Медали в теннисе для России уже близко! Веснина и Кудерметова разгромили украинок в Токио

Елена Веснина и Вероника Кудерметова в 1/4 финала олимпийского теннисного турнира разгромили украинок всего за час и пробились уже в четвёрку лучших женского парного разряда. Медали в теннисе для России уже близко!

После дождя, который во вторник обрушился на Токио, в среду в столицу Японии опять вернулась удушающая жара. Теннисистам вновь нужно было думать не только о том, как обыграть соперника, но и как не получить тепловой удар. Начались уже решающие стадии олимпийского теннисного турнира, и с этого дня по расписанию на корты выходят уже все оставшиеся теннисисты во всех разрядах. Также со среды начались матчи в миксте. От России в этот день должны были выступить в мужской одиночке (3-й круг) Даниил Медведев и Карен Хачанов, в женской одиночке (1/4 финала) Анастасия Павлюченкова, в женской паре (1/4 финала) Елена Веснина/Вероника Кудерметова и в миксте (1-й круг) Веснина/Аслан Карацев, Кудерметова/Андрей Рублёв.

В женском парном разряде от России изначально должны были играть два дуэта – Веснина/Вера Звонарёва и Кудерметова/Анастасия Павлюченкова. Но в последний момент произошли замены. Звонарёва из-за травмы не поехала в Токио, а Веснина объединилась в пару с Кудерметовой. Напомним, что наши девушки в таком составе только что дошли до финала Уимблдона. И это при том, что Веснина только-только начала возвращаться в теннис после декретного отпуска. Весной она вернулась в тур, на «Ролан Гаррос» стала финалисткой вместе с Асланом Карацевым в миксте, а спустя месяц вместе с Вероникой Кудерметовой вышла в решающий матч главного турнира на траве.

За неделю до Олимпиады почти вся наша теннисная команда отправилась на сборы в Южно-Сахалинск, чтобы акклиматизироваться в тех же широтах перед поездкой в Токио. Это помогло. Веснина и Кудерметова отлично вошли в парный олимпийский турнир и на пути к 1/4 финала обыграли два очень сильных дуэта – немок Зигемунд/Фридзам (6:2, 7:5) и Схурс/Бертенс из Нидерландов (6:2, 3:6, [10:7]). Следующими соперницами нашего дуэта стали украинки.

Интересно, что перед матчем с Весниной и Кудерметовой сёстры Надежда и Людмила Киченок заявили, что у них есть план на игру с российской парой. «Мы готовы бороться с Весниной и Кудерметовой, будем выходить на матч с настроем на победу. У нас есть план на игру, но пока раскрывать его не будем. Здесь на месте мы разбираем матчи, вместе с капитаном Михаилом Филимой думаем над тактикой, учитываем опыт наших прошлых игр. Здесь очень жарко. Такие условия более сложные для одиночных матчей, где больше нужно бегать, всё-таки в паре всё быстрее и динамичнее происходит. Но в любом случае, когда солнце бьёт по голове, то соображать сложно», — цитирует Киченок «Большой теннис Украины».

Может быть, у украинок и был план на игру с Кудерметовой и Весниной, но реализовать они его не смогли. Россиянки сразу же пошли в атаку, задавили соперниц темпом. У наших теннисисток проходили и подача, и приём, и розыгрыши у сетки. Одним словом, это было полное доминирование на корте. В итоге ровно за час Елена и Вероника буквально разгромили дуэт сестёр Киченок, отдав им только 3 гейма – 6:2, 6:1.

Вот так наши девушки пробились в полуфинал, а значит, дальше уже будут бороться за медали Олимпиады. Напомним, что Елена Веснина играет в парном разряде уже 4-е Игры подряд. В Пекине-2008 со Звонарёвой и в Лондоне-2012 с Макаровой она добиралась до четвертьфиналов, а в Рио-2016 наш дуэт Веснина/Макарова стал золотым. И вот появился ещё один шанс на медаль!