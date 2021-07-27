Россия героически спасала финал в стрельбе. Как же обидно, что не взяли ещё одно золото!

И снова стрельба на Олимпиаде-2020 подарила российским болельщикам драму.
Вновь в ней приняла участие Виталина Бацарашкина, пару дней назад последним выстрелом завоевавшая золото Игр. Во вторник, 27 июля, она в паре с Артёмом Черноусовым выступала в миксте и могла стать двукратной олимпийской чемпионкой. Но не хватило совсем чуть-чуть.
Виталина и Артём здорово проявили себя в квалификации и вышли в «золотой» финал, где им предстояло бороться с китайской парой Цзян Жансинь/Пан Вэй.
Формат финала таков: каждый стрелок делает по одному выстрелу, результаты представителей одной пары суммируются. У кого сумма больше – те и получают 2 балла. Для победы нужно 16.
Россияне стартовали спокойно, а вот китайцы в начале финала дрожали. Жансинь первым выстрелом попала 8,9. А Вэй вторым и вовсе маханул 6,9. Первые две стрелковые серии Россия выиграла и повела со счётом 4:0. Дальше финалисты дважды обменялись мини-победами, но нашим стрелкам, по большому счёту, это было только на руку. 8:4 – и они ближе к победе.
Но затем китайцы собрались, а россияне, наоборот, утратили свою точность. Бацарашкина и Черноусов проиграли четыре серии подряд – 8:12. Тренеру пришлось брать тайм-аут, чтобы взбодрить подопечных. Это помогло выиграть одну серию, но дальше вновь верх взяли китайские стрелки. Наши же оказались на грани поражения, уступать было больше нельзя – 10:14.
Россия пыталась героически спасти финал. В очередной серии Виталина и Артём обошлись без сбоев и чуть-чуть подобрались к китайцам – 12:14. А затем дрогнул Пан Вэй – попал лишь 8,9, и это при том, что его соотечественница сделала всё, чтобы добыть-таки золото – 10,7.
Счёт стал равным – 14:14. И только один выстрел от каждого стрелка должен был решить судьбу золотой медали игр. Увы, китайцы со своей задачей справились лучше. У Жансинь оказались железные нервы, и она снова попала 10,7, а вот Черноусов не выбил десятку – 9,8. По сумме двух выстрелов российской паре не хватило каких-то пол-очка для победы.
Как же обидно, что Россия не взяла второе золото в стрельбе – оно ведь было так близко!
- 27 июля 2021
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