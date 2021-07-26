«Тут всё продано». Российским волейболистам на ОИ-2020 придётся играть против заражённого?

Тьфу-тьфу-тьфу, российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио проблемы, связанные с коронавирусом пока обходят стороной. Был зафиксирован один случай в штабе женской сборной по регби, плюс заболел один пловец, который только готовился вылететь в Японию.

Хочется верить, что и дальше каких-то историй с карантином и болезнями у нас не будет.

Главное — не контактировать с теми, кто может потенциально переносить вирус. Но если в олимпийской деревне сделать это можно, то на спортивной арене — вряд ли.

Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский с опаской ждут матча с чешским дуэтом, один из представителей которого сдал сомнительный тест.

Речь идёт об Ондржее Перушиче и Давиде Швайнере. И именно Перушич после прилёта в Токио отправился на карантин — симптомов у него нет, но тест оказался не отрицательным.

Организаторы выразили надежду, что Перушич скоро поправится, и заявили, что попробуют как-то перекроить календарь соревнований, чтобы чехи смогли сыграть свои матчи в группе В. Но пока им это не удаётся: в первом матче с латышами Перушич и Швайнер получили «технарь».

Согласно правилам, чехам 29 июля предстоит сыграть с мексиканцами, а 31 июля — с россиянами. Но, если в календаре ничего не изменится, Перушич выйдет с карантина только к третьей игре.

Мало того, что со спортивной точки зрения это не совсем справедливо по отношению к Красильникову и Стояновскому, которым придётся действительно бороться с чехами за победу, в отличие от латышей и мексиканцев, так ещё и появляется опасность заражения коронавирусом. Сами волейболисты выразили серьёзные опасения на этот счёт.

«Матч будет, кажется. Ондржей Перушич выйдет и будет играть. Официальный карантин — 10 дней. Но тут телевидение, и всё продано. Ему пошли на уступки: на шестой-седьмой день сделали тест. Если там всё хорошо — он будет играть», — отметил Стояновский.

«Настораживает, что в Чехии девушки заразились. И Ондржей контактировал со своим напарником. Надо поднимать этот вопрос. А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир. Понятно, что есть телеправа и всё продано. Но если кто-то заболеет из нас, то что, все будут из-за нас переносить Олимпиаду? Нет, никто не будет», — эмоционально заявил Красильников.

Россияне оказались в затруднительном положении. Отказаться от встречи они не могут — последует более серьёзное наказание, чем техническое поражение. Но и выходить на матч против чеха, который толком не отбыл карантин после сомнительного теста, небезопасно.

Остаётся лишь два варианта. Либо привлекать внимание к проблеме. И словами, и действиями. Тогда, может быть, игру хотя бы перенесут на пару дней, когда карантин будет завершённым.

Либо просто надеяться на то, что пронесёт и перед финальными матчами случайно не вылезет какой-нибудь сомнительный тест. Это будет очень серьёзным ударом.