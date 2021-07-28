Всё из-за рваного кроссовка! Россия обиднейшим образом отдала победу в финале Олимпиады

Российские баскетболисты долгое время лидировали в решающей эмоциональной схватке. К сожалению, соперникам очень подфартило в концовке.

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Латвии (18:21) в финале Олимпиады. С одной стороны, серебро — отличный результат. Но всё-таки был более чем реальный шанс взять золото. Из-за этого остаётся неприятный осадок.

Победа над главным фаворитом турнира Сербией (21:10) — крутейший момент, однако это полуфинал. Как бы банально это ни звучало, лучше всего запоминаются решающие моменты. Решающий шаг к медали высшего достоинства сделать не удалось.

В этом финале было всё. Травма игрока сборной Латвии, которая доигрывала втроём, порванные кроссовки россиянина Ильи Карпенкова, запредельные нервы, зашкаливающие эмоции баскетболистов. В общем, настоящая драма! Финал, который мечтает увидеть любой нейтральный болельщик. К сожалению, для России он оказался печальным.

Игра проходила качелями. Россия лидировала в стартовой части встречи, после чего позволила Латвии вырваться вперёд в решающий момент. В принципе, можно сказать, что Россия отдала победу из-за рваного кроссовка. Запасной обуви не нашлось. Кроссовки Карпенкова перемотали скотчем. И очевидно он не мог полноценным образом выполнять свои обязанности на площадке. Какие-то пару-тройку лишних очков из-за этого Латвия точно получила, что и предопределило исход.

Конечно, дело не только в обуви. В концовке были непонятные тактические фолы, неправильные решения. Всё это можно объяснить нервами. Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров старались сделать всё для победы, но не сложилось. Опять же, винить российских баскетболистов в чём-то сложно. Вообще мало кто представлял сам факт их участия в финале. Когда вчера Россия прошла Нидерланды в четвертьфинале и стало ясно, что дальше по сетке достанутся сербы, общее настроение было примерно следующим: «Ну за бронзу можно зацепиться».

Парни взяли серебро. И за это им огромная признательность. Шестая команда в печально известном «рейтинге силы» ФИБА дошла до финала, впечатляющим образом преобразившись по ходу турнира. У женской сборной 3х3 тоже серебро. Всегда хочется максимально успешный результат, но для начала неплохо. 3х3 дебютировал на Играх. Россия показала себя ведущей сборной в данном виде. На следующей Олимпиаде в Париже есть шанс улучшить результат и завоевать золото.