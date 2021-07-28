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Олимпиада 2021: онлайн-трансляция Олимпийских игр в Токио, где смотреть онлайн прямые эфиры, выступления России 28 июля

Олимпиада-2020. 5-й день. Российские гимнасты идут за вторым золотом! LIVE
Андрей Гуров Дмитрий Росип
,
Никита Нагорный, спортивная гимнастика
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Сразу у двух российских команд есть уникальный шанс стать первыми олимпийскими чемпионами в баскетболе 3х3. Все подробности — режиме «лайв».
Олимпиада-2020. Полное расписание соревнований
Общекомандный медальный зачёт Олимпиады в Токио

Раду приветствовать всех любителей спорта! 28 июля состоится пятый медальный день летних Олимпийских игр в Токио. Будет разыграно 23 комплекта медалей в плавании, спортивной гимнастике, прыжках в воду, дзюдо, фехтовании, баскетболе 3х3, велоспорте, регби-7, тяжёлой атлетике, конном спорте, академической гребле и сёрфинге. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пятого дня Олимпиады в Токио.

Колесников с европейским рекордом выиграл полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Антон Чупков пробился в финал турнира по плаванию на дистанции 200 метров брассом! Он показал четвёртое время и по итогам двух заплывов стал седьмым. А вот Кирилл Пригода выбил из борьбы за медали (у него девятый общий результат).

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала
28 июля 2021, среда. 05:21 МСК
Окончено
1
Зак Стабблти-Кук
Австралия
2:07.35 Q
2
Джеймс Вилби
Великобритания
2:07.91 Q
3
Арно Камминга
Нидерланды
2:07.99 Q
05:21 Павел Панышев

Светлана Чимрова пробилась в финал в плавании на 200 метров баттерфляем! Она отобралась в решающий заплыв с седьмым временем (2.08,62).

Лучший результат в полуфинальном заплыве показала китаянка Юйфэй Чжан (2.04,89), второе время у американки Хали Фликинджер (2.06,23). Финальный заплыв пройдёт завтра.

05:10 Павел Панышев

Колесников с европейским рекордом выиграл полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем

Климент Колесников выиграл полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем. Он показал результат 47.11, что является европейским рекордом. Андрей Минаков занял итоговое десятое место со временем 48.03 и выбыл из дальнейшей борьбы.

Вторым стал американец Кейлеб Дрессел (47.23). Замкнул тройку представитель Италии Алессандро Миресси (47.52). В финал проходят восемь лучших пловцов.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала
28 июля 2021, среда. 04:30 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
47.11 Q ER
2
Кейлеб Дрессел
США
47.23 Q
3
Алессандро Миресси
Италия
47.52 Q
05:07 Павел Панышев

Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2020. 28 июля. Справятся ли наши баскетболисты с нервами? На кону — два золота Олимпиада-2020. 28 июля. Справятся ли наши баскетболисты с нервами? На кону — два золота
05:07 Павел Панышев

Победы в гимнастике, плавании и тхэквондо позволяют России гнаться за лидерами в медальном зачёте. А сколько золотых наград ждать сегодня?

Три золота не вывели Россию в топ-3 медального зачёта. Но США и Китай совсем близко Три золота не вывели Россию в топ-3 медального зачёта. Но США и Китай совсем близко
05:02 Павел Панышев

Для российских болельщиков наибольший интерес представляет личное многоборье у гимнастов с участием чемпионов Токио в команде Артура Далолояна и Никиты Нагорного, а также решающие матчи в баскетболе 3х3, ведь и мужская, и женская команды России вышли в полуфинал. Также ждём борьбы за медали от саблистов, дзюдоистов и прыгунов в воду.

05:01 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

Россия на Олимпиаде-2020. 28 июля. Гимнасты Нагорный и Далалоян снова бьются за золото! Россия на Олимпиаде-2020. 28 июля. Гимнасты Нагорный и Далалоян снова бьются за золото!
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