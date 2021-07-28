США отказались выходить на бой с Россией на Олимпиаде. А как же уважение к сопернику?

Командный турнир саблистов на Олимпиаде в Токио оставил неприятный осадок. Мало того что сборная России не смогла пробиться на пьедестал, так ещё и команда США отказалась выходить на поединок с нашими парнями.
К американцам осталось много вопросов, но никакого расследования или тем более санкций, естественно, ждать не стоит.
А как же уважение к соперникам?
Россию и США объединила неудача
Первые дни соревнований по фехтованию принесли российским болельщикам массу положительных эмоций. Сначала рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова поднялись на второе и третье места соответственно, а на следующий день София Позднякова и Софья Великая подарили потрясающий русский финал, в котором сильнее оказалась дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
После такого ударного начала мы ждали медалей и в командных соревнованиях. Открывали вторую часть фехтовального марафона саблисты. Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко стартовали с четвертьфинала, где крупно уступили немцам – 28:45.
О медалях можно было забыть, но нашим саблистам предстояло ещё два матча в утешительном турнире. В первом россияне уступили Египту, а во втором — за седьмое место — должны были сражаться с американцами. Фехтовальщики из США последовательно уступили Венгрии и Ирану с одинаковым счётом 36:45.
Американцы отказались выходить на бой с Россией
И тут случился эпизод, который подпортил и без того безрадостное впечатление от турнира саблистов. США отказались выходить на бой с Россией. Понятно, что тяжело найти силы и эмоции на борьбу за седьмую позицию из девяти, когда изначально рассчитывал на медаль. Но, во-первых, регламент одинаков для всех, и игнорировать его неправильно. Во-вторых, это не рядовой турнир, а Олимпийские игры, и каждая секунда, проведённая здесь, обладает особой ценностью. Ну, и в-третьих, а как же уважение к сопернику?
По словам тренера сборной России Дмитрия Глотова, причиной такого решения американской команды стали травмы сразу двух фехтовальщиков.
Саблистам пришлось провести два важнейших турнира за пять дней, так что нагрузка на них выпала солидная. Повреждения, микротравмы, да и просто сильная усталость наверняка присутствуют у большинства саблистов, включая российских. Но тут важно ответить на главный вопрос: если бы речь шла не о бое за седьмое место, а, скажем, о финале Олимпиады, неужели бы сборная США тоже отказалась бы выходить на помост? Или травмированные парни сцепили бы зубы и отдали бы остатки сил и здоровья в решающей битве? В общем, вопросов к американцам командный турнир саблистов оставил много.
А поединок за седьмое место, конечно, можно проигнорировать. В конце концов, какая разница, как это выглядит по отношению к сопернику?
- 28 июля 2021
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