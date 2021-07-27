Три золота не вывели Россию в топ-3 медального зачёта. Но США и Китай совсем близко

Сборная России на Олимпиаде-2020 наконец-то поставила победы на поток! Если в первые два дня у нас было одно золото, то после четырёх дней — уже семь наград высшего достоинства.
27 июля вообще получилось для России классным и насыщенным. Пловцы открыли счёт медалям ранним утром: Рылов и Колесников заняли первое и второе места в плавании на спине. Затем в дело включились стрелки. Бацарашкина и Черноусов почти спасли финал и стреляли «золотую серию», но всё-таки упустили олимпийский титул. А в винтовочном миксте россияне, напротив, завершили турнир победой: Каримова и Каменский добыли бронзу.
А дальше — спортивная гимнастика и тхэквондо. Российская команда гимнасток поддержала золотой почин мужчин и в напряжённой борьбе выиграла золото у американок. Ну и закрыл день победой Владислав Ларин, не оставивший шансов ни одному из своих соперников.
С точки зрения медального прогноза «Чемпионата» день получился отличным. Из семи предсказанных медалей были добыты шесть: только пловец Малютин не добрался до подиума.
А остальная шестёрка — на месте. Никто не выпал, не потерялся. Все взяли своё.
Что касается медального зачёта, то Россия по-прежнему в погоне за лидерами — Китаем, США и Японией. Забавно, что по числу медалей мы делим третье место с японцами, которые при этом возглавляют «золотой» медальный зачёт. В этом списке Россия лишь четвёртая, но соперники совсем близко. У России — 7 золотых. У Китая и США — по 9. У Японии — 10. Неплохо идём!
Сколько медалей ждёт Россию в пятый день Олимпиады-2020?
Согласно нашему прогнозу — всего три. Но две из них — золотые.
Первую может завоевать в личном многоборье Никита Нагорный. У него, безусловно, есть все шансы отлить своё звание лучшего гимнаста планеты в олимпийском золоте.
А второе золото и бронза достанутся баскетболистам. Девушки станут чемпионками, а мужчины выиграют матч за третье место. Это тоже выглядит вполне реально, учитывая, что обе наши команды, пусть и не без труда, но добрались до полуфиналов своих турниров.
Продолжаем болеть за наших и считать медали!
- 27 июля 2021
-
20:23
-
20:07
-
19:47
-
19:34
-
19:26
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:17
-
17:14
-
17:05
-
16:59