Стрелок из бомбоубежища. Как Каменский и Каримова завоевали бронзу Олимпиады

У России ещё одна медаль Олимпиады-2020 в стрельбе: Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров в смешанных парах.

Тренировки в бомбоубежище

Сергей Каменский начал заниматься стрельбой в 12 лет. Занимался у своего отца, заслуженного тренера России Игоря Владимировича Каменского.

Тренировки юного спортсмена проходили в бывшем бомбоубежище в его родном Бийске. Именно там располагался тренировочный тир. Зимой температура в нём не поднималась выше пяти градусов. Но для Сергея холод не был причиной для пропуска тренировок. Он надевал несколько слоёв одежды и тренировался по три часа, несмотря на леденеющие пальцы.

Отсутствие качественного инвентаря в небольшом сибирском городе не мешало Сергею усердно работать над стрельбой и добиваться успехов. До 2014 года он стрелял из винтовки, которая была его «ровесницей». С оружием 1987 года ему удалось завоевать золото Универсиады-2013.

Результаты Сергея резко улучшились, когда он попал в ЦСКА в 2014 году. Там спортсмену выдали новую швейцарскую винтовку, и вскоре он стал двукратным призёром чемпионата мира в Гранаде.

В 28 лет он дебютировал на Олимпийских играх, в Рио-2016. Он стал единственным стрелком из российской команды, кто выступал сразу в трёх видах. Но медаль завоевал только в одном – серебро в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров. В финале до победы ему не хватило одного точного выстрела, хотя в квалификации он установил новый мировой рекорд.

Всё началось со стрельбы в парке

Юлия Каримова начала заниматься стрельбой в школьном возрасте — в Ижевске. Однажды она решила пострелять в тире городского парка, у неё получилось, и она решила пойти на первую тренировку.

В 2018-м Юлия стала чемпионкой мира в стрельбе из винтовки из трёх положений, а также выиграла командную бронзовую медаль в этой дисциплине. Через год в паре с Каменским Юлия смогла завоевать золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

Не оставили корейцам шансов

В квалификационных соревнованиях в смешанных парах Каримова и Каменский заняли четвёртое место и прошли в бронзовый финал.

Соперниками россиян стали корейские спортсмены. Финал складывался непросто: выиграв две первые стрелковые серии, Каменский и Каримова притормозили и следующие шесть баллов отдали своим конкурентам. В дело пришлось вмешиваться тренеру российских спортсменов. Он сумел приободрить и расслабить подопечных – Каменский даже заулыбался.

Это помогло. Счёт 4:6 за несколько минут превратился в 12:6. И довести дело до победы и бронзовых наград было уже делом техники. Каримова и Каменский стали призёрами Олимпиады-2020!