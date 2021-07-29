Мечта продавца чая. Как 47-летний фигурист из Аргентины выступал на летней Олимпиаде

Фигурное катание – спорт для молодых людей из северных стран, и уж никак не летний. Но удивительная история Горацио Торроме разбивает все эти стереотипы одним махом. Фигурист из Аргентины дебютировал на Олимпиаде незадолго до 50-летнего юбилея. Причём случился этот знаменательный момент на летних Играх.

Так как же продавец чая из Южной Америки смог войти в историю Олимпиад?

В погоне за мечтой — на другой материк

Фигуристы из Южной Америки и сейчас редкие гости на крупных соревнованиях, а уж в начале прошлого века появление спортсмена из жаркой далёкой Аргентины стало и вовсе диковинным событием. Горацио Торроме родился в 1861 году в Рио-де-Жанейро. Отец зарабатывал на жизнь импортом чая и кофе, а в свободное время писал картины. Любовь к искусству передалась и его сыну, который специально эмигрировал в Великобританию, чтобы иметь возможность заниматься фигурным катанием. В погоне за мечтой Горацио не побоялся пересечь океан и круто изменить свою жизнь!

Благодаря своему невероятному упорству и трудолюбию Горацио попал в клуб конькобежного спорта Prince’s Ice, где делил лёд с одной из самых влиятельных хоккейных команд Европы. С каждым днём навыки Торроме росли, и уже в 1902 году ему практически удалось завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира в Лондоне. В обязательных фигурах он показал третий результат, но после неудачи в произвольной программе опустился на четвёртое место. Тогда Торроме катался под флагом Великобритании и называл себя на английский манер – Генри.

По сути, большая карьера Торроме началась уже после 40, но это не помешало ему добиться крупных успехов. Интересно, что на чемпионатах Великобритании его главным соперником была… женщина – Медж Сайерс. Торроме дважды уступал будущей олимпийской чемпионке, но всё-таки смог войти в историю как двукратный чемпион Великобритании.

Как фигуристы попали на летнюю Олимпиаду

Фигурное катание впервые появилось в программе Олимпийских игр в 1908 в Лондоне. И были это летние Игры, поскольку зимних тогда ещё просто не существовало. Соревнования в общей сложности продолжались более полугода, а турнир фигуристов выпал на октябрь.

К 1908 году Торроме было уже 46 лет, а в Великобритании появились новые сильные мастера. Возможно, именно это обстоятельство заставило Горацио вспомнить об аргентинских корнях отца и поменять спортивное гражданство. Отказав британским чиновникам, Горацио вернулся в Южную Америку и продолжил подготовку к Олимпийским играм — 1908 уже там.

Незадолго до соревнований ему исполнилось 47 лет. Остальные участники были значительно младше, что не могло не сказаться на результате. Торроме стал седьмым из девяти заявленных участников, но последним среди завершивших соревнования. Победу одержал швед Ульрих Сальхов, но его триумф был омрачён судейским скандалом и демаршем российского спортсмена Николая Панина-Коломенкина. К счастью, в специальных фигурах Николай смог убедить арбитров в своём превосходстве и заслуженно завоевал золото.

Кто повторит уникальное достижение Торроме?

Всё на той же Олимпиаде в Лондоне Торроме был в судейской бригаде парных соревнований и затем несколько лет обслуживал крупнейшие турниры. Уже позже Горацио окончательно сосредоточился на развитии семейного бизнеса по импорту чая и кофе. Его не стало 16 сентября 1920 года, спустя 12 лет после исторического выступления на Олимпиаде.

До 2006 года Торроме считался единственным фигуристом из Аргентины, но его пример вдохновил юную Наталью Александру Мицуоку, которая переехала в США, чтобы повторить путь Горацио. Решение смелой юниорки заставило аргентинские власти действовать — в 2013 году в стране был организован первый национальный чемпионат по фигурному катанию среди юниоров, а с 2015-го появились и турниры для взрослых. В Аргентине построили несколько ледовых катков, чтобы там могло заниматься новое поколение фигуристов. Так что, возможно, скоро кто-то повторит путь своего удивительного соотечественника и представит Аргентину в олимпийском турнире фигуристов.