. Сборная Испании постепенно начала приходить в себя и выглядела куда увереннее и в обороне, и в нападении. В третьем отрезке им удалось сравнять счёт. В заключительной четверти из игры начали выпадать Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Андрей Кириленко, не сумевший реализовать аж пять штрафных бросков. На последних минутах испанцы выдали рывок 14:1 и одержали победу — 67:59.

В финале испанскую сборную ждала команда США, которая вполне предсказуемо сломила пиренейцев (107:100) и одержала очередную победу на Играх. А вот сборной России предстояло побороться за третье место с Аргентиной. И это был далеко не самый простой соперник — Ману Джинобили, Карлос Дельфино, Луис Скола (который, кстати, играет в Токио в этом году в 41-летнем возрасте). Вся встреча проходила в достаточно равной борьбе, незначительное преимущество было на стороне то одной, то другой команды. Накал страстей ждал болельщиков в самой концовке. За 37 секунд до конца встречи при минимальном отставании от соперника из-за дуги забросил Алексей Швед, ставший главный героем того матча. Андрес Ночиони свой дальний бросок реализовать не сумел, и в ответном быстром отрыве Фридзон забил данк. Так наши игроки вырвали у аргентинцев бронзовые медали Игр буквально на последних секундах — 81:77. Это был настоящий праздник.

«Эта бронза для нас как золото! Конечно, есть небольшая ложка дёгтя — полуфинал с Испанией. Если бы сыграли, как сегодня — провалившись, собрались бы на концовку… Могло бы случиться чудо и мы играли бы в финале. Но зато мы заканчиваем турнир на победной ноте», — сказал после матча Андрей Кириленко.

Учитывая нынешнюю ситуацию в российской сборной, болельщикам остаётся только с теплотой вспоминать тот состав и олимпийский успех. В этом году смена поколений застала команду врасплох, и чего ждать от россиян на предстоящем Евробаскете, пока совсем не ясно. Что уж говорить о чемпионате мира — 2023 и, тем более, следующих Олимпийских играх. Туда в первую очередь ещё надо отобраться. Провал в квалификации Олимпиады-2020 показал реальные проблемы сборной. И теперь нам остаётся только ждать и надеяться, что в руководстве российской команды придумают, как побыстрее эту ситуацию разрешить.