Хватит издеваться! В Токио из-за жары теннисисты уже чуть не падают на корт без сознания

На Олимпиаде в Токио из-за экстремальной жары теннисисты уже чуть не падали на корт без сознания. Россиянин Даниил Медведев еле-еле доиграл свой поединок из-за проблем с дыханием, а обессиленную испанку Паулу Бадосу увезли на медицинской коляске. Зачем играть в такое пекло? Может, хватит издеваться над спортсменами!

Многие теннисные специалисты и сами игроки были готовы к тому, что на Олимпиаде в Токио в конце июля будут непростые погодные условия. Там всегда в это время стоит ужасная жара. Но реальность превзошла все ожидания. Каждый матч, который проводится на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк», превращается в борьбу не столько с соперником, сколько с духотой. Теннисисты играли словно на раскалённой сковородке. Уже по первому кругу стало ясно: 32-градусная жара и высокая влажность могут привести к тому, что игроки начнут терять сознание и здоровье. Так, на старте турнира россиянка Анастасия Павлюченкова получила тепловой удар, от которого она не сумела отойти даже к 4-му матчу. Недоиграли из-за этой же проблемы две представительницы Казахстана — Ярослава Шведова и Юлия Путинцева. Еле справился с жарой в первом круге Даниил Медведев, которому пришлось раздеваться прямо на корте чуть ли не до трусов, чтобы хоть немножко охладить своё тело.

Жаловался на экстремальные погодные условия и первый номер мирового рейтинга Новак Джокович: «Капитан моей команды Виктор Троицки пару раз разговаривал с судьёй. Честно говоря, я не понимаю, почему они не начинают матчи, скажем, в 15:00 по местному времени. Я слышал, что для тенниса существует какой-то комендантский час, что они должны заканчивать в полночь. Но если это так, то я только что закончил свой матч, а ещё нет и пяти вечера. У нас есть ещё 7 часов, чтобы играть. На всех кортах есть освещение, это значительно облегчит жизнь всем нам, теннисистам. Я просто не понимаю, почему они не перенесут игры». Но к первой ракетке мира так и не прислушались — матчи так и проводились в самое пекло. Единственное, на что согласились организаторы, так это ввели правило «Экстремальной жары» — увеличили на 30 секунд время на переходе и дали игрокам 10 минут перед решающим сетом, чтобы сходить в душ охладиться. Впрочем, это мало помогло.

Настоящий кошмар случился в среду, когда у женщин проходили четвертьфиналы, а у мужчин — поединки 3-го круга. Уже в первом сете матча между Паулой Бадосой из Испании и чешкой Маркетой Вондроушовой испанке стало плохо. Она с большим трудом доиграла партию, уступив 3:6, а потом была вынуждена сняться с Олимпиады. Причём Бадоса была в таком состоянии, что не могла даже самостоятельно покинуть корт. Специально для неё подвезли медицинскую коляску, и с площадки её уже увозили.

Испанку Паолу Бадосу увозят с корта Фото: Getty Images

Врачей на корт в этот день на корт вызывали многие. Например, Карену Хачанову мерили давление и проверяли уровень кислорода в крови. Чуть было не снялся со своего матча и ещё один россиянин — Даниил Медведев. Он несколько раз вызывал врачей, жалуясь на проблемы с дыханием. «В первом сете довольно-таки быстро мне тяжело стало дышать. Заблокировалась диафрагма — если я правильно это могу объяснить. Меня помассировали, стало легче дышать, но всё равно во время матча я чувствовал себя некомфортно. Во втором сете в какой-то момент были тяжёлые розыгрыши — просто помутнело в глазах. Я не мог дышать. После каждого розыгрыша я пытался сгибаться, сесть, что-то ещё сделать, но ничего не помогало. Поэтому, когда перед третьим сетом был перерыв на 10 минут, я встал под холодный душ. И было два варианта — всё или ничего. Потому что при такой разнице температур ты можешь выйти и тебя полностью сведёт, и ты больше не сможешь играть. Или тебе станет легче. Мне повезло — стало легче. Буду знать на следующий раз, что это может сработать», — рассказал Медведев после матча.

О своих ощущениях во время игры на «раскалённой сковородке» рассказал и Карен Хачанов: «По жаре тяжело играть в теннис. Но сегодня было более душно и жарко, это давило, играть длинные розыгрыши не хотелось. Мы просили ставить матчи попозже. Не хочу показаться слабым или привередливым, я физически достаточно сильный. Но для чего играть при такой жаре — чтобы умирать на корте? Другие виды спорта играют в зале под кондиционером, кто-то начинает на улице в 9 утра. Я не вижу проблем начинать в 4-5 вечера — будет душно, но хотя бы без солнца».

С тем, что матчи нельзя проводить при такой жаре и влажности, согласны очень многие специалисты. Известная американская теннисистка Пэм Шрайвер написала в своём «твиттере»: «Почему бы Олимпийским играм — 2020 в теннисе не перенести начало матча на 17:00? Я вспоминаю погодные условия, которые были в Сеуле-1988. Это было не в июле, а гораздо позже — в сентябре. И тогда тоже было влажно, душно и очень тяжело играть. Мне жаль, что матчи проходят в таких условиях и с таким расписанием», — и поставила хэштег #ГолосАтлетов. Действительно, зачем играть в такое пекло? Хватит издеваться над теннисистами!

Глядя на сложившуюся ситуацию вокруг условий, в которых проходит теннисный турнир на Играх в Токио, многим любителям спорта теперь должно быть понятнее, почему звёзды тенниса массово проигнорировали Олимпиаду. Наверняка многие из тех, кто не поехал в Японию, сейчас смотрят матчи по телевизору и думают про себя: «Я принял правильное решение». Ведь между Олимпиадой и US Open всего один месяц. После такого стресса и нагрузки на организм не каждый игрок за столь короткий срок сможет быстро вернуть свою нормальную форму. К сожалению, это очень плохо для олимпийского тенниса в будущем. Организаторам Игр и ITF (Международной теннисной федерации) нужно было продумать этот вопрос раньше. Трудно собрать всех звёзд тенниса, если для них не созданы нормальные человеческие условия. Через три года примерно в эти же сроки пройдёт Олимпийский турнир в Париже — 2024. И выводы после всего произошедшего в Токио надо сделать уже сейчас, ещё до закрытия этой Олимпиады.