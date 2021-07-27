Стрелок из бомбоубежища. Как Каменский и Каримова завоевали бронзу Олимпиады

У России ещё одна медаль Олимпиады-2020 в стрельбе: Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров в смешанных парах.
Тренировки в бомбоубежище
Сергей Каменский начал заниматься стрельбой в 12 лет. Занимался у своего отца, заслуженного тренера России Игоря Владимировича Каменского.
Тренировки юного спортсмена проходили в бывшем бомбоубежище в его родном Бийске. Именно там располагался тренировочный тир. Зимой температура в нём не поднималась выше пяти градусов. Но для Сергея холод не был причиной для пропуска тренировок. Он надевал несколько слоёв одежды и тренировался по три часа, несмотря на леденеющие пальцы.
Отсутствие качественного инвентаря в небольшом сибирском городе не мешало Сергею усердно работать над стрельбой и добиваться успехов. До 2014 года он стрелял из винтовки, которая была его «ровесницей». С оружием 1987 года ему удалось завоевать золото Универсиады-2013.
Результаты Сергея резко улучшились, когда он попал в ЦСКА в 2014 году. Там спортсмену выдали новую швейцарскую винтовку, и вскоре он стал двукратным призёром чемпионата мира в Гранаде.
В 28 лет он дебютировал на Олимпийских играх, в Рио-2016. Он стал единственным стрелком из российской команды, кто выступал сразу в трёх видах. Но медаль завоевал только в одном – серебро в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров. В финале до победы ему не хватило одного точного выстрела, хотя в квалификации он установил новый мировой рекорд.
Всё началось со стрельбы в парке
Юлия Каримова начала заниматься стрельбой в школьном возрасте — в Ижевске. Однажды она решила пострелять в тире городского парка, у неё получилось, и она решила пойти на первую тренировку.
В 2018-м Юлия стала чемпионкой мира в стрельбе из винтовки из трёх положений, а также выиграла командную бронзовую медаль в этой дисциплине. Через год в паре с Каменским Юлия смогла завоевать золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.
Не оставили корейцам шансов
В квалификационных соревнованиях в смешанных парах Каримова и Каменский заняли четвёртое место и прошли в бронзовый финал.
Соперниками россиян стали корейские спортсмены. Финал складывался непросто: выиграв две первые стрелковые серии, Каменский и Каримова притормозили и следующие шесть баллов отдали своим конкурентам. В дело пришлось вмешиваться тренеру российских спортсменов. Он сумел приободрить и расслабить подопечных – Каменский даже заулыбался.
Это помогло. Счёт 4:6 за несколько минут превратился в 12:6. И довести дело до победы и бронзовых наград было уже делом техники. Каримова и Каменский стали призёрами Олимпиады-2020!
- 27 июля 2021
-
11:33
-
11:33
-
11:32
-
11:27
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:08
-
11:05
-
11:03
-
10:58
-
10:56
-
10:53
-
10:46
-
10:43
-
10:43
-
10:38
-
10:34
-
10:31
-
10:25
-
10:21
-
10:17
-
10:15
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
10:01
-
09:57
-
09:55
-
09:54
-
09:44
-
09:40
-
09:34
-
09:34
-
09:32