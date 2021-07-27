Бывший гимнаст выиграл золото Олимпиады в тхэквондо. Бои россиянина Ларина шикарны

Владислав Ларин принёс команде России четвёртую медаль в тхэквондо на Олимпиаде-2020. К званию чемпиона мира и Европы добавился титул олимпийского чемпиона!

Первым соперником Ларина на Олимпиаде-2020 стал Пита Тауфатофуа, известный знаменосец «в масле» из королевства Тонга. Однако россиянин не дал ему и шанса пройти дальше, как и Ивану Трайковичу из Словении, и китайцу Хуньи Сунь, имя которого стоит произносить осторожно.

Все поединки Владимира Ларина — шикарны. От них просто получаешь эстетическое удовольствие.

Золотой для Ларина финал с македонцем Деяном Георгиевски — не исключение.

Бывший гимнаст

В детстве Владислав занимался спортивной гимнастикой, тренировался в одном зале с братьями Баландиными, но из-за перелома руки продолжить карьеру в этом виде спорта он не смог.

Тогда он перешёл в тхэквондо, где последствия травмы были не так заметны.

В сборную страны Ларин попал уже во время учёбы в университете. Учёбу с тренировками совмещать было непросто, но Владислав справился. А ведь ежедневно на тренировки у него уходит по четыре-пять часов, а всего в неделю он проводит около десяти тренировок.

В 2019 году Ларин выиграл золото чемпионата мира в весовой категории до 87 кг. К званию чемпиона он продвигался постепенно: в 2015-м выиграл бронзу, а в 2017-м — серебро. Трижды Ларин завоёвывал звание чемпиона Европы. До абсолютного мирового первенства Владиславу не хватало только олимпийского золота. Лицензию на участие в Олимпиаде он получил как лидер мирового рейтинга в своём весе — ему даже не нужно было принимать участия в отборочных стартах.

Летом 2020 года Ларин женился на Анастасии Карнович, многократной чемпионке России по тхэквондо, завершившей карьеру, с которой он познакомился… в интернете.

Четвёртая медаль в тхэквондо!

Счёт в поединке за золото был открыт благодаря нарушению правил македонцем — оно принесло Владиславу первый балл. Вторая ошибка Георгиевски стоила ему ещё одного балла.

Первый раунд закончился со счётом 2:0 в пользу россиянина.

Во втором отрезке спортсмены наконец-то перешли к активным действиям и начали наносить удары. Три результативных действия россиянина и четыре удара от македонского спортсмена принесли каждому по семь баллов. Ларину не удалось создать комфортное преимущество. Перед началом заключительного отрезка счёт на табло — 9:7 в пользу Владислава.

А вот в заключительном отрезке македонец не смог нанести Владиславу ни одного удара. Только нарушения правил российским спортсменом помогли Георгиевски получить ещё два балла. При этом сам Ларин соперника успешно пробивал: вырвался вперёд и удержал преимущество до конца поединка. Со счётом 15:9 Владислав забрал золото Олимпийских игр в Токио!

В олимпийском турнире по тхэквондо в Токио выступили четыре российских спортсмена, и каждый из них смог завоевать медаль. Впервые в истории команда России возглавила медальный зачёт в этом виде спорта на Олимпиадах. Согласитесь, такого вы точно не ожидали!