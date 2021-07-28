«Нам было пофиг на судью». Великая победа России над Бразилией в финале Олимпиады-2012

До Олимпиады в Лондоне-2012 мужская сборная России по волейболу не побеждала на Играх в новейшей истории страны. Последний успех случился на домашней Олимпиаде в Москве в 1980 году. Наш волейбол всегда был близок к большому успеху, но всё время чего-то не хватало. Вот и в Лондоне далеко не все верили, что наши парни сумеют прервать неприятную серию. Уж больно мощным был соперник по финалу. Бразильцы выиграли три чемпионата мира подряд, а на групповом этапе на той же Олимпиаде просто уничтожили россиян со счётом 3:0.

Да и по первой половине «золотого» матча можно было сказать, что шансов у России никаких.

Но то, что произошло во второй, даже десять лет спустя вспоминается с восторгом.

Против такой Бразилии было страшно

В полуфинале Бразилия разгромила итальянцев со счётом 3:0, причём в одной из партий бразильцы взяли верх с неприличным счётом – 25:12. Да и статистика тоже была против россиян. Дело в том, что Бразилия была единственной сборной в мире, с которой Россия имела отрицательный баланс личных встреч. Из 37 матчей наши волейболисты выиграли лишь 13.

Фото: Getty Images

В первой партии бразильцы действительно ничего не дали сделать подопечным Владимира Алекно. Тренер сборной России пытался менять игру, выпускал Александра Бутько вместо Сергея Гранкина на позицию связующего, заменил Тараса Хтея на Дмитрия Ильиных. Но не помогало вообще ничего. Бразилия уверенно выиграла первую партию со счётом 25:19.

Во второй партии россияне вроде бы вцепились в соперника. Но в концовке снова были бессильны против мощнейшей атаки Бразилии. Совсем не шла игра у лидера сборной России Максима Михайлова, который реализовал только 4 атаки из 15 по итогам двух сетов.

Всё складывалось против нас.

Как тренер России всё изменил

На третий сет Алекно поменял расстановку, диагонального Михайлова отправил в доигровку, а центрального блокирующего Мусэрского – в диагональные. Решение, мягко говоря, выглядело не самым очевидным. Но, как потом сказал Михайлов, такой вариант отрабатывался на тренировках.

«Здесь больше заслуга тренера, который поверил в эту тактику, поскольку тяжело было после 0:2 доверить мне место доигровщика, когда у нас много других хороших игроков. Но по ходу чемпионата России с «Зенитом» мы такое практиковали», – говорил Максим.

Фото: Getty Images

У Мусэрского сразу пошла игра. Выглядел Дмитрий просто фантастически. Но в целом у команды по-прежнему получалось далеко не всё. Когда счёт стал 22:19 в пользу Бразилии, стало совсем тревожно. Подопечным Бернардиньо оставалось реализовать всего три атаки, чтобы стать олимпийскими чемпионами. Для команды такого уровня – сущая ерунда.

На помощь Мусэрскому пришёл легендарный Сергей Тетюхин. Именно на его подаче россияне сначала сравняли счёт, а потом в сумасшедшей концовке взяли третью партию – 29:27.

«Переломный момент? Я думаю, что это произошло, когда мы проигрывали 22:19 в третьей партии, но смогли вытащить концовку. А после этого вы сами видели, что игра у нас пошла», — вспоминал Юрий Бережко. И действительно, игра пошла. Да ещё как пошла!

«Нам было пофиг на судью»

Нельзя не вспомнить целый ряд спорных решений судей, которые в любой непонятной ситуации отдавали очко бразильцам. Но даже они не могли помочь Бразилии, когда у России попёрло! Мусэрский и компания принялись уничтожать соперника. На наставника бразильцев было больно смотреть. Он совершенно не понимал, что происходит и что можно с этим сделать.

Россия уверенно выиграла четвёртую партию и продолжила классно играть в пятой. Бразильцы были полностью деморализованы. Наша команда мчала к золотым медалям.

Фото: Getty Images

Когда оставалось реализовать последнюю, «золотую» атаку, в дело снова вмешались судьи. Лишь со второй попытки они отдали очко сборной России.

«Конечно, судейство не удовлетворило. Три ошибки в пятой партии – это очень много. Пускай там были спорные моменты, но можно было их как-то по-другому рассудить. Не знаю, наверное, у федерации какие-то свои заморочки есть», – предполагал Бережко.

«Думаю, судья отдал сопернику пару очков. Хорошо, что это было начало пятого сета и ключевым моментом не стало. С нами почему-то всегда имеет место такое судейство», – сказал Михайлов.

«А насчёт того мяча, который отдали бразильцам в пятой партии, нам было пофиг на судью, мы знали, что выиграем следующий», – подвёл итог работе судей связующий Гранкин.

Россия выиграла пятую партию со счётом 15:9, а с ней и титул олимпийских чемпионов, прервав 32-летнюю паузу. Это был один из величайших моментов в олимпийской истории страны.