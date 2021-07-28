Россия без шансов разбита США в финале Олимпиады! Как же так, девочки?

Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США (15:18) в финале Олимпиады.
Печальный итог. Да, США — явный фаворит, но надежда на золото была реальной. Всё-таки в динамичном формате игр на выбывание в Токио фавориты далеко не всегда побеждают. К сожалению, наши девушки не смогли совершить апсет по примеру мужской команды, которая в полуфинале разгромила лидера мирового рейтинга Сербию (21:10).
Победа США получилась слишком лёгкой. Американки с самого начала захватили инициативу и не давали России ни малейшего шанса совершить камбэк. В какой-то момент счёт был 12:15, что для 3х3 очень большой разрыв в концовке. Появилась хоть призрачная надежда на спасение, но американки сразу же попали из-за дуги и фактически сняли все вопросы — шансов отыграться при 12:17 не было.
Хотя отчаиваться и критиковать наших баскетболисток точно не стоит. США собрали очень мощный состав. Келси Плам, Стефани Долсон, Алиша Грей, Аманда Янг выступают в женской НБА. Именно этим и объясняется победа США.
Женщины-профессионалы из 5х5 менее привередливы в плане условий и готовы выступать даже в 3х3. Это в мужском баскетболе игроков НБА на заманишь даже на Олимпиаду в классическом баскетболе.
Евгения и Ольга Фролкины, Анастасия Логунова, Юлия Козик, безусловно, могли бы обыграть американок в удачный день. Сегодня не судьба. Это тот случай, когда нужно радоваться серебру, а не упущенному золоту. Да и не сказать, что оно «упущенное». Всё-таки американки были фаворитами.
Серебро — отличный результат. Как минимум пристыжена Международная федерация баскетбола, которая ставила наших девушек на пятое место в своём «рейтинге силы». Российские баскетболистки доказали свою состоятельность и уезжают домой с честью.
- 28 июля 2021
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