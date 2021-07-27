Олимпиада-2020. 28 июля. Справятся ли наши баскетболисты с нервами? На кону — два золота

В пятый день Олимпийских игр в Токио будут разыграны 23 комплекта наград. У российских спортсменов есть шансы завоевать медали в спортивной гимнастике и баскетболе 3х3. Также побороться за медали россияне смогут в плавании, прыжках с трамплина и дзюдо.
Яркая борьба за медали развернётся завтра в спортивной гимнастике. В финале индивидуального многоборья Россию представят новоиспечённые олимпийские чемпионы в команде Никита Нагорный и Артур Далалоян. Российские гимнасты уже доказали, что они лучшие в мире, и теперь у них есть шанс завоевать ещё две медали в личном первенстве.
Мужская и женская команды в баскетболе 3х3 пробились в полуфиналы. В случае победы уже вечером они разыграют медали в финальных матчах. В полуфинале российские девушки встретятся с китайскими спортсменками, мужчины сыграют с сербами. Главное, как показали матч плей-офф, — справиться со своими нервами.
Дзюдоист Михаил Игольников (весовая категория до 90 кг) встретится с представителем Бенина. Мадина Таймазова выступит в весе до 70 кг, её первой соперницей станет испанская спортсменка. Половина олимпийского турнира по дзюдо уже позади, будет ли у России первая медаль?
В личных плавательных финалах Россию представит только Анастасия Кирпичникова. Она участвует в заплыве на 1500 м вольным стилем. Мужская команда поплывёт в финале эстафеты 4х200 вольным стилем.
В прыжковом бассейне на трёхметровом трамплине Россию представят Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов.
Интересная борьба развернётся в теннисе. За попадание в полуфинал олимпийского турнира будет бороться Анастасия Павлюченкова, которая сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Шансы на попадание в 1/2 финала также есть и у российской пары Кудерметова/Веснина: девушки сыграют с сёстрами Киченок из Украины. В третьем раунде Даниил Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, а Карен Хачанов — с аргентинцем Диего Шварцманом.
Российские гребцы будут бороться за попадание в финал в заплывах парных двоек у мужчин и женщин. В четвертьфинале по командной шпаге среди мужчин российские спортсмены встретятся с командой Германии. Российский велогонщик Александр Власов выступит в индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом.
В турнире по пляжному волейболу россиянки сыграют со спортсменками из Кубы. Лешуков и Семёнов проведут матч с норвежцами. А в большом волейболе Россия сыграет с Бразилией.
28 июля, среда. День пятый.
Расписание. Разыгрываются 23 комплекта наград
03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А
03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A
03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал A
04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
04:30. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль.
04:50. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй.
05:00. Сёрфинг. Мужчины.
05:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом
05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс.
06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль.
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль.
08:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м.
11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг.
11:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг.
11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа.
12:00. Регби-7. Мужчины.
13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье.
13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А
15:55. Баскетбол 3х3. Женщины.
16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины.
Полное расписание соревнований:
02:00. Сёрфинг. Женщины. За 3-е место
02:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал B
02:42. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал B
02:54. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал B
03:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
03:00. Бадминтон. Микст. 1/4 финала
03:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
03:00. Волейбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Канада — Иран
03:00. Гандбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Дания — Бахрейн
03:00. Регби-7. Мужчины. За 11-12-е места.
03:00. Сёрфинг. Мужчины. За 3-е место
03:00. Стрельба. Женщины. Трап. Квалификация. День 1
03:06. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал B
03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А
03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A
03:30. Регби-7. Мужчины. За 9-10-е места.
03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала
03:30. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
03:30. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала
03:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 3-й тур. Нидерланды — ЮАР
03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал A
04:00. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Нигерия — Германия
04:00. Регби-7. Мужчины. За 5-8-е места.
04:00. Сёрфинг. Женщины. Финал
04:00. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/8 финала
04:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 3-й тур. Великобритания — Индия
04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
04:30. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
04:30. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Утешительные заезды
04:30. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала
04:30. Регби-7. Мужчины. За 5-8-е места.
04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал
04:48. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Утешительные заезды
04:50. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал
05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала
05:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/8 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала
05:00. Гандбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Швеция — Португалия
05:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/32 финала
05:00. Регби-7. Мужчины. 1/2 финала.
05:00. Сёрфинг. Мужчины. Финал
05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 3-й круг
05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала
05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
05:00. Теннис. Микст. 1-й круг
05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. США — Тунис
05:05. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала
05:10. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. 1/16 финала
05:18. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы A/B
05:25. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала
05:25. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/4 финала
05:30. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом
05:30. Регби-7. Мужчины. 1/2 финала.
05:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 3-й тур. Новая Зеландия — Испания
05:50. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/16 финала
05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал
05:58. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Полуфиналы A/B
06:00. Бейсбол. Группа A. 1-й тур. Доминиканская Республика — Япония
06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал
06:05. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 1
06:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 7
06:05. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 4
06:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 3
06:15. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 7
06:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 3-й тур. Германия — Ирландия
06:20. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. 1/8 финала
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
06:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Квалификация. День 1
06:40. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/8 финала
06:45. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 5-8-е места
07:00. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Квалификация
07:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 8
07:05. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 5
07:15. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. 1/4 финала
07:15. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 8
07:30. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/4 финала
07:35. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 2
07:35. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 4
07:40. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/2 финала
07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. США — Иран
07:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа В
08:00. Водное поло. Женщины. Группа B. 3-й тур. Венгрия — США
08:00. Водное поло. Женщины. Группа A. 3-й тур. Канада — ЮАР
08:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 9
08:15. Гандбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Япония — Египет
08:15. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 9
08:15. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 6
08:20. Волейбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Аргентина — Франция
08:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 5-6-е места
08:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 7-8-е места
08:35. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 1
08:50. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Квалификация
08:50. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 1
08:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 4
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал
09:35. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 2
09:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 5
09:50. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 2
10:00. Пляжный волейбол. Женщины. Предварительный раунд. 3-й тур
10:15. Гандбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Норвегия — Аргентина
10:25. Волейбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Польша — Венесуэла
10:30. Регби-7. Мужчины. За 7-8-е места.
10:35. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 3
10:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 6
11:00. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/2 финала
11:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала
11:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/8 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала
11:00. Регби-7. Мужчины. За 5-6-е места.
11:00. Футбол. Мужчины. Группа D. 3-й тур. Саудовская Аравия — Бразилия
11:00. Футбол. Мужчины. Группа D. 3-й тур. Германия — Кот-д'Ивуар
11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Утешительный раунд
11:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Утешительный раунд
11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. 1/2 финала
11:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/2 финала
11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. За 3-е место
11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал
11:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал
11:20. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Италия — Австралия
11:30. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/2 финала
11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал
11:30. Регби-7. Мужчины. Матч за 3-е место.
11:30. Футбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Румыния — Новая Зеландия
11:30. Футбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Южная Корея — Гондурас
12:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
12:00. Регби-7. Мужчины. Финал
12:10. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/2 финала
12:20. Водное поло. Женщины. Группа B. 3-й тур. Китай — Япония
12:20. Водное поло. Женщины. Группа A. 3-й тур. Нидерланды — Испания
12:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 3-е место
12:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 3-й тур. Япония — Австралия
12:35. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. За 3-е место
12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/2 финала
13:00. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Предварительные заплывы
13:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 3-й тур. Аргентина — Китай
13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал
13:20. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Предварительные заплывы
13:30. Гандбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Бразилия — Испания
13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал
13:40. Волейбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Япония — Италия
13:45. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Предварительные заплывы
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А
14:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
14:00. Футбол. Мужчины. Группа C. 3-й тур. Австралия — Египет
14:00. Футбол. Мужчины. Группа C. 3-й тур. Испания — Аргентина
14:15. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Предварительные заплывы
14:30. Футбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Франция — Япония
14:30. Футбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. ЮАР — Мексика
14:40. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14:45. Баскетбол 3х3. Женщины. За 3-е место
14:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Япония — Испания
15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Чехия — Франция
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
15:15. Баскетбол 3х3. Мужчины. За 3-е место
15:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Австралия — Новая Зеландия
15:30. Гандбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Франция — Германия
15:45. Волейбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Бразилия — Россия
15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал
16:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Предварительный раунд. 3-й тур
16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал
- 27 июля 2021
-
20:23
-
20:07
-
19:47
-
19:34
-
19:26
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:17
-
17:14
-
17:05
-
16:59