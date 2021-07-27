«С котиком нельзя». Российскому чемпиону запретили выйти на награждение в счастливой маске

Россиянин Евгений Рылов в острейшей борьбе с соотечественником Климентом Колесниковым стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 м на спине. На финальный заплыв на Олимпийских играх в Токио он вышел в необычной маске с изображением кошачьей мордочки. Но на награждение чемпиона в ней не пустили!
На маску Рылова болельщики обратили внимание ещё в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему.
«Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», — признался тогда пловец в интервью «РИА Новости».
Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом — возьмёт ли её Евгений с собой в Токио. Взял. Вышел. Выиграл.
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — сказал Рылов после церемонии награждения.
Теперь про эту маску знает весь мир. И совершенно очевидно, что для Рылова она стала счастливой. Будем ждать эту же маску и на финальном заплыве на дистанции 200 метров. А также в комплексной эстафете.
Что касается котиков — у Рылова дома три кошки, которые просто не отходят от него. Это ли не любовь?
- 27 июля 2021
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