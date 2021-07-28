«Я могу умереть!» Даниил Медведев страдал и мучился, но пробился в 1/4 финала Олимпиады

Даниил Медведев в матче 3-го круга Олимпиады страдал от боли, его буквально скрючивало, и он, чтобы не упасть, опирался на ракетку. Но, несмотря на эти жуткие страдания, россиянин героически пробился в 1/4 финала Олимпиады. Вот это жажда победы!

Первые дни на олимпийском теннисном турнире игроки жаловались на удушающую жару и высокую влажность. Некоторые спортсмены даже не смогли закончить свои матчи из-за теплового удара. Организаторы были вынуждены включить в действие правило «экстремальной жары» и дать теннисистам некоторые поблажки – время на переходах увеличилось на 30 секунд, а в случае решающего сета назначался перерыв на 10 минут. Во вторник в Токио пошёл долгожданный дождик, но в среду опять вернулась жара.

Несмотря на тяжелейшие погодные условия, Даниил Медведев за два первых круга не отдал соперникам ни сета. Александра Бублика из Казахстана он обыграл со счётом 6:4, 7:6, а индусу Сумиту Нагалу позволил взять всего 3 гейма (6:2, 6:1). Напомним, что 2-я ракетка мира Медведев прилетел в Японию из Европы позже всех остальных наших теннисистов, которые проводили неделю на сборах в Южно-Сахалинске. Казалось, к матчу с Нагалом акклиматизация Даниила закончилась.

В третьем круге Медведеву впервые на турнире достался сеяный соперник – опытный итальянец Фабио Фоньини, который старше Даниила на 9 лет. Несмотря на разницу в возрасте, россиянин и стоит выше по рейтингу и имеет положительный баланс личных встреч – 4-1. «Он очень крутой игрок. Мы много играли. Все матчи были тяжёлые, он способен с ходу начинать играть в свой очень быстрый теннис. Неприятный игрок, но, если я сумею показать свою игру, у меня будут все шансы», — заявил перед матчем Медведев.

С первых же минут матча Даниил взял инициативу в свои руки и начал атаковать соперника на его подаче. С первой же попытки он добился брейка, а в 5-м гейме сделал ещё один – 4:1. Фоньини нервничал, швырял ракетку, апеллировал в адрес судьи на вышке, понимая, что победа в очередной раз уходит к Медведеву. И тут перед самой подачей на сет Медведев вызвал врача на корт, жалуясь на проблемы с мышцами живота. После медицинского тайм-аута Даниил вернулся в игру и уверенно довёл сет до победы – 6:2 за 38 минут.

Во втором сете игра выровнялась. Теннисисты держали свои подачи, но при этом Медведев потерял темп. Было видно, что ему непросто даются передвижения по корту. В какой-то момент Даниил просто стал задыхаться, сгибаться и опираться на ракетку, чтобы прийти в себя. В средине сета к россиянину снова прибежал врач на переходе, но медицинскую паузу по той же причине брать уже было нельзя. Медведеву нужно было играть дальше, но это давалось ему всё труднее с каждым розыгрышем. Судья даже спросил россиянина, может ли тот продолжать матч. На что Даниил ответил: «Я могу доиграть. Но я могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?». И даже в таком состоянии у россиянина проходили удары, которые ставили Фоньини в тупик. 8-й гейм стал ключевым. Несколько раз у Даниила было «больше», но реализовать преимущество ему не удавалось. А вот Фабио с 3-го брейк-пойнта смог забрать подачу соперника – 5:3, а затем подал на сет, и счёт по партиям сравнялся – 1-1.

Уход в раздевалку на 10 минут, похоже, помог Медведеву прийти в себя. Третий сет он начал гораздо бодрее, чем провёл концовку второго. Хотя всё равно было видно, что его продолжают мучить проблемы со здоровьем. Россиянин еле спас первый же гейм на своей подаче со счёта 0:40, потом сумел сделать брейк и затем повёл 3:0. Как Фоньини ни старался, но он не мог даже подобраться к брейк-пойнтам до 7-го гейма. Там опять развернулась настоящая драма. Медведев спас 3 брейк-пойнта, вытащил свой гейм, после чего к нему опять подошли врачи. Возможно, их помощь сработала, и россиянин уже на подаче соперника реализовал матчбол – 6:2, 3:6, 6:2 за 2,5 часа. Невероятная, просто героическая победа Даниила через «не могу»!

Так на своей дебютной Олимпиаде Даниил Медведев пробился уже в 1/4 финала. До этой стадии российские мужчины последний раз добирались в Афинах-2004. Тогда в восьмёрку лучших на Играх попал Михаил Южный. Теперь Медведев будет сражаться за попадание в полуфинал с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.