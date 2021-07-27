«После первого дня я потянул спину». Каким спортсменом был Губерниев в юности

Опрос россиян перед Олимпиадой-2020 показал, что наших спортсменов в стране почти никто не знает: лишь три процента опрошенных смогли назвать хотя бы одну фамилию из сборной.

И нет никаких сомнений в том, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев популярнее любого из атлетов, приехавших защищать честь страны в Токио. Сам Дмитрий во время репортажей любит говорить, что успешным его сделали занятия академической греблей.

Неужели Дмитрий действительно был спортсменом?

Да, был. И мечтал об олимпийском золоте. Но судьба решила иначе.

Очередь за колбасой

Губерниев в детстве занимался тяжёлой атлетикой, борьбой и футболом, где играл форварда таранного типа и был весьма успешен. В греблю же он попал по большей части случайно. Мама Дмитрия стояла в очереди за колбасой, где встретила тренера по гребле Людмилу Балтрук.

«Да, это действительно произошло в очереди за колбасой. Это сама судьба. После той встречи с тренером в универсаме мы с отцом поехали на север Москвы, но не смогли найти нужную гребную базу. Я расстроился и уже потерял надежду. А потом мама умудрилась через неделю снова встретиться в том же магазине в той же очереди с Людмилой Николаевной Балтрук. После этого мама рассказала, куда идти, и мы поехали с бабушкой на тренировку».

«Дорога на тренировку занимала более полутора часов»

Губерниеву тогда было 11 лет. Ему нравилось, что он отличался от большинства друзей, которые массово ходили на футбол, а он выделялся и ходил на академическую греблю. Правда, не всё было так просто. Дорога на тренировки занимала огромное количество времени и в теории могла сильно сказываться на учёбе. Однако сам Дмитрий уверен, что это отговорки в пользу бедных.

«Бабушка и дедушка меня пытались провожать на тренировки. Но я всё время убегал, и на меня махнули рукой. Зимой тренировки были на Водном стадионе, а летом – Серебряный бор и Крылатское. Добираться было очень весело из моей родной Сходни. Нужный автобус оттуда не всегда приходил, так что нужно было доезжать до Речного вокзала на другом. Потом на метро до Сокола, потом на 59-м троллейбусе, затем ждёшь 20-й или 65-й.

В одну сторону дорога занимала более полутора часов. Уроки я делал в основном в транспорте, потому что другого времени попросту не было. Вообще уверен, что спорт не мешает учёбе. Это отговорки в пользу бедных. Приличные люди всегда смогут совмещать и то, и другое».

«Я забыл плавки, и у меня там всё замёрзло»

Специально для «Чемпионата» Дмитрий рассказал историю про суровые будни гребцов, которую ещё никому не рассказывал в публичном пространстве.

«У нас была лыжная тренировка, а я уже тогда был знаменитым лыжником. Я забыл плавки, а дул сильный ветер. Захотел пройти дистанцию побыстрее, всех обогнал, прошёл пять или десять километров. Конечно, у меня там всё замерзло. Абсолютно всё.

Тренер меня спросил, почему я так рано вернулся. Я ответил, что прошёл больше всех, но это не прокатило, ведь я должен был кататься больше часа рядом с каналом имени Москвы. Я бабушке потом рассказал всё, и она объяснила тренеру, что немножко там у меня всё замёрзло. Тренер отругала меня и сказала, что плавки надо не забывать».

«Получил травму, сидел на берегу и горевал»

Кто знает, как сложилась бы судьба Дмитрия, если бы не травма, полученная на международных соревнованиях во Франции. Губерниев делал большую ставку на те старты и даже пропустил выпускные экзамены в школе, которые потом сдавал в одиночестве без остального класса.

«Мастера спорта по гребле я выполнил, просто не успел оформить его. Случилась травма, и я на этом успокоился. Начал учиться в институте. Самая запоминающаяся история была, когда я поехал на студенческую регату во Францию в июне 1991 года вместо того, чтобы сдавать выпускные экзамены в школе. После первого дня соревнований я потянул спину на тренажёрах, поэтому на следующий день, когда я должен был грести в восьмёрке и в одиночке, меня заменили каким-то бельгийцем. Я сидел один на берегу и горевал. Но чувствовал, что мне повезёт в чём-то другом».

«Думал, что стану трёхкратным олимпийским чемпионом»

Ещё в 15 лет Дмитрий запланировал, как будет развиваться его карьера гребца. Планы были большие и амбициозные. В 21 год он хотел выиграть своё первое олимпийское золото. Но получилось так, как получилось. Губерниев нашёл призвание в другой сфере, добился больших успехов и едва ли может быть недовольным своей жизнью.

«Вообще гребля меня сильно дисциплинировала, хоть большого успеха я и не добился. Я всерьёз надеялся поехать на юниорский чемпионат мира. Сын двукратного олимпийского чемпиона Ваня Тимошинин попал в четвёрку, которая в 1992 году была третьей на юниорском мире. Я очень хотел сам туда поехать, был кандидатом в эту команду, но не судьба.

Я всё распланировал. Подозревал, что не смогу выиграть Олимпиаду 1992 года, всё же мне тогда было 17 лет. А вот в 1996 году в Атланте собирался выиграть, когда мне будет 21. А потом думал, что выиграю ещё Олимпиады в 2000-м и в 2004-м и стану трёхкратным олимпийским чемпионом. Но, к сожалению, не судьба».