Россия выдала лучший старт на Олимпиадах с 1996 года. Неужели установим медальный рекорд?

25 лет назад в Атланте по итогам пяти дней медалей было столько же, но золота побольше.

Сборная России пока превосходит все ожидания на Олимпиаде в Токио!

Такого уверенного старта на Олимпийских играх у нас не было уже 25 лет! Наши спортсмены завоёвывают одну медаль за другой. И это в усечённом составе, без флага и гимна!

За пять первых дней Олимпиады сборная России собрала 23 медали, семь из которых золотые. А ведь в Токио ещё не начались соревнования по борьбе, художественной гимнастике, синхронному плаванию и другим дисциплинам, где мы обычно ждём только золотых наград.

Неужели сборная России может установить медальный рекорд?

Лучший старт с 1996 года

Лучший старт в новейшей истории страны российские спортсмены показали в 1996 году. Тогда наши атлеты за пять дней заработали 23 медали, 12 из которых золотые. Самый большой вклад в нашу копилку в первые дни внесли фехтовальщики, стрелки и пловцы. Одними из авторов успеха были легендарные Станислав Поздняков, Алексей Немов и Александр Карелин.

На Олимпиаде в Токио наши атлеты максимально приблизились к достижению 25-летней давности. За пять дней россияне смогли заработать 23 медали, повторив успех времён Атланты.

Правда, золота в 1996 году за этот промежуток времени было больше. По итогам сегодняшнего дня на счету наших спортсменов значится семь побед. Самый большой успех на старте Игр принесли гимнасты, тхэквондисты, стрелки, фехтовальщики и пловцы.

Повторить, а то и превзойти достижения 1996 года нашим атлетам вполне по силам. Тогда россияне заработали 63 медали, 26 из которых золотые. В Токио наши спортсмены могут замахнуться даже на 70 наград. Тем более самые счастливые виды спорта для России только впереди!

Тяжёлый старт, триумфальный финиш

В 2000 году в Сиднее россияне заработали на Олимпиаде 89 наград, 32 из которых золотые. Правда, подходили наши спортсмены к этому внушительному результату не торопясь. За первые пять дней наши спортсмены забрали только 16 наград, победив всего три раза. Золото тогда осталось за фехтовальщиком Павлом Колобковым, командой шпажисток и гимнастом Алексеем Немовым.

А вот в триумфальном 2004 году россияне начинали свой путь на Олимпиаде ещё тяжелее. За первые пять дней в Афинах наши атлеты взяли 14 медалей, три из которых золотые. Авторами побед стали стрелки Алексей Алипов и Михаил Неструев, а также велогонщик Вячеслав Екимов. Но непростой старт не помешал россиянам взять рекордные 90 медалей, 28 из которых золотые.

Россияне покажут лучший результат с 2004-го?

На Олимпиаде в Пекине россияне взяли на 30 наград меньше. Но стартовали практически так же, как и в Афинах. Наши спортсмены заработали 13 медалей, 2 из которых золотые. Принесли победы в первые дни борцы Назир Манкиев и Ислам-Бека Альбиев.

Результаты сборной России за пять первых дней Олимпийских игр

Год Золото Серебро Бронза Всего Атланта-1996 12 6 5 23 Сидней-2000 3 7 6 16 Афины-2004 3 5 6 14 Пекин-2008 2 7 4 13 Лондон-2012 2 4 5 11 Рио-де-Жанейро-2016 4 7 4 15 Токио-2020 7 10 6 23

Худший старт российские олимпийцы показали в 2012 году. За первые пять дней в Лондоне наши атлеты заработали всего лишь 11 медалей, две из которых золотые. Первыми триумфаторами стали дзюдоисты Арсен Галстян и Мансур Исаев. В общей сложности россиянам всё-таки удалось завоевать 70 наград. Правда, побед было только 20.

В Рио-де-Жанейро начало выдалось более уверенным, хотя наша сборная и ехала в усечённом составе. За первые пять дней россияне заработали 15 медалей, четыре из которых золотые. Победами отметились дзюдоисты Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев, а также фехтовальщицы Яна Егорян и Инна Дериглазова. Но при этом в Бразилии россияне показали худший суммарный результат — 55 медалей и 19 побед. Пока Россия идёт по куда более успешному графику.

Впрочем, сравнивая наши успехи с 1996 годом, не стоит забывать, что количество медалей, разыгрываемых на Олимпийских играх, неуклонно растёт. 25 лет назад спортсмены разыгрывали 271 комплект наград, а сейчас — 339. Так что в Атланте удельная ценность каждой медали была выше.