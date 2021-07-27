Россия продолжает борьбу за медали на Олимпийских играх в Токио. Самые интересные события развернутся в гимнастике и баскетболе 3х3.

Россия на Олимпиаде-2020. 28 июля. Гимнасты Нагорный и Далалоян снова бьются за золото!

Завтра, 28 июля, в Токио продолжатся Олимпийские игры. В пятый соревновательный день завершится турнир в баскетболе 3х3, где россияне претендуют на награды, состоится розыгрыш медалей в мужском многоборье у гимнастов, а также пройдут яркие финалы у пловцов.

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

28 июня, среда. День пятый

04:15. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд. Косецкая – Окухара. «Матч Арена»

04:00. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/8 финала. «Матч Страна»

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала. «Россия 1»

04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал. «Россия 1»

04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал. «Россия 1»

05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала. «Матч Боец»

05:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/8 финала. «Матч Боец»

05:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала. «Матч Боец»

05:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала. «Матч Боец»

05:05. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала. «Россия 1»

05:25. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала. «Россия 1»

05:25. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/4 финала. Россия – Германия. «Матч ТВ»

05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал. «Россия 1»

06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал. «Россия 1»

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал. «Россия 1»

07:40. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/2 финала. «Матч ТВ»

08:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Матч Арена

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал. «Россия 1»

10:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 3-й тур. Женщины. Россия – Куба. «Матч ТВ»

11:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала.«Матч Боец»

11:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/8 финала. «Матч Боец»

11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала. «Матч Боец»

11:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала. «Матч Боец»

11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Мужчины. До 90 кг. Полуфиналы, финалы. Первый канал

11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал. «Матч Арена»

12:00. Регби-7. Мужчины. Финал. «Матч Игра»

12:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 3-е место. «Матч ТВ»

13:00. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Предварительные заплывы. «Матч Страна»

13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал. Первый канал

13:20. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Предварительные заплывы. «Матч Страна»

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал. «Матч ТВ»

13:45. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Предварительные заплывы. «Матч Страна»

14:15. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Предварительные заплывы. «Матч ТВ»

14:40. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Предварительные заплывы. «Матч ТВ»

14:45. Баскетбол 3х3. Женщины. За 3-е место. «Матч Игра»

15:15. Баскетбол 3х3. Мужчины. За 3-е место. «Матч Игра»

15:45. Волейбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Бразилия – Россия. «Матч ТВ»

15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал. «Матч Игра»

16:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 3-й тур. Мужчины. Норвегия – Россия. «Россия 1»

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал. «Матч Игра»