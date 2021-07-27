«Заказухой попахивает». В допинг-скандале с украинкой на Олимпиаде нашли российский след?

Найденный у Юлии эритропоэтин вводится в организм внутривенно. Но сторонников теории заговора это не смущает.

Громкий допинговый скандал на Олимпийских играх в Токио, похоже, принимает новый оборот. У опытной украинской спортсменки в организме обнаружили эритропоэтин — сильный допинг, который нельзя съесть по ошибке или подмешать в воду. Его вводят внутривенно, причём процесс это довольно болезненный.

Казалось бы, ситуация однозначная, но на Украине далеко не все верят в виновность своей спортсменки.

Оказывается, при желании в деле об украинском допинге можно разглядеть и российский след. Особенно при сильном желании.

Первой с Олимпиады в Токио за допинг была выдворена украинская триатлонистка Юлия Елистратова. Игры-2020 должны были стать для 33-летней спортсменки четвёртыми в карьере, но за день до выхода на старт её отстранили от участия. Положительную допинг-пробу на эритропоэтин Юлия сдала ещё 5 июня, во время Кубка Европы, проводившемся на Украине, в Днепре.

Теперь Елистратова вправе либо потребовать вскрытия пробы «Б», либо отказаться от этого, автоматически признав себя виновной. В случаях, когда запрещённым веществом оказывается эритропоэтин, спортсмены часто идут по второму сценарию, потому как чаще всего тут всё очевидно. Дело в том, что этот препарат нельзя дать спортсмену без его ведома. Скажем, под видом витаминов.

Свои лучшие результаты Елистратова показывала несколько лет назад, но даже тогда не забиралась на Олимпийских играх и в топ-20. Так что, откровенно говоря, надеяться на олимпийскую медаль в Токио в триатлоне украинским болельщикам не приходилось. И тем не менее, отстранение Елистратовой и связанный с ним скандал там восприняли болезненно.

— Отстранили как раз на Олимпиаде, вечером перед ранним стартом. Заказухой попахивает.

— Не верю я в такие совпадения. Никогда не принимала допинг, и тут сразу ЭПО, да ещё перед стартом Олимпиады.

— Бедная девочка, не верю в её вину.

— Надо искать российский след. Подумайте сами, кому выгодно отстранить её?..

— В России уже празднуют. По-любому они и замешаны.

— У русских допинг не находят, а у нас — пожалуйста. Заказная акция.

В целом Елистратова не получает и доли той критики, какая обрушилась бы на российского спортсмена в подобной ситуации. Все понимают, что лишение флага и гимна стране не грозит, а карьера триатлонистки и без того близится к закату.

Уполномоченным организациям предстоит провести тщательное расследование и установить, почему допинг-проба Елистратовой дала положительный результат на эритропоэтин, который давно научились обнаруживать в любой лаборатории мира. Памятуя о предыдущих кейсах ВАДА, можно ожидать от специалистов любых выводов. Но даже им будет очень тяжело объяснить попадание допинга в организм украинской спортсменки происками России.