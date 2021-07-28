США отказались выходить на бой с Россией на Олимпиаде. А как же уважение к сопернику?

Командный турнир саблистов на Олимпиаде в Токио оставил неприятный осадок. Мало того что сборная России не смогла пробиться на пьедестал, так ещё и команда США отказалась выходить на поединок с нашими парнями.

К американцам осталось много вопросов, но никакого расследования или тем более санкций, естественно, ждать не стоит.

А как же уважение к соперникам?

Россию и США объединила неудача

Первые дни соревнований по фехтованию принесли российским болельщикам массу положительных эмоций. Сначала рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова поднялись на второе и третье места соответственно, а на следующий день София Позднякова и Софья Великая подарили потрясающий русский финал, в котором сильнее оказалась дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

После такого ударного начала мы ждали медалей и в командных соревнованиях. Открывали вторую часть фехтовального марафона саблисты. Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко стартовали с четвертьфинала, где крупно уступили немцам – 28:45.

О медалях можно было забыть, но нашим саблистам предстояло ещё два матча в утешительном турнире. В первом россияне уступили Египту, а во втором — за седьмое место — должны были сражаться с американцами. Фехтовальщики из США последовательно уступили Венгрии и Ирану с одинаковым счётом 36:45.

Американцы отказались выходить на бой с Россией

И тут случился эпизод, который подпортил и без того безрадостное впечатление от турнира саблистов. США отказались выходить на бой с Россией. Понятно, что тяжело найти силы и эмоции на борьбу за седьмую позицию из девяти, когда изначально рассчитывал на медаль. Но, во-первых, регламент одинаков для всех, и игнорировать его неправильно. Во-вторых, это не рядовой турнир, а Олимпийские игры, и каждая секунда, проведённая здесь, обладает особой ценностью. Ну, и в-третьих, а как же уважение к сопернику?

По словам тренера сборной России Дмитрия Глотова, причиной такого решения американской команды стали травмы сразу двух фехтовальщиков.

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Саблистам пришлось провести два важнейших турнира за пять дней, так что нагрузка на них выпала солидная. Повреждения, микротравмы, да и просто сильная усталость наверняка присутствуют у большинства саблистов, включая российских. Но тут важно ответить на главный вопрос: если бы речь шла не о бое за седьмое место, а, скажем, о финале Олимпиады, неужели бы сборная США тоже отказалась бы выходить на помост? Или травмированные парни сцепили бы зубы и отдали бы остатки сил и здоровья в решающей битве? В общем, вопросов к американцам командный турнир саблистов оставил много.

А поединок за седьмое место, конечно, можно проигнорировать. В конце концов, какая разница, как это выглядит по отношению к сопернику?