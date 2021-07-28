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Олимпиада-2020, баскетбол 3х3: женская сборная России разгромила Китай и встретится в финале с США

Россия разрушила мечты Китая стать лучшим на Олимпиаде! Осталось разобраться только с США
Арина Ершова
Сборная России по баскетболу 3х3 — в финале ОИ!
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Наши баскетболистки не перестают радовать в Токио. Нужно сделать последний шаг в принципиальной битве с американками.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла (21:10) в полуфинале Олимпиады и поборется за золотые медали турнира в Токио. Соперником нашей команды станут США, которые в первом полуфинале обыграли Францию (18:16).

Китай воспринимался как очень удобный соперник для российской команды по полуфиналу. США и Франция — главные фавориты Игр, но сетка свела их уже в полуфинале.

Россия красиво разобралась с топ-сборной на ОИ. А ведь наших уже успели списать со счетов! Россия красиво разобралась с топ-сборной на ОИ. А ведь наших уже успели списать со счетов!

Как бы то ни было, ни в коем случае нельзя было думать о том, что выход в финал уже гарантирован. Подобные мысли теоретически могли возникнуть после очень лёгкой победы над китаянками (19:9) на групповом этапе.

К счастью, наши девушки вышли на полуфинал с должным уровнем концентрации и спокойно разобрались с представительницами Поднебесной. Ольга Фролкина, Евгения Фролкина, Юлия Козик и Анастасия Логунова продолжают уверенную поступь на турнире в Токио.

Россия разрушила мечты Китая стать лучшим на Олимпиаде. Не секрет, что в этой стране развитие 3х3 поставили в приоритет из-за отсутствия успехов в классическом баскетболе. Дело под личный контроль взял президент федерации Яо Мин, который приехал в Токио лично посмотреть на турнир 3х3. Но Россия в данный момент просто лучше. Китайцам следует с этим смириться.

Россию недооценивали, но наши девушки разобрали двух фаворитов Олимпиады. Это было круто! Россию недооценивали, но наши девушки разобрали двух фаворитов Олимпиады. Это было круто!

Теперь нашей команде осталось разобраться только с США, состав которых полностью состоит из баскетболисток женской НБА. На групповом этапе американки оказались сильнее россиянок (20:16). Разрыв не такой уж крупный. Наверняка были сделаны определённые выводы.

Конечно, это не значит, что Россия гарантированно обыграет США, но шансы есть. Больше давления будет на «звёздно-полосатых» — они фаворит, которому нужно доказывать свою состоятельность. А Россия может просто спокойно выйти на паркет и по примеру разгромившей Сербию мужской сборной разобраться с оппонентом, шансы которого лишь на бумаге котируются выше.

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Теги Олимпиада 2020 Баскетбол 3x3 ОИ-2020 •••

Заглавное фото: fiba.basketball

Источник: «Чемпионат»

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