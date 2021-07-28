«Мы хотим быть собой». Гимнастки отказались выступать на Олимпиаде в открытых купальниках

Женская сборная Германии по спортивной гимнастике стала единственной командой на Олимпиаде-2020 в Токио, которая выделилась не спортивными результатами. Но про них говорили практически все. Дело в том, что немки выступали не в традиционных купальниках с открытыми ногами, а в комбинезонах. Зачем они это сделали?
Немки объяснили свой поступок протестом против сексуализации в спорте.
«Мы надеемся, что гимнастки, которые чувствуют себя некомфортно в обычных костюмах, последуют нашему примеру. Как женщины мы хотим быть самими собой и чувствовать себя комфортно. А в таком спорте, как гимнастика, это делать всё сложнее и сложнее по мере взросления и перемен в теле», — сказала гимнастка Сара Восс.
Фото: Jamie Squire/Getty Images
Немки ещё в апреле на чемпионате Европы выступили в закрытых комбинезонах. Результатов тогда они не добились, но история повторилась и на Олимпиаде. Чемпион мира, сильнейший лыжник планеты Александр Большунов говорил: «Если не можешь выделиться результатами, будешь выделяться словами».
Гимнастки сборной Германии именно по этой формуле и поступили. Они провалили квалификацию в многоборье, но о них говорили больше, чем даже о сборных России и США. А их комбинезоны ведь сами по себе выглядят совершенно нормально. Подчёркивают достоинства, скрывают недостатки. И можно было просто выйти на соревнования в такой форме и сказать – мы решили, что так красивее. Не притягивать сексуализацию и прочую дребедень, которая, как вирус, действует на здравомыслие. И не было бы никаких вопросов.
А так – немок далеко не все поддержали. В соцсетях были и откровенно оскорбительные высказывания, которые спортсменки никаким образом не заслужили. Ведь сами они никого не оскорбляли, а свои мысли подтвердили действиями. Но в основном преобладали шутки.
Фото: Jamie Squire/Getty Images
Ну а если серьёзно, в той же Германии проходят велогонки топлесс за то, чтобы женщины могли везде появляться с открытой грудью. Немецкий тренер по дзюдо бьёт свою подопечную по щекам на весь мир в том же Токио – и это вроде как нормально.
А многократная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина оценила действия немок с точки зрения безопасности.
«У нас есть двойное сальто в группировке — такой элемент, когда руками берёшь коленочки. Если спортсменка в комбинезоне пойдёт на такой элемент и руки соскользнут, убьётся же! Тут самое главное, чтобы немкам этот костюм не мешал. А так — нравится им, ну и пусть», — сказала Хоркина «Газете.ру».
На самом деле, немецкие спортсменки, в отличие от недавнего скандала с норвежскими гандболистками, не нарушили ни единого пункта правил. Хотят выделиться так – пусть выделяются. Наши спортсменки предпочитают просто выигрывать.
- 28 июля 2021
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