Медведев разобрал очередного соперника на Олимпиаде. Наш парень отдал только 3 гейма

Даниил Медведев во втором круге Олимпиады уверенно обыграл представителя Индии Сумита Нагала. Наш парень отдал только 3 гейма сопернику и пробился в 1/8 финала.
Как и у женщин, российские теннисисты-мужчины потеряли в первом круге олимпийского турнира в Токио одного своего представителя. Андрей Рублёв не смог справиться с лучшим теннисистом Японии последнего десятилетия Кеем Нисикори. Зато остальные три наших парня – Даниил Медведев, Аслан Карацев и Карен Хачанов — прошли по сетке дальше. Причём первые двое – без потери сетов. Напомним, что первые два дня теннисный турнир проходил в условиях экстремальной жары. Теннисисты вынуждены были в переходах постоянно охлаждаться с помощью специального гофрированного шланга и прикладывать лёд.
В первом матче Медведев боролся не только с представителем Казахстана Александром Бубликом, но и с жарой. В какой-то момент на переходе Даниил, чтобы охладить себя, разделся чуть ли не до трусов. Снял футболку и даже кроссовки. Было видно, что поединок даётся ему непросто, и он понимал, что нельзя дать сопернику перевести встречу в третий сет. Тут надо отметить, что Медведев прилетел из Европы на Дальний Восток позже, чем другие россияне. Вся остальная команда неделю готовилась к турниру на Сахалине, а Даниил же сразу отправился в Токио, и времени на акклиматизацию у него было гораздо меньше.
Матчи 2-го круга начались в понедельник, и погода в этот день была чуть комфортнее. В Токио было облачно, и даже порой дул небольшой ветерок. В итоге теннисисты не всегда пользовались шлангом с холодным воздухом, хотя полотенца со льдом всё равно шли нарасхват. Надо сказать, что в утренней сессии из трёх выступавших в этот день российских девушек – Елены Весниной, Анастасии Павлюченковой и Екатерины Александровой – в третий круг пробилась только Павлюченкова, которая продолжает бороться с последствиями теплового удара, полученного в субботу.
В соперники Даниилу Медведеву по второму кругу достался Сумит Нагал из Индии, который не входит даже в топ-100. Россиянин, можно сказать, даже не заметил соперника на корте, разгромил его в двух сетах, отдав всего 3 гейма – 6:2, 6:1 чуть более чем за час. Отдадим должное Нагалу, который сопротивлялся изо всех сил, но разница в классе была слишком очевидной.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Так Даниил разобрал очередного соперника на Олимпиаде и стал первым представителем России в мужской одиночной сетке, который пробился в 1/8 финала. Там его ждёт уже соперник более высокого уровня – 15-й номер посева Фабио Фоньини из Италии. Аслан Карацев и Карен Хачанов проведут свои поединки 2-го круга во вторник
- 26 июля 2021
-
11:17
-
11:17
-
11:14
-
11:05
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:49
-
10:47
-
10:42
-
10:38
-
10:34
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:17
-
10:09
-
10:07
-
10:07
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:43
-
09:39
-
09:37
-
09:29
-
09:21
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:56
-
08:45
-
08:43
-
08:38
-
08:36