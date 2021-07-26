Медведев разобрал очередного соперника на Олимпиаде. Наш парень отдал только 3 гейма

Даниил Медведев во втором круге Олимпиады уверенно обыграл представителя Индии Сумита Нагала. Наш парень отдал только 3 гейма сопернику и пробился в 1/8 финала.

Как и у женщин, российские теннисисты-мужчины потеряли в первом круге олимпийского турнира в Токио одного своего представителя. Андрей Рублёв не смог справиться с лучшим теннисистом Японии последнего десятилетия Кеем Нисикори. Зато остальные три наших парня – Даниил Медведев, Аслан Карацев и Карен Хачанов — прошли по сетке дальше. Причём первые двое – без потери сетов. Напомним, что первые два дня теннисный турнир проходил в условиях экстремальной жары. Теннисисты вынуждены были в переходах постоянно охлаждаться с помощью специального гофрированного шланга и прикладывать лёд.

В первом матче Медведев боролся не только с представителем Казахстана Александром Бубликом, но и с жарой. В какой-то момент на переходе Даниил, чтобы охладить себя, разделся чуть ли не до трусов. Снял футболку и даже кроссовки. Было видно, что поединок даётся ему непросто, и он понимал, что нельзя дать сопернику перевести встречу в третий сет. Тут надо отметить, что Медведев прилетел из Европы на Дальний Восток позже, чем другие россияне. Вся остальная команда неделю готовилась к турниру на Сахалине, а Даниил же сразу отправился в Токио, и времени на акклиматизацию у него было гораздо меньше.

Матчи 2-го круга начались в понедельник, и погода в этот день была чуть комфортнее. В Токио было облачно, и даже порой дул небольшой ветерок. В итоге теннисисты не всегда пользовались шлангом с холодным воздухом, хотя полотенца со льдом всё равно шли нарасхват. Надо сказать, что в утренней сессии из трёх выступавших в этот день российских девушек – Елены Весниной, Анастасии Павлюченковой и Екатерины Александровой – в третий круг пробилась только Павлюченкова, которая продолжает бороться с последствиями теплового удара, полученного в субботу.

В соперники Даниилу Медведеву по второму кругу достался Сумит Нагал из Индии, который не входит даже в топ-100. Россиянин, можно сказать, даже не заметил соперника на корте, разгромил его в двух сетах, отдав всего 3 гейма – 6:2, 6:1 чуть более чем за час. Отдадим должное Нагалу, который сопротивлялся изо всех сил, но разница в классе была слишком очевидной.

Так Даниил разобрал очередного соперника на Олимпиаде и стал первым представителем России в мужской одиночной сетке, который пробился в 1/8 финала. Там его ждёт уже соперник более высокого уровня – 15-й номер посева Фабио Фоньини из Италии. Аслан Карацев и Карен Хачанов проведут свои поединки 2-го круга во вторник