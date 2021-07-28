Олимпиада-2020. 5-й день. Российские гимнасты идут за вторым золотом! LIVE

Светлана Чимрова пробилась в финал в плавании на 200 метров баттерфляем! Она отобралась в решающий заплыв с седьмым временем (2.08,62).

Лучший результат в полуфинальном заплыве показала китаянка Юйфэй Чжан (2.04,89), второе время у американки Хали Фликинджер (2.06,23). Финальный заплыв пройдёт завтра.