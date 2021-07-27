0,02 секунды разделили российских пловцов в битве за золото! Рылов и Колесников — космос!

У наших пловцов не было золота на Олимпиадах 25 лет. Теперь началась новая история.

Тот финал, которого ждали все российские болельщики плавания на Олимпийских играх в Токио, превзошёл все ожидания. В красивейшей битве наших пловцов в заплыве на 100 метров на спине всё решилось последним касанием! Евгений Рылов обыграл Климента Колесникова в дуэли, которая по напряжению не уступила тому, что происходило в женской сабле, когда в финале сошлись Софья Великая и София Позднякова.

Этот финал должен был прервать серию неудач российских пловцов, которые не выигрывали золото на Олимпиадах 25 лет! Четверть века! И именно в этом финале у сборной России были двойные шансы.

Колесников, для которого эта дистанция – коронная из олимпийских. Лучше разве что 50 м на спине, но её нет на Олимпиадах.

Рылов, который лучше плавает на 200 м, но в предварительных заплывах показавший, что готов феноменально.

Против рекордсмена мира американца Райана Мёрфи. Ну что может быть круче?

Старт наши парни выиграли. Рылов среагировал чуть быстрее, но Колесников накатил уже к половине бассейна и чуть ушёл вперёд. После поворота расклад сил сохранился. Но самое главное – оба наших пловца улетели далеко от соперников, в том числе и от Мёрфи.

Три четверти дистанции – Колесников впереди, Рылов второй, но наплывает. Колесников терпит, не «тонет» на последних метрах, абсолютно всё делает правильно, однако Рылова уже ничто не может остановить.

Евгений выиграл касание, Климент – второй. Много раз наши парни схлёстывались между собой на этой дистанции на самых разных соревнованиях, и чаще побеждал Рылов. Он выиграл и на этот раз. С рекордом Европы.

Рекорд мира устоял, а его обладатель Райан Мёрфи остался третьим.

Это было очень красиво! Российские пловцы – сильнейшие в мире. И это не фантастика, это реальность. Это просто космос, парни!