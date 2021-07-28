Гребец пропустил уточек, но всё равно выиграл. Самый милый поступок в истории Олимпиад

Прямо перед финальной частью дистанции австралийцу Бобби Пирсу путь преградила вереница пушистых утят. Как же поступил легендарный гребец? Устремился к победе?
Нет, он остановился, пропустил птенцов, а вместе с ними и соперника.
Очень милая история с Олимпиады-1928.
Милая преграда
Олимпиада — не только про медали и преодоление, но и про милосердие и красивую борьбу. Как говорил великий Пьер де Кубертен: «В Олимпийских играх самое важное не победа, а участие; главное в жизни не одолевать, а достойно сражаться». Пожалуй, лучшим олицетворением этой фразы является поступок легендарного гребца Генри Бобби Пирса.
На Олимпиаде-1928 в Амстердаме австралиец совершил просто невообразимый поступок. Талантливый спортсмен рвался к своей первой медали Игр и уверенно лидировал в четвертьфинальном заплыве. Ничто не мешало Пирсу первым прийти к финишу, пока на его пути не появились… утки.
Француз воспользовался благородным поступком Пирса
Перед финальной частью дистанции Бобби услышал крики зрителей, которые предупреждали его о птицах. Атлет обернулся и увидел, как прямо перед его лодкой проплывает целая вереница пушистых утят. Казалось бы, ради победы Пирс мог просто проплыть сквозь неосторожный выводок и без проблем доплыть до финиша. Тем более его главный соперник, крепкий француз Венсан Сорен, быстро нагонял австралийца. Но вместо этого Бобби благородно остановился и подождал, пока утки освободят ему путь. Сорен же в это время воспользовался паузой конкурента и вырвался на пять корпусов лодки вперёд.
Но Пирс не сдался. Австралиец навалился на вёсла и на последнем километре всё-таки обогнал француза, обеспечив себе к тому же и 30-секундное преимущество! После этого Бобби ну никак не мог остаться без медали. Гребец легко разобрался со своими соперниками в полуфинале и финале и стал олимпийским чемпионом в одиночке. Да ещё и с рекордом!
Пирс стал великим
Спустя четыре года Пирс защитил свой титул на Играх в Лос-Анджелесе и стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом среди гребцов. А в 1985 году, уже после смерти, Бобби был включён в австралийский Зал славы, где его назвали «лучшим гребцом за все годы до Второй мировой войны».
Пирс стал легендой академической гребли, а о его милосердном поступке слава идёт до сих пор.
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