«Японка ломала мне руку запрещённым приёмом». Российскую дзюдоистку засудили на Олимпиаде?

Мадина Таймазова кричала судьям о нарушении правил соперницей, но они не наказывали будущую олимпийскую чемпионку из Японии.

Мадина Таймазова принесла России первую медаль в дзюдо на Олимпиаде-2020. В пятый день схваток дзюдоисток россиянка выиграла бронзу в весовой категории до 70 кг.

Пожалуй, она могла бы добиться и большего, если бы судьи в полуфинале были менее лояльны к японской дзюдоистке, победившей Таймазову с использованием запрещённых приёмов.

Получается, российскую дзюдоистку просто засудили на Олимпиаде?

Продержалась 16 минут против японки

В 1/16 финала Мадина одержала победу над Марией Бернабеу из Испании, затем одолела бразильянку Марию Портелью, а в четвертьфинале уверенно победила гречанку Элизавет Телцидоу. Уже на 30-й секунде схватки гречанка перекатилась спиной по татами, и россиянке засчитали иппон.

В полуфинале Мадина Таймазова вышла на татами с Араи Тидзуру, двукратной чемпионкой мира из Японии. Девушки провели тяжелейшую схватку, которая длилась 16 минут.

Мадина ушла от нескольких тяжелейших захватов японки, которая физически выглядела сильнее молодой россиянки. Но Таймазова показала характер и продолжала бороться до последнего. К сожалению, в итоге она упустила удушающий захват, который и принёс японке победу и выход в финал, где она выиграла золото домашней Олимпиады.

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«Что касается партера, японка блокировала мне свободный переворот и ломала мне руку запрещённым приёмом. Кричала об этом судьям, однако они не стали наказывать Тидзуру. Но это не оправдание», – рассказала Таймазова после поединка.

Первая медаль в дзюдо

После изматывающей схватки Мадине было необходимо успеть быстро восстановиться, чтобы побороться за бронзу с хорваткой Барбарой Матич – их схватка была первой из бронзовых.

В борьбе за третье место судьба победы Таймазовой в очередной раз решалась в дополнительное время. Кажется, что силы Мадины были на исходе, на этом турнире она уже провела два поединка, которые длились больше 15 минут. Однако невероятный характер молодой спортсменки не позволил ей сдаться и упустить победу.

На шестой минуте Таймазова лишила хорватку равновесия и заработала ваза-ари. Эта оценка принесла Таймазовой победу и бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Мадина не смогла держать эмоций и разревелась сразу после того, как судья объявил результат схватки. Невероятно тяжёлый день для Таймазовой закончился успешно.

Мадина Таймазова принесла России первую медаль в дзюдо на Олимпиаде-2020.

Увы, но россиянин Михаил Игольников также добравшийся до схватки за бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 90 кг, уступил Лаше Бекаури из Грузии.