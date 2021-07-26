Российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде. Самые интересные события развернутся в плавании, гимнастике и тхэквондо.

Россия на Олимпиаде-2020. 27 июля. Где смотреть финалы Ефимовой и наших гимнасток?

Завтра, 27 июля, Олимпийские игры в Токио продолжатся четвёртым соревновательным днём. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

27 июля, вторник. День четвёртый

00:30. Триатлон. Женщины. Финал. Матч ТВ

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал. Первый канал

05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал. Первый канал

05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал. Матч ТВ

05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал. Первый канал

05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал. Первый канал

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал. Матч Арена

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал. Россия 1

09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал. Первый канал

09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал. Матч ТВ

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал. Матч Арена

12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал. Первый канал

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал. Первый канал

13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал. Россия 1

13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал. Матч ТВ

16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал. Россия 1

16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал. Россия 1