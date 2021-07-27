За океаном не могут смириться с неудачей в женском командном многоборье. И предъявляют претензии МОК.

«Золото России не в счёт». Американцев возмутила победа наших гимнасток над США на Играх

В России второй день подряд радуются потрясающим победам наших гимнастов на Олимпийских играх в Токио. После исторического триумфа в мужском командном многоборье одну из самых престижных наград Олимпиады добыли и российские гимнастки.

Ещё недавно казалось, что россиянкам ни за что не удастся превзойти супермощную сборную США во главе с идолом американского спорта. Но непобедимая Байлз дрогнула на первом же снаряде и досрочно завершила выступление. За драматичной борьбой своих подруг по команде с удивительными гимнастками из России Симона уже наблюдала со стороны.

Развязка соревнований поразительно походила на финал мужского многоборья накануне. Перед последним видом наша команда имела небольшое преимущество, а решалась судьба престижного титула в последнем выступлении члена сборной России. И Ангелина Мельникова, как и Никита Нагорный, свою программу на вольных упражнениях выполнила изумительно.

«Похоже, у русских был компромат на Байлз»

Для американок, которые долго и прочно находились на троне в женской спортивной гимнастике, поражение в командном многоборье — болезненный и очень обидный удар. Естественно, болельщики за океаном расстроены и, как это часто бывает, пытаются найти виновных. Вот только в неудаче они в основном винят не Байлз, которая явно подошла к Играм не в оптимальном состоянии, а… Россию. За океаном не могут смириться с неудачей в женском командном многоборье и предъявляют претензии МОК. Американцев возмутило даже не поражение своей команды, а победа наших гимнасток над США на Играх.

Восхищаясь стойкостью и мастерством американских гимнасток, их болельщики пишут в соцсетях и на авторитетных спортивных сайтах, что само нахождение российской команды в Токио — ошибка Международного олимпийского комитета:

— Думал, если Россию отстранили от Игр за допинг, то им нельзя там находиться. Если ты отстранён, то ты отстранён. Но, как сказал Наполеон, правила существуют, чтобы их нарушать. Увы, но это правда. В любом случае наши девочки заставили их попотеть на пути к цели.

— Золото России не в счёт. Они не могут представлять свою страну.

— Потрясающая команда юных леди! И, конечно, все знают, чьё золото на самом деле.

— Так обидно проигрывать команде, которой не должно быть на Олимпиаде. И всё равно горжусь вами, девочки!

— Отстранять Россию, но допускать русских — это странно и глупо. За их нарушения в Сочи можно отстранить их от соревнований навсегда.

— Похоже, у русских был какой-то компромат на Байлз.

Американцы поддерживают Байлз в трудный момент

Отдельные болельщики пытаются возложить ответственность за поражение на Симону Байлз, но эти комментарии тонут в многочисленных сообщениях со словами поддержки:

— Нельзя обвинять в поражении Байлз. Что это за команда, если её результат зависит от одного человека?

— Симона, все мои мысли и молитвы с тобой! Здоровья тебе, девочка!

— Ни одна медаль не стоит психологического здоровья. Оставайся сильной.

— Какая же ответственность свалилась на плечи этой девчонки, мало кто выдержит.

Как бы ни переживали американцы обидное поражение от России, скоро эмоции схлынут, а сухая статистика останется. Как и факт, что наши девушки — лучшие в мире!