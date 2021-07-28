Россия разрушила мечты Китая стать лучшим на Олимпиаде! Осталось разобраться только с США

Наши баскетболистки не перестают радовать в Токио. Нужно сделать последний шаг в принципиальной битве с американками.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла (21:10) в полуфинале Олимпиады и поборется за золотые медали турнира в Токио. Соперником нашей команды станут США, которые в первом полуфинале обыграли Францию (18:16).

Китай воспринимался как очень удобный соперник для российской команды по полуфиналу. США и Франция — главные фавориты Игр, но сетка свела их уже в полуфинале.

Как бы то ни было, ни в коем случае нельзя было думать о том, что выход в финал уже гарантирован. Подобные мысли теоретически могли возникнуть после очень лёгкой победы над китаянками (19:9) на групповом этапе.



К счастью, наши девушки вышли на полуфинал с должным уровнем концентрации и спокойно разобрались с представительницами Поднебесной. Ольга Фролкина, Евгения Фролкина, Юлия Козик и Анастасия Логунова продолжают уверенную поступь на турнире в Токио.



Россия разрушила мечты Китая стать лучшим на Олимпиаде. Не секрет, что в этой стране развитие 3х3 поставили в приоритет из-за отсутствия успехов в классическом баскетболе. Дело под личный контроль взял президент федерации Яо Мин, который приехал в Токио лично посмотреть на турнир 3х3. Но Россия в данный момент просто лучше. Китайцам следует с этим смириться.

Теперь нашей команде осталось разобраться только с США, состав которых полностью состоит из баскетболисток женской НБА. На групповом этапе американки оказались сильнее россиянок (20:16). Разрыв не такой уж крупный. Наверняка были сделаны определённые выводы.

Конечно, это не значит, что Россия гарантированно обыграет США, но шансы есть. Больше давления будет на «звёздно-полосатых» — они фаворит, которому нужно доказывать свою состоятельность. А Россия может просто спокойно выйти на паркет и по примеру разгромившей Сербию мужской сборной разобраться с оппонентом, шансы которого лишь на бумаге котируются выше.