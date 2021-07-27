Победы в гимнастике, плавании и тхэквондо позволяют России гнаться за лидерами. А сколько золотых наград ждать завтра?

Три золота не вывели Россию в топ-3 медального зачёта. Но США и Китай совсем близко

Сборная России на Олимпиаде-2020 наконец-то поставила победы на поток! Если в первые два дня у нас было одно золото, то после четырёх дней — уже семь наград высшего достоинства.

27 июля вообще получилось для России классным и насыщенным. Пловцы открыли счёт медалям ранним утром: Рылов и Колесников заняли первое и второе места в плавании на спине. Затем в дело включились стрелки. Бацарашкина и Черноусов почти спасли финал и стреляли «золотую серию», но всё-таки упустили олимпийский титул. А в винтовочном миксте россияне, напротив, завершили турнир победой: Каримова и Каменский добыли бронзу.

А дальше — спортивная гимнастика и тхэквондо. Российская команда гимнасток поддержала золотой почин мужчин и в напряжённой борьбе выиграла золото у американок. Ну и закрыл день победой Владислав Ларин, не оставивший шансов ни одному из своих соперников.

С точки зрения медального прогноза «Чемпионата» день получился отличным. Из семи предсказанных медалей были добыты шесть: только пловец Малютин не добрался до подиума.

А остальная шестёрка — на месте. Никто не выпал, не потерялся. Все взяли своё.

Что касается медального зачёта, то Россия по-прежнему в погоне за лидерами — Китаем, США и Японией. Забавно, что по числу медалей мы делим третье место с японцами, которые при этом возглавляют «золотой» медальный зачёт. В этом списке Россия лишь четвёртая, но соперники совсем близко. У России — 7 золотых. У Китая и США — по 9. У Японии — 10. Неплохо идём!

Сколько медалей ждёт Россию в пятый день Олимпиады-2020?

Согласно нашему прогнозу — всего три. Но две из них — золотые.



Первую может завоевать в личном многоборье Никита Нагорный. У него, безусловно, есть все шансы отлить своё звание лучшего гимнаста планеты в олимпийском золоте.

А второе золото и бронза достанутся баскетболистам. Девушки станут чемпионками, а мужчины выиграют матч за третье место. Это тоже выглядит вполне реально, учитывая, что обе наши команды, пусть и не без труда, но добрались до полуфиналов своих турниров.



Продолжаем болеть за наших и считать медали!