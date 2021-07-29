Российские волейболистки героически спасли матч с Китаем. И медали Олимпиады стали ближе!

Проигрывали шесть очков в концовке решающей партии. Но разозлились на себя, спаслись и вырвали такую нужную победу!

Как же это по-русски: сначала создать себе проблемы, а затем героически их решить.

Женская сборная России по волейболу в матче третьего тура группового этапа Олимпиады в Токио именно по такой схеме и действовала. Задорно начав матч, наши девушки в какой-то момент упустили игру из своих рук. А чтобы уйти от поражения, пришлось совершать подвиги.

Но главное, что всё получилось. Плей-офф и медали Олимпиады стали ближе!

Выиграли сет и расслабились

Первый сет сборная России провела идеально. Может быть, и китаянки ещё где-то не разогрелись и не оказывали должного сопротивления, но наши девушки действовали практически безупречно. И в атаке всё летело, и приём работал безотказно. По сути, у наших соперниц даже не было серьёзных шансов вступить хоть в какую-то борьбу. Довольно лёгкая победа — 25:17.

Но, кажется, этот успех немного расслабил нашу команду.

Если в первой партии россиянки играли почти безупречно, то во второй пошли ошибки. Китаянки по-прежнему не показывали вообще ничего выдающегося — их лидеры почти не набирали очки, но счёт был равным. А всё потому, что подопечные Бузато играли то в аут, то в сетку. По ходу сета никто не вырывался далеко вперёд, но решающие розыгрыши остались за китаянками — 25:23.

А в третьем сете сборную Китая будто включили каким-то секретным тумблером. Россиянки перестали часто ошибаться, но китаянки вообще не допускали просчётов в обороне. Мало того, что все мячи поднимали, так ещё и свои пушки расчехлили Чжу Тин и Ли Инин. Лидеры китайской атаки показывали шикарную результативность, а Инин тремя эйсами в концовке предопределила судьбу партии. Россиянки даже зацепиться за концовку не смогли — 20:25.

Героическое спасение

Показалось, что наша команда расклеилась. И в четвёртом сете собраться никак не могла. Даже у Гончаровой всё шло настолько неудачно, что Бузато снял лидера сборной с игры.

При 14:20 казалось, что пора уже настраиваться на следующий матч. Но женский волейбол славен своими неожиданными поворотами. Вот и в матче Россия — Китай случился один из них.

Фетисова буквально за пару минут набрала три очка на блоке, и наши девушки вгрызлись в представившийся им шанс. 14:20 поразительным образом превратились в 21:20. Видимо, китаянки сами раньше времени приняли победу и успокоились. Но за неё ещё предстояло бороться в концовке сета. На площадку вернулась разозлённая Гончарова, прекрасно играли Фетисова, Воронкова и Федоровцева. Наша команда дважды оказывалась на грани, но оба матчбола отыграла, а свой решающий мяч забила и перевела матч на тай-брейк.

Ну а в пятой партии китаянки, кажется, были оглушены неудачей. Наши девушки, напротив, играли очень напористо, зло и яростно. Как они вколачивали мячи в площадку!

В концовке россиянки удерживали комфортное для себя преимущество в три-четыре очка и просто не могли его упустить — так они были заряжены на борьбу за каждый мяч.

Таким образом, сборная России, неудачно стартовав, смогла продолжить турнир двумя победами. Плей-офф Олимпиады, а с ним и медали после матча с Китаем стали намного ближе.