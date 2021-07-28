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Как австралиец Бобби Пирс пропустил уток на Олимпиаде-1928 в Амстердаме

Гребец пропустил уточек, но всё равно выиграл. Самый милый поступок в истории Олимпиад
Яна Левхина
Бобби Пирс пропустил уток на Олимпиаде-1928
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Бобби Пирс был близок к победе, но внезапно путь к финишу ему преградили птицы. В тот день австралиец вошёл в историю.

Прямо перед финальной частью дистанции австралийцу Бобби Пирсу путь преградила вереница пушистых утят. Как же поступил легендарный гребец? Устремился к победе?

Нет, он остановился, пропустил птенцов, а вместе с ними и соперника.

Очень милая история с Олимпиады-1928.

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Милая преграда

Олимпиада — не только про медали и преодоление, но и про милосердие и красивую борьбу. Как говорил великий Пьер де Кубертен: «В Олимпийских играх самое важное не победа, а участие; главное в жизни не одолевать, а достойно сражаться». Пожалуй, лучшим олицетворением этой фразы является поступок легендарного гребца Генри Бобби Пирса.

На Олимпиаде-1928 в Амстердаме австралиец совершил просто невообразимый поступок. Талантливый спортсмен рвался к своей первой медали Игр и уверенно лидировал в четвертьфинальном заплыве. Ничто не мешало Пирсу первым прийти к финишу, пока на его пути не появились… утки.

Француз воспользовался благородным поступком Пирса

Перед финальной частью дистанции Бобби услышал крики зрителей, которые предупреждали его о птицах. Атлет обернулся и увидел, как прямо перед его лодкой проплывает целая вереница пушистых утят. Казалось бы, ради победы Пирс мог просто проплыть сквозь неосторожный выводок и без проблем доплыть до финиша. Тем более его главный соперник, крепкий француз Венсан Сорен, быстро нагонял австралийца. Но вместо этого Бобби благородно остановился и подождал, пока утки освободят ему путь. Сорен же в это время воспользовался паузой конкурента и вырвался на пять корпусов лодки вперёд.

Но Пирс не сдался. Австралиец навалился на вёсла и на последнем километре всё-таки обогнал француза, обеспечив себе к тому же и 30-секундное преимущество! После этого Бобби ну никак не мог остаться без медали. Гребец легко разобрался со своими соперниками в полуфинале и финале и стал олимпийским чемпионом в одиночке. Да ещё и с рекордом!

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Пирс стал великим

Спустя четыре года Пирс защитил свой титул на Играх в Лос-Анджелесе и стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом среди гребцов. А в 1985 году, уже после смерти, Бобби был включён в австралийский Зал славы, где его назвали «лучшим гребцом за все годы до Второй мировой войны».

Пирс стал легендой академической гребли, а о его милосердном поступке слава идёт до сих пор.

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