Великую оставили без сна из-за допинг-тестов. Нам мстят за российский финал в фехтовании?

Трудно представить, каким изматывающим получился день финала в фехтовании на саблях для россиянки Софьи Великой. Она начала соревноваться с утра, прошла все раунды квалификации, дошла до финала, где уже в третий раз упустила свою мечту о золотой медали Игр.

Но на этом потрясения не закончились. Великую, как обладательницу серебряной медали, отправили на допинг-тест, но процедура проходила непозволительно долго.

Как это было, рассказал «Р-Спорту» физиотерапевт команды Александр Буров:

«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно. А тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно: она практически не ела, плюс такие серьёзные физические нагрузки – всё с потом выходит, а увеличить плотность за счёт бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно.

В итоге второй тест допинг-офицерам также не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи. В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трём ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась. Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоёванной медали был омрачён крайне неприятной процедурой».

И это уже не первый случай! Ранее сна из-за допинг-тестов лишали и рапиристок Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову.

Руководство сборной России по фехтованию не могло оставить ситуацию без внимания.

«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ.

Соревнования ещё идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них ещё выступать в командных соревнованиях. Причём касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – цитирует Мамедова «Р-Спорт».

Понятно, что борьба за чистоту спорта стоит на первом месте, но не такими же варварскими методами! МОК стоит пересмотреть процедуру взятия проб у измученных за день спортсменок.

Радует одно – это не месть россиянкам за то, что они забирают себе так много медалей.