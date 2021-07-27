Какая драма в спортивной гимнастике! Россиянки вырвали золото Олимпиады с двумя падениями!

Наши гимнастки ранее никогда в истории не выигрывали командный турнир на Олимпийских играх. Но Америку обыграли 16-летние россиянки!

Невероятные командные соревнования в женской спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио завершились победой сборной России! В битве со сборной США наши девушки дрогнули на самом сложном снаряде. Дрогнули, но не сломались! Это первая в истории победа женской сборной России в командном турнире в олимпийской истории. Ранее выигрывали сборные СССР и Объединённая команда.

Как и накануне в шикарном мужском турнире, сборная России была «спарена» со сборной США. Но если американские гимнасты за медали не боролись, то тут два главных претендента на золотую медаль сошлись непосредственно между собой. И это сделало соревнования просто незабываемыми.

Россиянки нанесли сильнейший удар по американкам в опорном прыжке. Для сборной США это один из коронных снарядов, но наши девушки были намного лучше. Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова были практически безупречны. А у сборной США дрогнула та, на кого ставили больше всего.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Симона Байлз не просто ошиблась. Она едва не воткнулась носом в мат во время приземления. И эта неудача так ударила по американке, что та просто снялась с турнира. Вроде бы железная Байлз рассыпалась после одного прыжка.

Наши захватили лидерство, а на брусьях упрочили его до двух с половиной баллов! Огромное, на самом деле, преимущество. Но оно растаяло на бревне. Капитан команды Ангелина Мельникова и 16-летняя дебютантка Владислава Уразова не удержались на самом коварном в женской гимнастике снаряде. А две американки выполнили всё чистенько — и вот уже впереди сборная США.

Однако ситуацию спасла ещё одна 16-летняя дебютантка Виктория Листунова, абсолютная чемпионка Европы. Она подчинила себе это бревно, словно это был ковёр для вольных упражнений. Именно Листунова обеспечила сборной России преимущество в 0,8 балла перед вольными. Последним видом программы.

У американок с Байлз было бы преимущество. Но без неё наши — сильнее. Настолько сильнее, что Джордан Чайлз, заменившая лидера своей команды, во время заключительного акробатического элемента вместо приземления просто села на ковёр. И всё стало ясно. Американки сдались под напором российских девчонок.

А красивую точку поставила Ангелина Мельникова, которая на прошлой Олимпиаде в Рио была в составе серебряной команды, уступившей американкам более восьми баллов. В Токио россиянки нанесли ответный удар.

Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. Именно они сделали то, чего не удавалось поколениям Светланы Хоркиной, Елены Замолодчиковой и Алии Мустафиной. Просто фантастика!