Капитан сборной России не сломалась после падения с бревна. А Байлз просто сдалась

Женская сборная России впервые в своей истории выиграла командный турнир по спортивной гимнастике на Олимпийских играх, заставив сдаться сборную США. Многое в этой битве решали лидеры — Ангелина Мельникова и Симона Байлз. Россиянка вчистую выиграла эту дуэль. Симона не просто ошиблась, ведь и Ангелина не справилась с нервами на бревне. Американка просто сбежала — от конкуренции, напряжения и неудач. Чистая победа.

Много раз было, когда Ангелина Мельникова допускала сбои и ошибки из-за выдающихся выступлений Симоны Байлз. И проигрывала, проигрывала, проигрывала. А Байлз побеждала, побеждала и побеждала на Олимпиадах и чемпионатах мира. Но только не в Токио.

Командное многоборье началось для сборных России и США в опорном прыжке. Мельникова была забойщицей нашей команды и свою попытку сделала практически безупречно, получив 14,600. Дело даже не в оценке, а в самом прыжке — высокий, красивый, с чётким приземлением. Байлз прыгала самой последней. И не справилась со своим желанием набрать ещё большую скорость и высоту. Скорость была, высота была, но приземлиться Симона толком не сумела, едва не ткнувшись носом в свои колени.

От заявленной сложности в 5,8 осталось лишь 5,0, а за исполнение Байлз получила самую низкую оценку. Но результат 13,766 точно был не смертельным. Да, опорный — козырь американок. Да, они проигрывали более балла. Но впереди же три снаряда, на которых всё можно отыграть. Только бороться и бороться. А Байлз не выдержала. У неё не было травмы или повреждения. Зато возникли проблемы психологического плана. Именно бороться, выгрызать по крупицам десятые и сотые доли балла она оказалась не готова.

«Я подошла к Байлз и спросила, что у неё случилось. Она сказала, что ничего. Конечно, мы видели, что она не выступает. Но никак не обращали на это внимания», — сказала уже после завершения соревнований Мельникова.

Ангелина, в отличие от Байлз, продолжила биться за команду. Она показала отличную программу на брусьях и шикарно начала выступление на бревне. После того как выступавшая до Мельниковой Владислава Уразова упала, не смогла удержаться на снаряде и Ангелина. Видно было, как она сдерживалась, чтобы не разрыдаться после своей неудачи, но сдержалась же! Не сдалась. Хотя американки и достали наших девушек перед заключительным видом.

И на вольных Мельникова, порой допускавшая сбои, не дрогнула. А ведь именно от её выступления зависело, какое место займёт сборная России. Пять лет назад Ангелина в составе российской команды потерпела болезненное поражение от американок в олимпийском многоборье Рио. Но в Токио была уже другая Мельникова. Она, как и Нагорный у парней, вышла и сделала всё, что должна была сделать. Нигде не дрогнув, нигде не допустив ошибок.

Характер проявляется не тогда, когда всё круто, всё получается и всё идёт по плану. А тогда, когда на тебе висит такая ответственность, которая пригвождает к ковру, брусьям, бревну — да к чему угодно. Мельникова с этой нагрузкой справилась. А Байлз даже не боролась. Но это проблемы американок. Самое главное — сборная России в женском командном многоборье выиграла Олимпиаду. Такого не было никогда. И это уже история, в которой Ангелина Мельникова — героиня.