«Золото всё равно у нас». Драматичный российский финал в фехтовании на Олимпиаде в Рио

Фехтование — один из самых драматичных видов спорта. Не верите? Давайте вспомним олимпийский финал саблисток 2016 года. В решающей схватке суждено было столкнуться двум россиянкам, двум подругам по команде — Софье Великой и Яне Егорян. Одна из них приехала уже на свои третьи Игры и грезила о золотой медали. На другую же ставок никто не делал.

А всё решил один-единственный укол…

Третья Олимпиада Великой

Великая подходила к Олимпиаде-2016 главной звездой российской сабли. Игры в Рио были для неё уже третьими. В Пекине фехтовальщица остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. А в лондонском финале Великую сокрушила малоизвестная кореянка Ким Джи Ён. Каждый раз Софья чуть-чуть не добиралась до момента своего триумфа. Перед Олимпиадой в Рио семикратная чемпионка мира была в звенящей форме. Казалось, её звёздный час уже близко.

На перспективную Яну Егорян надеялись тогда мало. Путь девушки в большом фехтовании только начинался. Пройти сразу нескольких гигантов женской сабли, казалось, ей будет нереально. А сетка у россиянки была сложнейшая.

Но всё же карты сложились так, что опытной Софье и дерзкой Яне было суждено встретиться в финале.

Путь к русскому финалу

Турнирная сетка у Великой была достаточно простой. Саблистка без проблем добралась до полуфинала, а там уже пришлось попотеть. 20-летней француженке Манон Брюне Софья уступала весь поединок. С каждым уколом конкурентки казалось, что россиянка всё дальше от своей мечты. Но в концовке боя Великая собралась и нанесла решающий укол.

Путь к полуфиналу у Егорян получился напряжённее. Яна без проблем выиграла первые два поединка, но уже в четвертьфинале ей предстояла встреча с опытной Екатериной Дьяченко. Одна из россиянок должна была покинуть турнир. И Егорян сдавать своих позиций совсем не собиралась. Яна поймала просто невероятный кураж и вышла в полуфинал. Там её соперницей стала сильнейшая украинка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Казалось, вот тут-то рука Егорян уже должна задрожать. Но нет. Яна достаточно легко обыграла и Ольгу — 15:10.

Впереди болельщиков ждал русский финал.

Мечту Великой пришлось отложить

Перед финалом Великая и Егорян улыбались, стоя рядом. Но какая же драма им предстояла впереди! Наставник российской сборной Кристиан Бауэр даже не вышел на помост. Решить судьбу олимпийского золота предстояло только им двоим.

Начинали девушки осторожно, будто совсем не хотели нападать друг на друга. Но вскоре Софья нанесла первый укол и пошла в отрыв. Великая была хладнокровна и уверена, Егорян же фехтовала сверхэмоционально. Догнать Софью Яна смогла только на счёте 12:12. Однако опытная соперница быстро вырвалась вперёд. 22-летней фехтовальщице уже было нечего терять. Егорян смело шла в бой и довела счёт до кульминационных 14:14. Судьбу золотой медали решил один-единственный укол. Яна Егорян — олимпийская чемпионка! А мечту Софьи Великой о золоте пришлось отложить.

«Первая секунда, когда я увидела цвет не моего фонаря, просто взорвала мне мозг. Но, конечно, ощущения от поражения немного другие. Не те, что в Лондоне. Проигрывать своей соотечественнице, товарищу по команде не так обидно. Полегче. Нет ощущения, что страна из-за меня проиграла. Золото всё равно у нас», — сказала позже Великая.

Частично осуществить свою мечту Софья смогла уже в командном турнире. Россиянки разгромили сборные США и Украины и стали олимпийскими чемпионками. Но полноценного удовлетворения Великая после той победы так и не почувствовала. Желание стать олимпийской чемпионкой в личном первенстве пленит саблистку до сих пор.

И как же хочется, чтобы мечта Софьи исполнилась в Токио!