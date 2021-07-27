Вот это провал! Японка Наоми Осака, которая зажигала огонь Олимпиады, не дошла до медалей

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака сенсационно проиграла в третьем круге олимпийского турнира. Японка, которая зажигала огонь на церемонии открытия Олимпиады, так и не дошла до медалей. И вообще все теннисистки из топ-3 мирового рейтинга уже зачехлили ракетки. Вот это провал!

В отличие от мужского одиночного турнира на Олимпиаде, в женской части фаворитки стали «сыпаться» одна за другой ещё с первого круга. На старте соревнований сенсационно проиграла лидер мирового рейтинга Эшли Барти, которая совсем недавно завоевала на Уимблдоне свой второй «Шлем». Во втором раунде неожиданно для всех в тяжелейшей трёхсетовой борьбе проиграла третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко. И вообще за два круга сетку покинули уже 7 сеяных участниц.

Во вторник третий круг у женщин начался неожиданно — с дождя. До этого в Токио теннисисты играли в условиях «экстремальной жары». Им приходилось бороться не только с соперниками, но и с температурой выше 30 градусов, высокой влажностью, духотой. Сразу несколько теннисисток получили тепловые удары, включая россиянку Анастасию Павлюченкову. К счастью, наша спортсменка свой матч успешно доиграла, а вот представительницы Казахстана — Ярослава Шведова и Юлия Путинцева — не смогли закончить свои поединки. Конечно, дождь, который обрушился на Токио во вторник, — это большое облегчение, но, с другой стороны, он испортил расписание турнира. В первой половине дня по своему графику проходили только матчи на центральном корте, который оборудован крышей.

Грек Стефанос Циципас всего за 1 час 18 минут разобрался с американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:4, отомстив ему за поражение на Уимблдоне. Затем на корт вышла главная фаворитка женского турнира Наоми Осака. Та самая, которой японцы доверили зажигать огонь Олимпиады на церемонии открытия Игр в Токио.

Её соперницей стала чешка Маркета Вондроушова, которая попала на Олимпиаду в последний момент по «замороженному» рейтингу. Игра у Осаки сразу не заладилась. С чем это было связано, пока непонятно. Может быть, играть под крышей ей было некомфортно, а возможно, были какие-то проблемы со здоровьем. Но было видно, что японка плохо двигалась по корту, не успевала за мячом, её удары даже в простых ситуациях проходили не всегда. Первый сет она проиграла с разгромным счётом 1:6 всего за 28 минут. Во втором показалось, что она наладила игру, повела с брейком — 2:0. Но вскоре чешка отыгралась — 2:2, а в 10-м гейме вцепилась в чужую подачу и с 3-го матчбола добилась сенсационной победы — 6:1, 6:4.

Вот так ещё одна представительница топ-3 зачехлила ракетку ещё до 1/4 финала и не добралась до медалей. Любопытно, что Осака первый раз проиграла до четвертьфинала на харде с Australian Open — 2020. Напомним, матчи олимпийского теннисного турнира проходят на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк» с 24 июля по 1 августа.