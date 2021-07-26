«Шутят, что папа всё устроил». Дочь президента Олимпийского комитета России взяла золото

Софии Поздняковой было суждено стать олимпийской чемпионкой. А как иначе, если папа четыре раза выигрывал Олимпиады и возглавляет ОКР?

Фехтовальная династия

Стать олимпийской чемпионкой Софии было суждено с рождения.

Отец девушки — знаменитый фехтовальщик на саблях, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков. А мама и бабушка Софии были рапиристками. Но несмотря на большую фехтовальную династию девочка начинала с плавания. Позднякова проходила в секцию три года, а затем начала сильно болеть. Когда София выходила из бассейна на улицы холодного Новосибирска, её часто продувало. Поэтому вскоре девочка променяла плавание на акробатику. Но и с этим видом спорта не срослось. На одном из занятий у Поздняковой случился конфликт с тренером, после которого она больше в секцию ходить не хотела.

И тогда судьба привела девочку в фехтование. Мама Софии работала инструктором в одной из спортивных школ и часто брала дочь с собой. 10-летняя Позднякова была знакома со всеми тренерами и спортсменами в секции, и неудивительно, что ей предложили попробовать себя в фехтовании. Софии понравилось, и она осталась там надолго.

«Шутят, что папа всё устроил»

В 18-летнем возрасте Позднякова переехала в Москву, где уже давно работал её папа. Смена места жительства давалась девушке тяжело. Спортсменка мучилась от травмы крестообразных связок и не хотела оставлять своего тренера. София вообще не была уверена, что продолжит фехтовать. Но родители и друзья помогли девушке, и она нашла в себе силы продолжить.

Талант Поздняковой был очевиден. Фехтовальщица хорошо зарекомендовала себя по юниорам и уже в 2017 году попала в сборную. София рассказывала, что поначалу над ней нередко шутили, мол, в команду попала по блату, ведь её папа Станислав тогда уже был вице-президентом Олимпийского комитета России, а через год и возглавил его. Девушка обижалась, но своими результатами снова и снова доказывала, что в национальную команду попала не по знакомству.

«Шутят, что всё папа устроил. Поначалу было обидно, но сейчас перестала обращать на это внимание. Надеюсь, со временем этого будет меньше и станут в первую очередь говорить, что я не дочка Позднякова, а София Позднякова. Мне приятно, что я его дочь, но хочется иметь своё имя», — признавалась саблистка в интервью «Матч-ТВ».

Приехала кайфовать и выиграла

В первый же год в сборной София дебютировала на чемпионате Европы в командной сабле, где стала серебряным призёром. Девушка начала регулярно ездить на престижные турниры, откуда то и дело привозила медали. На счету Поздняковой два титула чемпионки Европы в команде, серебро и золото чемпионата мира в команде, а также титул чемпионки мира в личном турнире.

На первенстве планеты в 2018 году София сотворила настоящую сенсацию. Россиянка победила, уверенно пробравшись сквозь непростую сетку из прославленных фехтовальщиц. А в финале Позднякова одолела саму Софью Великую. В напряжённой битве 21-летняя саблистка всё-таки смогла вырвать решающее очко. София до последнего не могла поверить, что стала чемпионкой мира. На тот турнир девушка приехала просто кайфовать, не ставя перед собой больших целей. Но в итоге Позднякова доказала, что она — сильнейшая фехтовальщица планеты.

Шутки про блат можно забыть

На Олимпиаду в Токио Поздняков ехала претендентом на медаль, но всё же в тени Софьи Великой – главного фаворита турнира саблисток. Обе россиянки просто пролетели все предварительные стадии, чтобы уверенно выиграть свои полуфиналы и сойтись в битве за золото. Пять лет назад российские болельщики стали свидетелями дуэли Великой и Егорян в финале Олимпиады.

А в 2020-м году золотую награду делили Великая и Позднякова.

Первая половина схватки получилась равной. Великая ушла на перерыв с преимуществом в один удар – 8:7. Однако пауза пошла на пользу Поздняковой. София нанесла сопернице три удара подряд, вырвалась вперёд и больше своей выдающейся соотечественнице не уступала.

Победа получилась уверенной – 15:11. София победила Великую в финале своей первой Олимпиады. А ведь ей всего 22 года, и новые победы ждут её впереди.

И, кстати, шутки про блат и знаменитого отца теперь точно надо забыть.