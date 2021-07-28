Россия выдала лучший старт на Олимпиадах с 1996 года. Неужели установим медальный рекорд?

Сборная России пока превосходит все ожидания на Олимпиаде в Токио!
Такого уверенного старта на Олимпийских играх у нас не было уже 25 лет! Наши спортсмены завоёвывают одну медаль за другой. И это в усечённом составе, без флага и гимна!
За пять первых дней Олимпиады сборная России собрала 23 медали, семь из которых золотые. А ведь в Токио ещё не начались соревнования по борьбе, художественной гимнастике, синхронному плаванию и другим дисциплинам, где мы обычно ждём только золотых наград.
Неужели сборная России может установить медальный рекорд?
Лучший старт с 1996 года
Лучший старт в новейшей истории страны российские спортсмены показали в 1996 году. Тогда наши атлеты за пять дней заработали 23 медали, 12 из которых золотые. Самый большой вклад в нашу копилку в первые дни внесли фехтовальщики, стрелки и пловцы. Одними из авторов успеха были легендарные Станислав Поздняков, Алексей Немов и Александр Карелин.
На Олимпиаде в Токио наши атлеты максимально приблизились к достижению 25-летней давности. За пять дней россияне смогли заработать 23 медали, повторив успех времён Атланты.
Правда, золота в 1996 году за этот промежуток времени было больше. По итогам сегодняшнего дня на счету наших спортсменов значится семь побед. Самый большой успех на старте Игр принесли гимнасты, тхэквондисты, стрелки, фехтовальщики и пловцы.
Повторить, а то и превзойти достижения 1996 года нашим атлетам вполне по силам. Тогда россияне заработали 63 медали, 26 из которых золотые. В Токио наши спортсмены могут замахнуться даже на 70 наград. Тем более самые счастливые виды спорта для России только впереди!
Тяжёлый старт, триумфальный финиш
В 2000 году в Сиднее россияне заработали на Олимпиаде 89 наград, 32 из которых золотые. Правда, подходили наши спортсмены к этому внушительному результату не торопясь. За первые пять дней наши спортсмены забрали только 16 наград, победив всего три раза. Золото тогда осталось за фехтовальщиком Павлом Колобковым, командой шпажисток и гимнастом Алексеем Немовым.
А вот в триумфальном 2004 году россияне начинали свой путь на Олимпиаде ещё тяжелее. За первые пять дней в Афинах наши атлеты взяли 14 медалей, три из которых золотые. Авторами побед стали стрелки Алексей Алипов и Михаил Неструев, а также велогонщик Вячеслав Екимов. Но непростой старт не помешал россиянам взять рекордные 90 медалей, 28 из которых золотые.
Россияне покажут лучший результат с 2004-го?
На Олимпиаде в Пекине россияне взяли на 30 наград меньше. Но стартовали практически так же, как и в Афинах. Наши спортсмены заработали 13 медалей, 2 из которых золотые. Принесли победы в первые дни борцы Назир Манкиев и Ислам-Бека Альбиев.
Результаты сборной России за пять первых дней Олимпийских игр
|Год
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|Атланта-1996
|12
|6
|5
|23
|Сидней-2000
|3
|7
|6
|16
|Афины-2004
|3
|5
|6
|14
|Пекин-2008
|2
|7
|4
|13
|Лондон-2012
|2
|4
|5
|11
|Рио-де-Жанейро-2016
|4
|7
|4
|15
|Токио-2020
|7
|10
|6
|23
Худший старт российские олимпийцы показали в 2012 году. За первые пять дней в Лондоне наши атлеты заработали всего лишь 11 медалей, две из которых золотые. Первыми триумфаторами стали дзюдоисты Арсен Галстян и Мансур Исаев. В общей сложности россиянам всё-таки удалось завоевать 70 наград. Правда, побед было только 20.
В Рио-де-Жанейро начало выдалось более уверенным, хотя наша сборная и ехала в усечённом составе. За первые пять дней россияне заработали 15 медалей, четыре из которых золотые. Победами отметились дзюдоисты Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев, а также фехтовальщицы Яна Егорян и Инна Дериглазова. Но при этом в Бразилии россияне показали худший суммарный результат — 55 медалей и 19 побед. Пока Россия идёт по куда более успешному графику.
Впрочем, сравнивая наши успехи с 1996 годом, не стоит забывать, что количество медалей, разыгрываемых на Олимпийских играх, неуклонно растёт. 25 лет назад спортсмены разыгрывали 271 комплект наград, а сейчас — 339. Так что в Атланте удельная ценность каждой медали была выше.
- 28 июля 2021
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