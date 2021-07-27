На Олимпиаде появился новый Тайсон. Кусается будь здоров! Фото

На Олимпиаде в Токио набирает обороты боксёрский турнир. Сегодня, 27 июля, в ринг вышли представители весовой категории до 91 кг. В одной из пар путёвку в четвертьфинал оспаривали опытный 26-летний новозеландец Дэвид Ньика и 22-летний представитель Марокко Юнес Баала.

Ньика выходил на поединок в статусе фаворита. За плечами боксёра из Океании уже были два чемпионата мира, а также два золота Игр Британского содружества (2014, 2018) и даже один поединок в профи. Достижения Баала, который защищает цвета далеко не самой боксёрской страны, куда более скромные – пятикратный чемпион Марокко, победитель Арабских игр и чемпион Африки. Уже одно это говорило, что Ньика должен разбирать соперника.

В целом всё так и происходило. Поединок получался односторонним. Ньика забирал раунд за раундом. Все попытки со стороны Баала переломить ход схватки проваливались. Тогда он, видимо совсем отчаявшись, принял нестандартное решение. Юнес попробовал… укусить своего соперника за ухо. Да-да, именно укусить. На что он рассчитывал, не совсем понятно, но интересно то, что Ньика даже здесь был лучше и ушёл от грязного приёма со стороны оппонента.

Как бы то ни было, всё это заставило вспомнить о давней истории из 1997 года, когда бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду, что привело к огромному скандалу. Здесь, к счастью, до травм не дошло, но то, что за Юнесом теперь закрепится слава нового Тайсона, почти не вызывает сомнений.

Если же говорить о последствиях такого странного поведения марокканца, то они несомненно были. Во-первых, постфактум Баала был дисквалифицирован за неспортивное поведение, так что, если бы он даже победил, пройти в четвертьфинал бы не получилось. Во-вторых, небольшой скандал разразился в социальных сетях.

Судя по всему, фанаты новозеландского боксёра начали писать Юнесу в «Инстаграм» гневные сообщения, причём в таких количествах, что ему пришлось отвечать общим посланием в «сториз».

«Всем новозеландцам, которые приходят ко мне на страницу. Говорю со всем уважением к этой стране, вы не демонстрируете уважение к самим себе. Я не буду отвечать на все ваши негативные комментарии. Извините, меня ждут более важные вещи», — написал Юнес.

К слову, сам пострадавший от попытки укуса проявил благородство и встал на защиту обидчика.

«К счастью, у него во рту была капа, так что он не смог наесться. Но я немного вспотел», — сказал сначала Ньика. А позже в «Инстаграме» Дэвид даже оправдал поверженного соперника.

«В пылу битвы человек может проявить как свои лучшие, так и худшие качества. Это часть спорта. Не испытываю к сопернику ничего, кроме уважения. Понимаю, какое разочарование он чувствует. Пожалуйста, не нужно к нему обращаться, если вам нечего сказать», — написал Ньика.

Что же, поведение Дэвида вызывает уважение. Кажется, новозеландец продемонстрировал лучший образец пресловутого духа Олимпийских игр.