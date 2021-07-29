«Простите, что не смог». Рекордсмен мира из России завершил карьеру после поражения на ОИ

В плавательном бассейне на Олимпийских играх в Токио произошла настоящая трагедия.

Великолепный российский пловец Антон Чупков, который в последние годы удивительным образом разрывал всех на дистанции 200 м брассом, выигрывал чемпионаты мира и установил мировой рекорд, объявил о завершении карьеры. В своём последнем заплыве 24-летний рекордсмен не смог побороться за медаль на своей коронной дистанции. И ушёл.

Чупков на Олимпиаде в Токио выглядел не тем Чупковым, которого привык видеть весь мир. А каким его привык видеть мир? Парнем, который, образно говоря, валяет дурака примерно 150 метров, но на последнем отрезке включает какую-то космическую скорость и с последнего места перемещается на первое. Сколько раз он заставлял болельщиков хвататься за сердце такой своей тактикой, и сколько раз все мы думали, что такое отставание просто невозможно отыграть?

А он устраивал настоящее шоу, словно проверяя соперников – сможете от меня уплыть? А потом всё равно выигрывал. Но в Токио Антон был не таким. Нет, он по-прежнему плыл своей тактикой, ничего не менял, вот только у него так и не получалось прорваться на первое место. Ни в предварительном заплыве, ни в полуфинале – откуда он с величайшим трудом пробился в топ-8.

В финале Чупков едва не совершил чудо. Он плыл восьмым с огромным отставанием, но на последних 50 метрах, как и положено, включился. Седьмой, шестой, пятый, четвёртый… И заплыв кончился. Антон Чупков остался четвёртым.

А после финиша огорошил всех неожиданным заявлением. Объявил, что не будет стремиться к следующим большим турнирам, а хочет развиваться дальше. Не в спорте.

«Простите, что не смог. У меня улыбка на лице. Ничего плохого не скажу. Это спорт, что поделать. Поражения должны случаться. Я отдался на 100 процентов. Понял, что сделал всё, к чему я был готов, ни больше, ни меньше. Сложно сказать, что пошло не так. Может быть, я с эмоциями чуть не справился, с волнением. Но по дистанции я шёл неплохо, и для утреннего заплыва этот результат — один из лучших в мире.

Париж-2024 — следующая цель? Нет. Следующая цель — радоваться жизни. Продолжать жизнь, но уже, наверное, без плавания. Я думаю, что это был один из последних моих стартов на высоком международном уровне. Я хочу начать развиваться дальше. Не хочу больше жить на сборах. Я столько лет уже вне дома. Понимаю, что это работа спортсмена, но хочу переключиться и пожить немного по-другому», – сказал Антон после заплыва.

Возможно, он ещё вернётся в плавание. Отдохнёт, и вернётся. А пока просто хочется сказать огромное спасибо за те фантастические эмоции и победы, которые Антон Чупков дарил всем нам.

Спасибо, чемпион!