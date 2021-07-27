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Допинг на Олимпийских играх — 2020 в Токио: кто такая Юлия Елистратова, почему спортсменку выгнали с Олимпиады

Юлия Елистратова попалась на допинге. Её сняли со старта и выгнали с Олимпиады-2020
Алексей Адамов
Допинг на Олимпийских играх
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На Играх в Токио первый допинговый скандал. Вину пока не доказали, но спортсменку уже отстранили. Ну и дела!

В условиях жёстких ограничений и тотального контроля можно было мечтать, что Олимпиада в Токио обойдётся без допинговых скандалов. Но, к сожалению, эти надежды продержались всего три дня.

Опытнейшая триатлонистка Юлия Елистратова узнала о положительной допинг-пробе за день до выхода на старт своей четвёртой Олимпиады. Причём в крови спортсменки обнаружили не какой-нибудь мельдоний, а печально известный эритропоэтин.

Как же получилось, что Юлю выставили с Олимпиады за допинг из прошлого века?

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У опытной спортсменки Елистратовой нашли эритропоэтин

Первый допинговый скандал на Олимпийских играх в Токио случился в триатлоне, где спортсменам, как нигде ещё, требуется выносливость. За день до женских соревнований из протокола вычеркнули фамилию украинки Юлии Елистратовой. По сути, спортсменку выгнали с Олимпиады, не дав возможности даже побороться за долгожданную медаль. Поводом для столь решительных мер в отношении лидера сборной стал положительный тест на эритропоэтин, который 33-летняя триатлонистка сдала ещё 5 июня, на Кубке Европы в Днепре.

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Пока вина Елистратовой в нарушении антидопинговых правил не доказана и она только подозревается в употреблении запрещённого вещества, но на время расследования спортсменку были вынуждены отстранить от участия в соревнованиях.

Почему Юлии не позволили выйти на старт

Неизвестно, почему информация о результате анализа почти двухмесячной давности всплыла только сейчас, но на Играх в Токио Юлия так или иначе не выступит. А если бы и выступила, то её результат всё равно был бы аннулирован позднее.

Теперь спортсменка имеет право запросить вскрытие пробы «Б», а если и она окажется положительной, то обжаловать последующие санкции в Спортивном арбитражном суде. Сама Елистратова ситуацию пока не комментирует, и её можно понять. Расстаться с мечтой о четвёртой Олимпиаде после мучительной подготовки и за несколько часов до выхода в стартовый городок – настоящий шок для любого атлета.

Приём эритропоэтина превратился в бессмысленный риск

Очевидно, что допинговая история Елистратовой пока только начинается. Впереди тщательное расследование произошедшего и, возможно, длительная дисквалификация. Вице-чемпионке Европы и победительнице этапов Кубка мира предстоит объяснить, как в её организме оказался сильнейший допинг эритропоэтин.

Поимка на ЭПО автоматически ставит чёрную метку на любом спортсмене, поскольку это вещество вводится только внутривенно, что исключает возможность приёма по ошибке или по чьему-то злому умыслу. Особенно популярен ЭПО был в конце прошлого века, когда его трудно было обнаружить. Сейчас же специалисты легко определяют его наличие в пробе, что вкупе со строгим наказанием делает приём ЭПО рискованным и почти бессмысленным. И всё же отдельные случаи употребления древнего допинга из прошлого века фиксируются до сих пор.

Учитывая возраст Елистратовой и возможные сроки дисквалификации, Игры в Токио были для неё последней возможностью попасть хотя бы в топ-20 на главном старте четырёхлетия.

А нам остаётся надеяться, что за неприятным случаем с Юлией Елистратовой не потянутся другие и Олимпиада в Токио всё-таки сможет войти в историю как одна из самых чистых. По крайней мере, по количеству попавшихся на допинге спортсменов.

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Теги Олимпиада 2020 Триатлон Допинг ОИ-2020 •••

Заглавное фото: instagram.com/yuliyayelistratova

Источник: «Чемпионат»

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