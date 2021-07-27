Российскую олимпийскую призёрку ущемляют в США. Кажется, терпение Бекки скоро закончится

Хэммон, как никто другая, заслужила стать первой женщиной на посту главного тренера в НБА. Однако её постоянно и не по делу игнорируют.

Американская баскетболистка Бекки Хэммон в феврале 2008 года получила российское гражданство и начала выступать за женскую сборную страны. В форме российской национальной команды Бекки выиграла бронзу Олимпийских игр 2008 года и серебряные медали Евробаскета-2009.

Заслуженный мастер спорта России, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх в Пекине — эти награды Бекки получила не просто так. Вклад Хэммон в последний успех женской сборной на Олимпиаде огромный. Бекки на звёздном уровне выступала в женской НБА, но у сборной США хватало талантов, и места в «звёздно-полосатой» команде ей не нашлось. Хэммон всегда хотела побеждать, поэтому приняла смелое решение взять гражданство России. Не прогадала.

В 2013 году Хэммон в возрасте 36 лет завершила игровую карьеру из-за разрыва крестообразных связок. Поняла, что самое время реализовать давнюю мечту и стать тренером. 7 последних лет карьеры в женской НБА Бекки выступала за «Сан-Антонио Старз», а в перерывах играла в Европе в составе ЦСКА, «Валенсии», «Надежды» и «Спартака» (Видное). За время в «Старз» Бекки часто посещала тренировки клуба мужской НБА «Сан-Антонио Спёрс», Там заметили её тренерский потенциал и предложили должность ассистента Грега Поповича.

Бекки трудится на посту помощника главного тренера «Сперс» с 2014 года по сегодняшний день. Хэммон не привыкла быть на вторых ролях. Её амбиции более высокие. Бекки намерена стать первым главным тренером-женщиной в клубе НБА. Однако сотворить историю никак не удаётся. Не по вине Хэммон, которую откровенно ущемляют в США. Бекки прошла несметное количество собеседований, но в конечном счёте клубы НБА всегда предпочитали назначать претендента мужского пола.

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США декларирует принципы равенства по расовому, гендерному и любому другому признаку. На деле же существует явный скептицизм к назначению женщины на пост главного тренера в самой успешной спортивной лиге страны НБА. Даже эпатажный владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан не решился на смелый ход с назначением Хэммон. Хотя год назад его франшиза находилась в отчаянном положении. Казалось, что хуже уже ничего быть не может и терять нечего, но «Никс» проигнорировали Хэммон и предпочли Тома Тибодо. Да, Тибодо преобразил «Нью-Йорк» и впервые за 7 лет вывел в плей-офф, но Бекки могла бы сделать то же самое. Заслуга Тибодо в апгрейде «Никс» огромная, однако немалый вклад внесли и стремительно прогрессирующие баскетболисты Джулиус Рэндл, Ар Джей Барретт, Митчелл Робинсон и остальные. Хэммон вполне могла добиться аналогичного результата, если бы ей дали шанс.

Очевидно, что Бекки Хэммон — один из самых сильных ассистентов НБА. Её квалификация достаточно высокая, чтобы быть рулевым, а не помощником. Но всё заканчивается на этапе собеседования. Бекки дают ложную надежду, а потом весьма цинично отнимают её.

Этим летом Хэммон всерьёз претендовала на пост главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс». История повторяется. Дали надежду, но в итоге назначили мужчину. Бекки призналась, что ожидала назначения 44-летнего Чонси Биллапса в команду из Орегона.

«Ещё до того, как клуб объявил о своем решении, я знала, что являюсь номером два. Я понимала, кого они на самом деле хотят пригласить. И смирилась с этим. Потому что в каждой гонке, в которой я участвовала за свою жизнь, я была в качестве отстающей. Всё нормально, такова реальность. Но в то же время я прекрасно понимаю те препятствия, с которыми мне приходится сталкиваться», – отметила Хэммон.

Хэммон была фаворитом владелицы «Блэйзерс» Джоди Аллен и ещё нескольких руководителей клуба. Но это не помогло. По данным Bleacher Report, кто-то в «Портленде» узнал, что Бекки якобы не лучшим образом исполняет повседневные обязанности в «Спёрс». В «Блэйзерс» решили, что она не будет соответствовать высоким ожиданиям звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в тренерской работе. Вот только Лилларда может и не быть в клубе из Орегона. Не исключено, что Дэмьен выставит обменный запрос сразу после Олимпиады в Токио. Да и выбор Биллапса сомнителен. Чонси — фигурант давнего скандала с изнасилованием, что бьёт по организации «Блэйзерс» репутационно. Опыта работы на посту главного тренера НБА у него тоже нет, так что, по сути, это тёмная лошадка. Вероятность провала достаточно высокая.

Хэммон в комментариях СМИ высказывается дипломатично, но внутри наверняка зреет огромное недовольство.

«Я не злюсь. Это бизнес, и очень конкурентный бизнес. Но, в конце концов, если вы хотите меня нанять, то найдете причину, чтобы нанять. А если вы не хотите меня нанять, то найдёте причину и для этого. Вот и всё. Я сосредоточена на том, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Знаю, как меня ценят в «Сан-Антонио», и меня это устраивает

Этот мяч никогда не движется достаточно быстро. Людям не нравится делать что-то новое и необычное. Это неудобно. Это требует огромного риска. Но кому-то придется рискнуть. Это может произойти как через год, так и через 10 лет. Я не уверена. Но в чем я не сомневаюсь, так это в том, что я буду готова», – сказала Хэммон.

Как бы то ни было, кажется, что уже совсем скоро терпение Бекки закончится. Её «прокатили» с работой не только в «Портленде» и «Нью-Йорке», «Милуоки Бакс», «Орландо Мэджик», «Детройт Пистонс» тоже входят в этот список. Тяжело к чему-то стремиться и постоянно терпеть неудачи. Хэммон, как никто другая, заслужила стать первой женщиной на посту главного тренера клуба НБА. Об этом говорят даже баскетболисты-мужчины.

«Я завоевал два чемпионских титула и играл с баскетболистами, которые являются одними из лучших в этом поколении. Выступал под руководством двух наиболее компетентных тренеров в истории спорта, Фила Джексона и Грега Поповича. И вот что я вам скажу: Бекки Хэммон способна быть тренером в НБА. Точка», – заявил испанский центровой Пау Газоль.

В начале этого года в баскетболе появился интересный прецедент. Белая женщина-тренер привела команду темнокожих мужчин к историческому успеху. Под руководством австралийки Лиз Миллс сборная Кении впервые за 27 лет вышла на Афробаскет. Кения не пропагандирует равенство на уровне США, но там решились на смелый ход — и не прогадали. В НБА почему-то медлят, хотя очевидный кандидат на пост первого главного тренера среди женщин давно на виду и заслужил свой шанс.