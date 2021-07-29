Обидно до слёз! Российские теннисистки Веснина и Кудерметова остались без золота Олимпиады

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова остались без золота Олимпиады. В полуфинале на супер-тай-брейке наши девушки всё же потерпели поражение от лучшей пары мира – Крейчикова/Синякова (Чехия). Обидно до слёз! Но впереди ещё борьба за бронзу.

Наконец-то организаторы олимпийского теннисного турнира прислушались к игрокам, которые жаловались на удушающую жару и большую влажность в Токио, и сдвинули расписание матчей с дневного пекла на вечер. Теперь поединки начинаются не в 11 утра по местному времени, а в 15:00. Причём в четверг, когда уже начались встречи за выход в финал, более комфортным условиям способствовала ещё и изменившаяся погода. Солнце спряталось за облака, и стал дуть небольшой ветерок. До этого дня соревнований от России добрались представители в трёх разрядах. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов и Даниил Медведев выступали в 1/4 финала. В миксте до этой же стадии добрались оба наших дуэта – Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв. Ну а в женском парном разряде Веснина и Вероника Кудерметова уже сражались за выход в финал.

Выход в полуфинал Олимпиады для Елены Весниной – это огромный успех. Напомним, что в Рио-2016 она стала олимпийской чемпионкой в паре с Екатериной Макаровой. Потом Веснина ушла в декрет и в этом году решила вернуться в тур специально, чтобы принять участие в Играх в Токио. Она начала выступления с марта и за это время успела стать финалисткой на двух «Шлемах» — на «Ролан Гаррос» вместе с Асланом Карацевым в миксте и на Уимблдоне с Вероникой Кудерметовой в женской паре. Именно с Вероникой Елена и пробилась в 1/2 финала на олимпийском парном теннисном турнире.

Турнирный путь у Вероники и Елены в Токио был непростым, но они последовательно справились с очень сильными дуэтами – Лаура Зигемунд/Анна-Лена Фридзам из Германии, Деми Схурс/Кики Бертенс из Нидерландов и Надежда Киченок/Людмила Киченок из Украины. Необходимо отметить, что Веснина, кроме женской пары, сыграла в Токио два матча в одиночке, а со среды ещё и начала выступления в миксте с Асланом Карацевым.

В полуфинале россиянкам досталась лучшая на сегодняшний день пара в мире – Катержина Синякова/Барбора Крейчикова из Чехии. Эти девушки с большим отрывом лидируют в чемпионской гонке WTA – 2021, играют вместе много лет и за это время завоевали множество титулов, включая три на турнирах «Большого шлема». Кроме того, Крейчикова в последнее время блестяще выступает ещё и в одиночном разряде. Именно она стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021, победив в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

Соперницы знают друг друга отлично и по одиночному, и по парному разряду. Они играли между собой совсем недавно – в 1/4 финала Уимблдона Веснина и Кудерметова с огромным трудом сломили сопротивление чешской пары, отыграв в решающем сете 4 матчбола – 6:7, 6:4, 9:7. И этот полуфинальный поединок на Олимпиаде тоже получился непростым. В первой партии россиянки не смогли реализовать двойной брейк-пойнт в 3-м гейме, а затем не удержали свою подачу – 2:4. Чешкам этого небольшого преимущества хватило, чтобы довести сет до победы – 6:3.

Во второй партии при счёте 2:1 Веснина и Кудерметова снова добрались до брейк-пойнтов, но на этот раз с третьей попытки их реализовали. В следующем же гейме чешки попытались сделать обратный брейк, но россиянки выстояли – 4:1 и хоть и с большим трудом, но вырвали победу в партии, сравняв счёт по сетам – 1-1. А вот на супер-тай-брейке чешская пара сразу захватила инициативу и получила пятерной матчбол. Два из них наши девушки отыграли, но на большее их не хватило – 6:3, 3:6, [10:6]. Обидно до слёз!

Пробиться в финал Елене Весниной и Веронике Кудерметовой не удалось, но ещё остаётся шанс побороться за бронзовые медали. Противостоять россиянкам будут проигравшие в матче Луиза Стефани/Лаура Пигосси (Бразилия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария).