Кошмарная несправедливость! Российская чемпионка Великая давно заслужила золото Олимпиады

Финал турнира саблисток на Олимпиаде подарил российским болельщикам фантастические эмоции. Абсолютно космическая Софья Великая на своих четвёртых Играх в третий раз подряд дошла до финала. Казалось, сейчас-то заклятие личного олимпийского золота падёт – ну просто не может судьба быть настолько жестока к трудолюбивой и удивительно талантливой спортсменке.

Оказалось, ещё как может. Софья снова проиграла соотечественнице и снова довольствовалась серебром. Какая же кошмарная несправедливость!

Чудесное спасение и потрясающая статистика

Сейчас об этом страшно подумать, но многочисленных побед Великой могло и не быть. В детстве с Софьей чуть не случился несчастный случай — девочка упала в котлован, наполненный водой. К счастью, старший брат Григорий вовремя заметил пропажу сестры. Он нырнул в воду и успел спасти ребёнка. Григорий вообще сыграл огромную роль в жизни Софьи. Именно он первый в семье увлёкся фехтованием, а затем затянул в секцию и сестру. Женская сабля как дисциплина тогда только-только зарождалась. Софья перешла в саблистки из рапиристок, чтобы стать первопроходцем в новом виде. Ради этого ей пришлось переехать со старшим братом из Алма-Аты в Москву.

Талант Великой проявился практически сразу. Уже в 17 лет Софья попала в сборную России и вскоре начала ездить на престижные турниры. Свой первый титул фехтовальщица завоевала в 2003 году — стала чемпионкой Европы в команде. С тех пор Великая не завершала ни сезона без крупных побед. Исключение — лишь 2013 и 2017 годы, которые Софья посвятила рождению детей. И 2020 год, когда международные турниры были отменены из-за коронавируса. До сегодняшнего дня в копилке титулованной спортсменки было восемь золотых наград чемпионатов мира, 14 – чемпионатов Европы, а также два личных серебра и командное золото Олимпиады.

Сплошная олимпийская драма

С Играми у Софьи сложились самые непростые отношения. К каждой Олимпиаде Великая подходила одним из фаворитов, но в последний момент постоянно что-то не складывалось. Первые Игры случились для фехтовальщицы в 2008 году. Софья уверенно дошла до полуфинала, но в итоге проиграла обе схватки за медали и осталась на обидном четвёртом месте.



В Лондоне Великая была нацелена на золото. Всё к этому и шло. Россиянка вновь уверенно добралась до полуфинала, где встретилась со своей извечной соперницей из Украины Ольгой Харлан. И Софья выиграла ту дуэль со счётом 15:12! Теперь путь к победе для неё был расчищен, ведь в финале её ждала совсем безызвестная Ким Джи Ён. Но, видимо, мечте Великой сбыться было не суждено. Кореянка преподнесла одну из главных сенсаций Игр и оставила россиянку с серебром. Лондон закончился для Софьи слезами.

К Олимпиаде в Рио Великая стала ещё более уверенной и окрепшей. Но на смену ей уже начали подрастать талантливые соотечественницы, среди которых была Яна Егорян. Никуда не делись и извечные соперницы Ольга Харлан и Мариэль Загунис. Несмотря на это, Софья уверенно добралась до финала, в котором ей предстояло встретиться с Егорян. На пути к сенсационному успеху Яна одолела многих маститых чемпионок, и Великая не стала исключением. Бой между соотечественницами был совершенно равным. Всё решил один-единственный удар, нанесённый Егорян при счёте 14:14.



«Когда загорелся не мой фонарь, его цвет сразу ударил в голову. Но потом я чуть остыла и поняла, что проиграть соотечественнице – это другое. Это легче, чем кому-то из иностранок. Можно сказать, программу-минимум я выполнила, а до максимума не хватило одного укола!» — говорила Софья после поражения.



В Рио Великая всё-таки смогла частично осуществить свою мечту — Софья стала олимпийской чемпионкой в команде. Но полноценного удовлетворения от своего достижения фехтовальщица почувствовать не смогла.

Обидное поражение в Токио и курс на Париж

После Олимпиады Великая ушла в декрет, а затем вернулась в погоне за мечтой. Игры в Токио — уже четвёртые для спортсменки.



«Вы же знаете, что у меня нет личного золота с Олимпиады. Были два вторых и четвёртое места с трёх предыдущих Игр. Признаюсь, если бы я выиграла олимпийское золото, то давно бы завершила карьеру. Но я не могу уйти, не попробовав добиться этой победы», — признавалась Софья «Чемпионату».

Но заклятие личного олимпийского золота сработало для Великой и в Токио. Уверенно дойдя до финала и одолев по пути не менее легендарную американку Загунис, Софья вновь сражалась за золото с молодой соотечественницей. И вновь потерпела поражение.



Четыре Олимпиады, три проигранных финала – настоящая драма Софьи Великой. Но прославленная саблистка и не думает опускать руки. Она уже заявила, что будет готовиться к Парижу-2024. И уж там ей точно должно воздаться за упорство и любовь к спорту.