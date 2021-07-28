Олимпиада-2020. 5-й день. Российские гимнасты идут за вторым золотом! LIVE

Раду приветствовать всех любителей спорта! 28 июля состоится пятый медальный день летних Олимпийских игр в Токио. Будет разыграно 23 комплекта медалей в плавании, спортивной гимнастике, прыжках в воду, дзюдо, фехтовании, баскетболе 3х3, велоспорте, регби-7, тяжёлой атлетике, конном спорте, академической гребле и сёрфинге. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пятого дня Олимпиады в Токио.
Антон Чупков пробился в финал турнира по плаванию на дистанции 200 метров брассом! Он показал четвёртое время и по итогам двух заплывов стал седьмым. А вот Кирилл Пригода выбил из борьбы за медали (у него девятый общий результат).
Светлана Чимрова пробилась в финал в плавании на 200 метров баттерфляем! Она отобралась в решающий заплыв с седьмым временем (2.08,62).
Лучший результат в полуфинальном заплыве показала китаянка Юйфэй Чжан (2.04,89), второе время у американки Хали Фликинджер (2.06,23). Финальный заплыв пройдёт завтра.
Колесников с европейским рекордом выиграл полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем
Климент Колесников выиграл полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем. Он показал результат 47.11, что является европейским рекордом. Андрей Минаков занял итоговое десятое место со временем 48.03 и выбыл из дальнейшей борьбы.
Вторым стал американец Кейлеб Дрессел (47.23). Замкнул тройку представитель Италии Алессандро Миресси (47.52). В финал проходят восемь лучших пловцов.
Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
Победы в гимнастике, плавании и тхэквондо позволяют России гнаться за лидерами в медальном зачёте. А сколько золотых наград ждать сегодня?
Для российских болельщиков наибольший интерес представляет личное многоборье у гимнастов с участием чемпионов Токио в команде Артура Далолояна и Никиты Нагорного, а также решающие матчи в баскетболе 3х3, ведь и мужская, и женская команды России вышли в полуфинал. Также ждём борьбы за медали от саблистов, дзюдоистов и прыгунов в воду.
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
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