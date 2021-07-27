Россия добилась исторического успеха на Олимпиаде. Как же хороши наши девушки!

Баскетбол 3х3 – новый вид спорта на Играх. Наша команда поборется за первый комплект медалей в этой дисциплине.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила Италию (17:9) в матче группового этапа Олимпиады в Токио.

Наша команда напрямую прошла в полуфинал турнира со второго места (5-2), опередив по дополнительным показателям Китай и Японию. США стали первыми с показателем 6-1.

По большому счёту, встреча с Италией была формальностью. Сомнений в победе наших девушек не было. Итальянки откровенно слабые. В группе смогли обыграть только беспросветных аутсайдеров Румынию и Монголию. С более-менее конкурентоспособными соперниками Италия зачастую крупно «отлетала». Встреча с Россией исключением не стала. Ольга Фролкина, Евгения Фролкина, Анастасия Логунова и Юлия Козик сделали то, чего от них все ожидали.

Выход в полуфинал — исторический успех для сборной России. Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. У России прекрасные шансы взять медали. Вполне возможно, даже золотые. Стоит сказать, что сетка у наших девушек хорошая.

В полуфинале подопечные Александра Дирацуяна встретятся с сильнейшим в паре Китай — Италия. Конечно, хотелось бы ещё раз сыграть с итальянками, но вряд ли на это стоит рассчитывать. Скорее всего, соперником наших девушек будет Китай. Тоже вполне сносный вариант. В группе россиянки разгромили китаянок (19:9). Вряд ли вторая потенциальная встреча будет столь же лёгкой, но на итоговую победу и выход в финал можно рассчитывать.

Во второй части сетки США ждёт своего соперника по итогам матча 1/4 финала Япония — Франция. Франция — второй фаворит турнира после американок. По неведомым причинам француженки очень блекло начали и только к середине группового этапа включились по полной. Не устояла перед ними и Россия (14:17). Франция набрала такой ход, что вряд ли США ждёт лёгкая жизнь в случае встречи в полуфинале. Хотя Японию списывать не стоит. Хозяйки турнира под конец группового этапа тоже прилично разогнались.

В любом случае российским баскетболисткам в первую очередь нужно думать о полуфинале с Китаем (при всём уважении к Италии). Витать в облаках ещё рано. Медали высшего достоинства — достижимая цель, но ни в коем случае нельзя допускать шапкозакидательских настроений.