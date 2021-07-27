Олимпиада-2020. 28 июля. Справятся ли наши баскетболисты с нервами? На кону — два золота

В пятый день Олимпийских игр в Токио будут разыграны 23 комплекта наград. У российских спортсменов есть шансы завоевать медали в спортивной гимнастике и баскетболе 3х3. Также побороться за медали россияне смогут в плавании, прыжках с трамплина и дзюдо.

Яркая борьба за медали развернётся завтра в спортивной гимнастике. В финале индивидуального многоборья Россию представят новоиспечённые олимпийские чемпионы в команде Никита Нагорный и Артур Далалоян. Российские гимнасты уже доказали, что они лучшие в мире, и теперь у них есть шанс завоевать ещё две медали в личном первенстве.

Мужская и женская команды в баскетболе 3х3 пробились в полуфиналы. В случае победы уже вечером они разыграют медали в финальных матчах. В полуфинале российские девушки встретятся с китайскими спортсменками, мужчины сыграют с сербами. Главное, как показали матч плей-офф, — справиться со своими нервами.



Дзюдоист Михаил Игольников (весовая категория до 90 кг) встретится с представителем Бенина. Мадина Таймазова выступит в весе до 70 кг, её первой соперницей станет испанская спортсменка. Половина олимпийского турнира по дзюдо уже позади, будет ли у России первая медаль?



В личных плавательных финалах Россию представит только Анастасия Кирпичникова. Она участвует в заплыве на 1500 м вольным стилем. Мужская команда поплывёт в финале эстафеты 4х200 вольным стилем.

В прыжковом бассейне на трёхметровом трамплине Россию представят Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов.



Интересная борьба развернётся в теннисе. За попадание в полуфинал олимпийского турнира будет бороться Анастасия Павлюченкова, которая сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Шансы на попадание в 1/2 финала также есть и у российской пары Кудерметова/Веснина: девушки сыграют с сёстрами Киченок из Украины. В третьем раунде Даниил Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, а Карен Хачанов — с аргентинцем Диего Шварцманом.

Российские гребцы будут бороться за попадание в финал в заплывах парных двоек у мужчин и женщин. В четвертьфинале по командной шпаге среди мужчин российские спортсмены встретятся с командой Германии. Российский велогонщик Александр Власов выступит в индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом.



В турнире по пляжному волейболу россиянки сыграют со спортсменками из Кубы. Лешуков и Семёнов проведут матч с норвежцами. А в большом волейболе Россия сыграет с Бразилией.

28 июля, среда. День пятый.

Расписание. Разыгрываются 23 комплекта наград

03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А

03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A

03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал A

04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A

04:30. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A

04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль.

04:50. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A

04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй.

05:00. Сёрфинг. Мужчины.

05:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом

05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс.

06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль.

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль.

08:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м.

11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг.

11:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг.

11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа.

12:00. Регби-7. Мужчины.

13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье.

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А

15:55. Баскетбол 3х3. Женщины.

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины.

Полное расписание соревнований:

02:00. Сёрфинг. Женщины. За 3-е место

02:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал B

02:42. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал B

02:54. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал B

03:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

03:00. Бадминтон. Микст. 1/4 финала

03:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

03:00. Волейбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Канада — Иран

03:00. Гандбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Дания — Бахрейн

03:00. Регби-7. Мужчины. За 11-12-е места.

03:00. Сёрфинг. Мужчины. За 3-е место

03:00. Стрельба. Женщины. Трап. Квалификация. День 1

03:06. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал B

03:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А

03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A

03:30. Регби-7. Мужчины. За 9-10-е места.

03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

03:30. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

03:30. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

03:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 3-й тур. Нидерланды — ЮАР

03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал A

04:00. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Нигерия — Германия

04:00. Регби-7. Мужчины. За 5-8-е места.

04:00. Сёрфинг. Женщины. Финал

04:00. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/8 финала

04:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 3-й тур. Великобритания — Индия

04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A

04:30. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A

04:30. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Утешительные заезды

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала

04:30. Регби-7. Мужчины. За 5-8-е места.

04:40. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал

04:48. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Утешительные заезды

04:50. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал A

04:55. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал

05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала

05:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/8 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала

05:00. Гандбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Швеция — Португалия

05:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/32 финала

05:00. Регби-7. Мужчины. 1/2 финала.

05:00. Сёрфинг. Мужчины. Финал

05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 3-й круг

05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала

05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

05:00. Теннис. Микст. 1-й круг

05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. США — Тунис

05:05. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. 1/2 финала

05:10. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. 1/16 финала

05:18. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы A/B

05:25. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала

05:25. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/4 финала

05:30. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

05:30. Регби-7. Мужчины. 1/2 финала.

05:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 3-й тур. Новая Зеландия — Испания

05:50. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/16 финала

05:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал

05:58. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Полуфиналы A/B

06:00. Бейсбол. Группа A. 1-й тур. Доминиканская Республика — Япония

06:00. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал

06:05. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 1

06:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 7

06:05. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 4

06:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 3

06:15. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 7

06:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 3-й тур. Германия — Ирландия

06:20. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. 1/8 финала

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал

06:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Квалификация. День 1

06:40. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/8 финала

06:45. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 5-8-е места

07:00. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Квалификация

07:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 8

07:05. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 5

07:15. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. 1/4 финала

07:15. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 8

07:30. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/4 финала

07:35. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 2

07:35. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 4

07:40. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. 1/2 финала

07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. США — Иран

07:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа В

08:00. Водное поло. Женщины. Группа B. 3-й тур. Венгрия — США

08:00. Водное поло. Женщины. Группа A. 3-й тур. Канада — ЮАР

08:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 9

08:15. Гандбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Япония — Египет

08:15. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 9

08:15. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 6

08:20. Волейбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Аргентина — Франция

08:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 5-6-е места

08:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 7-8-е места

08:35. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 1

08:50. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Квалификация

08:50. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 1

08:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 4

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал

09:35. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 2

09:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 5

09:50. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 2

10:00. Пляжный волейбол. Женщины. Предварительный раунд. 3-й тур

10:15. Гандбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Норвегия — Аргентина

10:25. Волейбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Польша — Венесуэла

10:30. Регби-7. Мужчины. За 7-8-е места.

10:35. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 3

10:50. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 6

11:00. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/2 финала

11:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала

11:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/8 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала

11:00. Регби-7. Мужчины. За 5-6-е места.

11:00. Футбол. Мужчины. Группа D. 3-й тур. Саудовская Аравия — Бразилия

11:00. Футбол. Мужчины. Группа D. 3-й тур. Германия — Кот-д'Ивуар

11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Утешительный раунд

11:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Утешительный раунд

11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. 1/2 финала

11:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. 1/2 финала

11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. За 3-е место

11:00. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал

11:00. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал

11:20. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Италия — Австралия

11:30. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/2 финала

11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал

11:30. Регби-7. Мужчины. Матч за 3-е место.

11:30. Футбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Румыния — Новая Зеландия

11:30. Футбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Южная Корея — Гондурас

12:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

12:00. Регби-7. Мужчины. Финал

12:10. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/2 финала

12:20. Водное поло. Женщины. Группа B. 3-й тур. Китай — Япония

12:20. Водное поло. Женщины. Группа A. 3-й тур. Нидерланды — Испания

12:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. За 3-е место

12:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 3-й тур. Япония — Австралия

12:35. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. За 3-е место

12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/2 финала

13:00. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Предварительные заплывы

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 3-й тур. Аргентина — Китай

13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал

13:20. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Предварительные заплывы

13:30. Гандбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Бразилия — Испания

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал

13:40. Волейбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Япония — Италия

13:45. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Предварительные заплывы

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг. Группа А

14:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

14:00. Футбол. Мужчины. Группа C. 3-й тур. Австралия — Египет

14:00. Футбол. Мужчины. Группа C. 3-й тур. Испания — Аргентина

14:15. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Предварительные заплывы

14:30. Футбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Франция — Япония

14:30. Футбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. ЮАР — Мексика

14:40. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Предварительные заплывы

14:45. Баскетбол 3х3. Женщины. За 3-е место

14:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Япония — Испания

15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Чехия — Франция

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

15:15. Баскетбол 3х3. Мужчины. За 3-е место

15:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Австралия — Новая Зеландия

15:30. Гандбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Франция — Германия

15:45. Волейбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Бразилия — Россия

15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал

16:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Предварительный раунд. 3-й тур

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал